EssilorLuxottica dévoile son futur siège social à Paris

Paris, France (17septembre 2024) – EssilorLuxottica annonce la signature d'un bail de long-terme pour l’installation de son nouveau siège mondial à Paris, à horizon fin 2027. Situé Place Valhubert, au cœur du quartier d'Austerlitz, dans le 13ème arrondissement qui rassemble déjà un écosystème dynamique de startups et de grands groupes technologiques, le nouveau siège pourra accueillir jusqu’à plus de 2 000 personnes, regroupant des équipes actuellement réparties sur différents sites du Grand Paris.

Surplombant Paris, le nouveau bâtiment ultramoderne de plus de 20 000 m2 en bord de Seine, mêlera l'élégance du style haussmannien au design et à l'architecture contemporaine. Véritable fenêtre sur Paris et sur l'avenir d'une entreprise en constante évolution, il est conçu comme un espace de créativité et de transmission d’idées novatrices, inspiré des nouvelles tendances du travail agile et de l’économie numérique, et reflétant le rôle pionnier d’EssilorLuxottica dans la transformation de l’industrie.

Regroupant toutes les divisions du Groupe sous un même toit - du design au numérique, en passant par le développement commercial et les fonctions support, le nouveau siège sera pensé pour encourager la culture d’innovation du Groupe et pour renforcer son engagement de long terme pour le bien-être des équipes. Il comprendra également des espaces de formation, un auditorium et un showroom dédié aux marques emblématiques, aux solutions innovantes et aux technologies du Groupe.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica déclarent : « Le succès de notre Groupe repose étroitement sur nos collaborateurs et ce lieu est à la mesure de leur engagement. C’est un bel endroit qui combine fonctionnalité et esthétisme, bien-être et attention à l’environnement. Nos équipes s’y sentiront inspirées, seront immergées dans notre culture parfaitement intégrée et nos valeurs, et seront entourés des innovations qui irriguent notre industrie. Connecté à la ville et ouvert à des partenaires de notre industrie ou d’autres secteurs, ce lieu rayonnera et sera une invitation à découvrir EssilorLuxottica, un groupe jeune et en évolution permanente. »

Le nouveau site viendra compléter les sites existants et récemment étendus de Milan, en Italie, réaffirmant ainsi les racines européennes du groupe et sa stratégie globale. Conformément au programme Eyes on the Planet d'EssilorLuxottica, le nouveau site répondra aux normes les plus exigeantes en termes de durabilité environnementale et de bien-être, avec l'ambition d'obtenir notamment les certifications HQE, BREEAM, BBCA et BBC.

Pièce jointe