Ehituslepingu sõlmimine (Korterelamu Ovrutši linnas Ukrainas)

Nordecon AS koos tütarettevõttega Eurocon Ukraine TOV ühispakkujatena ja SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) sõlmisid ehituse töövõtulepingu hoone rekonstrueerimiseks sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Ukrainas, Žõtomõri oblastis, Ovrutši linnas. Lepingu maksumus on 1,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ja ehitusperiood on 275 päeva.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2023. aasta konsolideeritud müügitulu oli 278 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 430 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.