Notified benoemt Miranda Smith tot vicepresident van EMEA en opkomende markten

NEW YORK, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, een wereldwijd vertrouwde technologiepartner voor professionals op het gebied van investor relations en public relations, is trots Miranda Smith te mogen verwelkomen als vicepresident van EMEA en opkomende markten. In haar nieuwe functie zal Smith leiding geven aan de verkoopactiviteiten, de groei stimuleren en de uitbreiding van Notified in deze regio's bevorderen.



Al meer dan 20 jaar verzorgt Notified diensten in verband met de indiening van wettelijke documenten in 16 markten in Europa, met kantoren in Frankrijk, Duitsland, Litouwen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, naast aanwezigheid in Italië, Nederland en Denemarken. Het blijft zijn aanbod uitbreiden met versterkte naleving van regelgeving, een betere media-exposure en een grotere naamsbekendheid voor organisaties die nieuws verspreiden in Europa met de persberichtendistributie van GlobeNewswire®.

“Miranda's staat van dienst op het gebied van leiderschap en haar talent voor het vormen van goed presterende teams maken haar de ideale partner voor de uitbreiding van onze EMEA-activiteiten,” zegt Daniel Lotzof, Chief Revenue Officer bij Notified. “Haar expertise en strategisch inzicht zullen van cruciaal belang zijn bij het verbeteren van onze verkoopaanpak en het bevorderen van onze groeiambities.”

Smith heeft meer dan 18 jaar ervaring in commerciële leidinggevende functies binnen public relations en marketing. Haar meest recente functie was interim Chief Sales Officer bij Onclusive, waarin ze leiding gaf aan transformatieve initiatieven. Ze heeft ook tien jaar ervaring in het Midden-Oosten, met leidinggevende functies bij Acumen Media Intelligence, Carma, IT Governance en YouGov MENA.

Over Notified

Wij zijn Notified, en hier komt uw verhaal. Het begint bij GlobeNewswire, dat al meer dan 30 jaar wereldwijd de vertrouwde service is voor de distributie van persberichten en het indienen van wettelijke documenten voor toonaangevende organisaties. Verschaf uzelf meer inzicht in het publiek met onze toonaangevende media- en sociale monitoringtools en vergroot het vertrouwen van aandeelhouders met onze bekroonde oplossingen voor investeerdersrelaties. Op die manier kunt u – de moderne PR-, IR- en marketingprofessional – uw publiek betrekken, informeren en enthousiasmeren.

Notified is onderdeel van West Technology Group, LLC dat wordt gecontroleerd door filialen van bepaalde fondsen die worden beheerd door Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO).

