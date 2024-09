Gavi indgår aftale med Bavarian Nordic for at sikre hurtig levering af 500.000 doser mpox-vaccine til Afrika

Forhåndskøbsaftalen vil blive finansieret af Gavi’s First Response Fund, som blev etableret efter COVID-19-pandemien med henblik på at sikre hurtig adgang til knappe vaccineforsyninger i fremtidige sundhedskriser

Alle 500,000 doser er reserveret til levering i 2024

KØBENHAVN, Danmark og GENEVE, Schweiz, 18. september 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) og Gavi, the Vaccine Alliance annoncerede i dag indgåelsen af en forhåndskøbsaftale (”advance purchase agreement”), der sikrer levering af 500.000 doser af MVA-BN® mpox-vaccinen (markedsført som JYNNEOS® eller IMVANEX®) til afrikanske lande, der er berørt af mpox-udbruddet. Vaccinerne vil blive leveret i 2024.

Indkøbet af vacciner vil blive finansieret gennem Gavis First Response Fund , som er en ny mekanisme, der blev etableret i juni 2024 med henblik på hurtigt at kunne frigive midler til indkøb af vacciner til brug i sundhedskriser.

MVA-BN-vaccinen blev prækvalificeret af WHO den 13. september 2024, og Bavarian Nordic vil kunne levere vaccinerne, så snart en endelig kontrakt er indgået med UNICEF, som er Gavis alliancepartner, der vil levere vaccinerne i Afrika.

“First Response Fund blev etableret i samarbejde med Gavi-donorer og partnere specifikt for at muliggøre hurtig finansiering til nødsituationer såsom mpox. Når vi i dag udnytter den til at finansiere den første direkte transaktion til at støtte den globale indsats og sikre lige adgang til vacciner, lidt over en måned siden mpox blev erklæret en sundhedskrise, bringer det os langt mod vores mål om at beskytte dem, der er mest udsatte." sagde Dr. Sania Nishtar, CEO for Gavi, the Vaccine Alliance. "Vi vil arbejde med regeringerne i de berørte lande samt vores partnere for få vaccinerne frem så hurtigt og effektivt som muligt, og vil samtidig over tid arbejde for at opbygge et globalt vaccinelager, hvis der sikres tilstrækkelig finansiering til Gavis arbejde frem til 2030. Vi takker vores donorer for deres forudgående bidrag til First Response Fund, som har muliggjort denne hurtige indsats.”

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Vi er glade for at indgå denne aftale og styrke vores engagement med Gavi og andre globale sundhedspartnere, som har vist vejen frem med henblik på at gøre livreddende vacciner tilgængelige for udsatte befolkningsgrupper i udviklingslande gennem årtier. Doserne, der er sikret gennem denne aftale, vil markant øge tilgængeligheden af ​​mpox-vacciner til afrikanske lande, og vi er glade for, at Gavi har valgt vores MVA-BN-vaccine, som har vist sig yderst effektiv under det globale mpox-udbrud i 2022.”

Udover aktiveringen af First Response Fund, hvilket blev godkendt af Gavis bestyrelse i juni, har Gavi ageret hurtigt efter erklæringen af ​​mpox som en sundhedskrise, og har udløst nødfinansiering til berørte lande, så de kan begynde forberedelserne til vaccineudrulning, herunder uddannelse af sundhedspersonale og samfundsengagement. Desuden arbejder Gavi med donorer og partnere omkring dosisdonationer. Initiativer på mellemlang til lang sigt omfatter tilladelse fra Gavis bestyrelse, betinget af donorfinansiering inden for Gavis næste strategiperiode, til at etablere lagre af mpox-vacciner til brug ved fremtidige udbrud og til at bidrage til etableringen af ​​en bæredygtig vaccinefremstillingsindustri i Afrika gennem African Vaccine Manufacturing Accelerator , som også blev lanceret i juni.

Denne APA følger ovenpå leveringen af over en kvart million doser af Bavarian Nordics vaccine til Den Demokratiske Republik Congo (DRC), som er doneret af andre lande og Bavarian Nordic. Doserne vil blive tildelt de mest trængende i henhold til WHO's adgangs- og tildelingsmekanisme , som blev offentliggjort den 13. september.

Om mpoxvaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic er den eneste ikke-replikerende mpoxvaccine som er godkendt i USA, Schweiz og Singapore (markedsført som JYNNEOS®), Canada (markedsført som IMVAMUNE®) og i EU/EØS og Storbritannien (markedsført som IMVANEX®). Vaccinen blev oprindeligt udviklet som koppevaccine i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner, men er siden blevet godkendt til anvendelse i den generelle voksne befolkning, der er i risiko for smitte med kopper eller mpox.

Med udgangspunkt i data fra en klinisk undersøgelse, der er udført af U.S. National Institutes of Health (NIH), har Bavarian Nordic for nylig indsendt en ansøgning til European Medicines Agency for at udvide godkendelsen til unge i alderen 12-17 år og arbejder også med partnere, herunder Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) for at evaluere sikkerheden og effektiviteten af ​​vaccinen hos børn i alderen 2-12 år.

Bavarian Nordic har været mangeårig leverandør af vaccinen til nationale beredskabslagre, og har hjulpet regeringer og overnationale organisationer ved at udvide adgangen til vaccinen til mere end 70 lande verden over under mpox-udbruddet i 2022-2023.

Om Gavi, the Vaccine Alliance

Gavi, the Vaccine Alliance er et offentlig-privat partnerskab, der hjælper med at vaccinere mere end halvdelen af ​​verdens børn mod nogle af verdens mest dødelige sygdomme. Gavi forener udviklingslande og donorregeringer, Verdenssundhedsorganisationen, UNICEF, Verdensbanken, vaccineindustrien, tekniske agenturer, civilsamfundet, Bill & Melinda Gates Foundation og andre partnere i den private sektor. Se den fulde liste over donorregeringer og andre førende organisationer, der finansierer Gavis arbejde her .

Siden etableringen i 2000 har Gavi hjulpet med at immunisere en hel generation – over 1 milliard børn – og forhindret mere end 17,3 millioner dødsfald, hvilket har hjulpet med at halvere børnedødeligheden i 78 lande med lavere indkomst. Gavi spiller også en nøglerolle i at forbedre den globale sundheds ved at støtte sundhedssystemer samt finansiere globale lagre af vacciner mod ebola, kolera, meningokok og gul feber. Efter to årtiers fremskridt er Gavi nu fokuseret på at beskytte den næste generation, frem for alt de børn, der ikke har modtaget vacciner overhovedet. Gavi anvender innovativ finansiering og den nyeste teknologi – fra droner til biometri – for at redde liv, forhindre udbrud, før de kan sprede sig og hjælpe lande på vej mod selvforsyning. Lær mere på www.gavi.org og kontakt os på Facebook og X (Twitter).

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

