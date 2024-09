Ivry-sur-Seine, le 18 septembre 2024

Modification du calendrier de communication financière

Fnac Darty publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 le 15 octobre 2024, après bourse, au lieu du 23 octobre comme initialement prévu. Ce changement intervient afin d’éviter la concomitance avec la clôture de la période d’offre sur Unieuro.

Le calendrier complet des prochaines publications financières du Groupe est disponible sur son site internet : www.fnacdarty.com.

