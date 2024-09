Résultats du 1er semestre 2024

EBITDA ajusté en hausse de +37%

Forte amélioration des indicateurs de profitabilité et de génération de trésorerie pour un chiffre d’affaires globalement stable au 1er semestre

Chiffre d’affaires de 517,4 M€ au 1er semestre 2024 (-0,3 %)

Amélioration marquée de la marge d’EBITDA ajusté, à 7,3 % (+200 points de base)

EBITDA ajusté de 37,7 M€ en croissance de +37,4 %, avec une progression dans chacune des trois zones géographiques

Free cash-flow en forte amélioration de 26,1 M€ par rapport au 1er semestre 2023,

à -6,3 M€

Confirmation des objectifs pour l’ensemble de l’année 2024

Chiffre d’affaires en légère baisse

Poursuite de l’amélioration de la marge d’EBITDA ajusté du Groupe, avec une progression de l’EBITDA ajusté en valeur

Journée Investisseurs le 26 septembre 2024

Présentation de la feuille de route de Solutions30 pour 2026





Les états financiers consolidés du Groupe Solutions30, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024, ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 18 septembre 2024. L’examen limité de l’information financière semestrielle par le Réviseur d’Entreprises Agréé est terminé et le rapport de ce dernier a été publié sur le site Internet. Le rapport financier semestriel, incluant les états financiers consolidés (états financiers consolidés intermédiaires résumés et annexes) revus par l’auditeur, est disponible sur le site Internet de Solutions30, www.solutions30.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : «Les résultats de Solutions30 au premier semestre 2024 témoignent de notre capacité à poursuivre l’amélioration de la rentabilité du Groupe, notamment grâce à une sélectivité accrue sur les contrats que nous opérons. A chiffre d’affaires stable comparé au premier semestre de l’an passé, notre EBITDA ajusté progresse de 37,4 % et affiche une hausse dans chacune de nos trois zones géographiques. L’ensemble de nos indicateurs de rentabilité et de génération de trésorerie marquent une forte amélioration, témoignant de la pertinence de notre gestion différenciée sur chacun de nos marchés. A ce titre, la marge en Allemagne est d’ores et déjà relutive pour l’ensemble du Groupe, tout en conservant un potentiel de progression. Nous confirmons nos perspectives pour l’ensemble de l’année 2024 et présenterons, à l’occasion de notre Journée Investisseurs le 26 septembre prochain, notre feuille de route pour les années à venir».

Chiffres clés - données consolidées

En millions d’euros 1er semestre 2024 1er semestre

2023 Variation Chiffre d'affaires 517,4 519,1 (0,3 %) EBITDA ajusté 37,7 27,5 37,4 % En % de chiffre d'affaires (marge d’EBITDA) 7,3 % 5,3 % EBIT ajusté 11,1 5,0 124,4 % En % de chiffre d'affaires 2,1 % 1,0 % Résultat Opérationnel 1,4 (6,4) n/a En % de chiffre d'affaires 0,3 % (1,2 %) Résultat net part du Groupe* (5,9) (14,4) n/a Free cash flow (6,3) (32,4) n/a Données de structure financière

En millions d’euros 30.06.2024 30.06.2023 Variation Capitaux propres 117,1 131,8 (14,7) Dette nette 110,6 95,3 15,2 Dette bancaire nette 26,7 10,3 16,4

* le Résultat net part du Groupe inclut l’amortissement des relations clientèles, sans impact sur la trésorerie, pour -7,2 M€ au 1er semestre 2024. Retraité de cette charge nette de son effet impôt, le Résultat net part du Groupe, reflétant strictement sa performance opérationnelle, serait à l’équilibre au 1er semestre 2024.

Le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 au titre du 1er semestre 2024 s’établit à 517,4 M€, globalement stable par rapport au 1er semestre 2023 (-0,3 %). La croissance organique ressort à -0,7 %, l’impact des acquisitions est de +0,3 %. Après un 1er trimestre 2024 en hausse de 3,8%, le chiffre d’affaires s’est inscrit en baisse de -4,3% au 2ième trimestre, traduisant la décision du Groupe de réduire son exposition à certains contrats dont les marges ne correspondaient plus à ses standards, notamment dans les télécoms en France et en Espagne, ainsi qu’à des retards dans la montée en charge des activités fibre en Belgique, liés à des négociations entre opérateurs en vue de rationaliser leurs investissements dans le déploiement (voir communiqué du 24 juillet 2024).

L’EBITDA ajusté s’élève à 37,7 M€, en hausse de +37,4 % par rapport au 1er semestre 2023, et en progression dans chacune des trois zones géographiques du Groupe. La marge d’EBITDA ajusté s’est fortement améliorée, à 7,3 % contre 5,3 % au 1er semestre 2023 (+200 points de base), avec une progression très sensible en France et dans les Autres Pays, et une légère amélioration au Benelux.

Le Free Cash Flow, traditionnellement négatif au 1er semestre, s’améliore très significativement, de 26,1 M€, pour s’établir à -6,3 M€ contre -32,4 M€ au 1er semestre 2023. Cette évolution résulte de la progression de l’EBITDA ajusté, d’une bonne conversion de celui-ci en flux de trésorerie, ainsi que d’une évolution plus favorable du Besoin en Fonds de Roulement, dans un contexte où le Groupe met, de façon accrue et continue, l’accent sur la rentabilité et la génération de trésorerie.

Analyse par zone géographique

1er semestre 2024 1er semestre 2023 Variation Benelux Chiffre d'affaires 196,8 180,0 +9,3 % EBITDA ajusté 19,6 17,5 +12,0 % Marge EBITDA ajusté % 10,0 % 9,7 % +30 bps France Chiffre d'affaires 188,4 199,4 (5,5 %) EBITDA ajusté 17,4 15,8 +10,1 % Marge EBITDA ajusté % 9,2 % 7,9 % +130 bps Autres pays Chiffre d'affaires 132,2 139,7 (5,4 %) EBITDA ajusté 6,5 (0,8) n/a Marge EBITDA ajusté % 4,9 % (0,6 %) n/a HQ* (5,7) (5,0) 14 % Chiffre d'affaires 517,4 519,1 (0,3 %) EBITDA ajusté 37,7 27,5 +37,4 % Marge EBITDA ajusté % 7,3 % 5,3 % +200 bps

* Frais liés aux fonctions centrales du Groupe

Au Benelux, le chiffre d’affaires s’établit à 196,8 M€, en croissance purement organique de +9,3 %. Après une forte croissance de +21,6 % au 1er trimestre, le chiffre d’affaires a marqué le pas au 2iéme trimestre, à -1,1 %, en raison d’un retard dans la montée en charge de certaines activités de déploiement de la fibre. Ce ralentissement s’explique par l’attentisme des opérateurs télécoms belges, nouvellement engagés dans des négociations visant à rationaliser les opérations de déploiement sur l’ensemble du territoire. Sur l’ensemble du 1er semestre, l’activité Connectivity affiche une croissance de +8,7 %. Par ailleurs, l’activité Energy poursuit son expansion, à +11,9 %, avec une diversification prometteuse dans le photovoltaïque et les services aux réseaux électriques basse tension, suivant le modèle appliqué en France. Enfin, le chiffre d’affaires de l’activité Technology progresse de +10,6 %.

L’EBITDA ajusté du Benelux s’élève à 19,6 M€, en hausse de +12 %. La marge correspondante se maintient en territoire à deux chiffres, à 10,0 % pour le 1er semestre 2024, en légère amélioration par rapport à celle du 1er semestre 2023 (9,7 %) mais en retrait par rapport au 2ième semestre 2023 (+12,9 %). Cette diminution s’explique par les retards mentionnés précédemment.

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 188,4 M€ au 1er semestre 2024, en retrait de -5,5 % avec une baisse organique de -6,4 % partiellement compensée par l’impact de l’acquisition d’Elec-ENR, consolidée à partir de juillet 2023, pour +0,9 %. Dans un contexte de ralentissement du marché du raccordement à la fibre, Solutions30 a adopté une stricte sélectivité dans l’activité Connectivity, en baisse de -15,6 %, donnant la priorité aux marges et à la génération de trésorerie par rapport aux volumes. Au cours du 2iéme trimestre, le Groupe a ainsi réduit son exposition à certains contrats sous-optimaux, de façon à se concentrer sur un portefeuille de contrats dont les niveaux de rentabilité, actuels ou potentiels, correspondent pleinement aux standards du Groupe. Parallèlement, l’activité Energy continue d’afficher une forte croissance, à +57,6 % au 1er semestre 2024, et offre d’excellentes perspectives. L’activité Technology se contracte de -3,8 %.

L’EBITDA ajusté de la France s’établit à 17,4 M€, en hausse de +10,1 %, soit une marge de 9,2 %, au 1er semestre 2024, comparée à 7,9 % au 1er semestre 2023 et à 9,6 % au 2ième semestre 2023. Alors que le plan de transformation des activités françaises de Solutions30, lancé en 2022, continue de porter ses fruits, les marges ont également bénéficié de la finalisation de l’intégration des activités de la société Scopelec, entamée au 1er trimestre 2023, de la montée en puissance de l’activité Energy, ainsi que des mesures de sélectivité appliquées dans l’activité Connectivity.

Dans les autres pays, le chiffre d’affaires est de 132,2 M€ au 1er semestre 2024, en baisse de -5,4 %. L’Allemagne se distingue avec une croissance de +24,8 %, tirée par la montée en charge des activités fibres, et s’impose progressivement comme un puissant relais de croissance pour le Groupe. La Pologne poursuit également sa croissance, à +20,7 %. En Espagne, où Solutions30 a délibérément réduit son exposition à un marché de la fibre désormais mature, le chiffre d’affaires recule de -26,3 %. En Italie, après un 1er semestre 2024 marqué par une baisse anticipée de -25,9 %, l’activité est actuellement en phase de reprise dans des conditions économiques plus favorables. Enfin, au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires diminue de -13,9 %, reflet d’une sélectivité renforcée.

L’EBITDA ajusté des Autres Pays s’élève à 6,5 M€ au 1er semestre 2024, contre -0,8 M€ au 1er semestre 2023. La marge correspondante s’établit à 4,9 %, en net rebond par rapport au 1er semestre 2023 à -0,6 % et en ligne avec le 2ième semestre 2023 à 4,8 %. L’Allemagne est d’ores et déjà relutive en termes de marge, pour la zone et pour l’ensemble du Groupe, du fait des excellents fondamentaux du marché local et du bon positionnement de Solutions30 sur celui-ci. En Italie, la marge s’est nettement améliorée au 1er semestre. En Espagne et au Royaume-Uni, où les marges restent en-deça des niveaux normatifs du Groupe, des mesures de sélectivité accrue ont été mises en œuvre. Enfin, en Pologne, la rentabilité demeure satisfaisante.

Résultats consolidés

Sur la base de l’EBITDA ajusté de 37,7 M€ au 1er semestre 2024, après comptabilisation des dépréciations et provisions opérationnelles à hauteur de 10,6 M€ (contre 8,9 M€ au 1er semestre 2023), et après amortissement du droit d’utilisation des actifs loués (IFRS16) pour un montant de 16,0 M€ (contre 13,6 M€ au 1er semestre 2023), l’EBIT ajusté du Groupe s’établit à 11,1 M€, soit une progression de 124 % par rapport aux 5,0 M€ enregistrés au 1er semestre 2023.

Le résultat opérationnel est positif, à 1,4 M€ au 1er semestre 2024, marquant également une nette amélioration par rapport au 1er semestre 2023, où il s’était établi à -6,4 M€. Il intègre notamment:



2,5 M€ de charges opérationnelles non courantes nettes. Les charges concernent principalement la France et le Royaume-Uni.

7,2 M€ d’amortissements des relations clientèles, stables par rapport au 1er semestre 2023. Cette charge, liée aux acquisitions passées, est purement comptable, sans impact sur la trésorerie et n’est pas relative à des actifs tangibles.

Le résultat financier est négatif à hauteur de -6,1 M€, contre -2,9 M€ au titre du 1er semestre 2023. Cette évolution reflète principalement la hausse des taux d’intérêts intervenue entre les deux périodes. Le résultat financier intègre par ailleurs un produit de 1,8 M€ (sans impact sur la trésorerie) lié à l’ajustement à la baisse de la valeur des compléments de prix (earn-out) sur des acquisitions passées (1,2 M€ au 1er semestre 2023). Le résultat financier du 1er semestre marque néanmoins une nette amélioration par rapport à celui du 2ième semestre 2023 (-10,2 M€), qui intégrait, pour un montant cumulé de -2,8 M€, un ajustement à la hausse de la valeur des compléments de prix, une perte de change et un impact négatif de la variation de la valeur des instruments de couverture.

Après comptabilisation d’une charge d’impôt nette de -2,1 M€, de la quote-part de résultat de la société So-Tec, mise en équivalence dans les comptes du Groupe (0,3 M€), et déduction faite des intérêts minoritaires de -0,6 M€, le résultat net part du Groupe ressort à -5,9 M€. Bien que négatif, il s’améliore fortement par rapport au 1er semestre 2023 (-14,4 M€).

Flux de trésorerie

La génération de trésorerie opérationnelle du Groupe, traditionnellement plus faible au 1er semestre qu’au second compte-tenu de la saisonnalité du besoin en fonds de roulement, s’est nettement améliorée par rapport au 1er semestre 2023.

La capacité d'autofinancement du Groupe ressort à 32,8 M€, contre 22,9 M€ au 1er semestre 2023. Cette amélioration résulte directement de la hausse de l’EBITDA ajusté, dont la capacité d’autofinancement représente 87 %, traduisant un bon niveau de conversion de la marge en flux de trésorerie.

La variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), retraitée des éléments non monétaires, représente un flux négatif de -30,6 M€, contre -44,8 M€ au 1er semestre 2023. Cette amélioration traduit notamment un solde des avances clients nettement favorable, en particulier en Allemagne. La variation du BFR au 1er semestre 2024 intègre une forte baisse de l’affacturage, de -38,7 M€, conséquence d’un moindre volume de créances en France du fait de la baisse d’activité mentionnée précédemment, ainsi que d’un bon niveau d’encaissement clients en Allemagne. Ainsi, le flux de trésorerie généré par l’activité au 1er semestre 2024 est positif de 2,2 M€, contre un flux négatif de -22,0 M€ au 1er semestre 2023.

Les investissements nets s’élèvent à 8,5 M€, soit 1,6 % du chiffre d’affaires, en ligne avec leur niveaux normatifs, autour de 2%, et sont essentiellement liés aux systèmes d’information et aux équipements techniques. Le Groupe s’appuie en particulier sur une plateforme informatique propriétaire, stratégique pour piloter ses opérations, et qui capte l’essentiel des investissements.

Au total, le Free Cash Flow, habituellement négatif au 1er semestre, s’améliore nettement à -6,3 M€ contre -32,4 M€ au 1er semestre 2023, témoignant notamment de l’accent mis de façon accrue sur la sélectivité et la discipline, ainsi que de l’impact positif de l’expansion en Allemagne sur la génération de trésorerie du Groupe.

En incluant les loyers payés pour -17,7 M€, les compléments de prix payés sur des acquisitions passées pour -3,5 M€, les acquisitions de la période pour -0,2 M€, les intérêts payés pour -4,1 M€ et les incidences des variations de change pour -0,6 M€ , la varition de trésorerie nette de dette bancaire ressort à -32,4 M€, à comparer à -64,3 M€ au 1er semestre 2023.

Structure financière

Au 30 juin 2024, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 117,1 M€ contre 124,6 M€ au 31 décembre 2023. La trésorerie brute du Groupe s’établit à 68,8 M€, contre 118,2 M€ à fin décembre 2023 et 73,4 M€ au 30 juin 2023, traduisant la saisonnalité habituelle du BFR du Groupe. La dette bancaire brute s’élève à 95,5 M€ contre 112,5 M€ au 31 décembre 2023 en raison du remboursement d’emprunts intervenus sur le semestre. Ainsi, le Groupe affiche une dette bancaire nette de 26,7 M€ à fin juin 2024 contre une trésorerie nette de 5,7 millions d'euros à fin décembre 2023 et une dette nette de 10,3 M€ à fin juin 2023.

Après prise en compte de 81,4 M€ de dette locative (IFRS16) et de 2,4 M€ de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options de vente, la dette nette totale du Groupe s’élève à 110,6 M€ au 30 juin 2024. L’augmentation par rapport aux 78,4 M€ enregistrés au 31 décembre 2023 reflète en grande partie la saisonnalité de la génération de trésorerie du Groupe.

L’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage sans recours du Groupe s’élève à 71 M€ au 30 juin 2024 contre 109 M€ au 31 décembre 2023 et 86 M€ au 30 juin 2023. De manière générale, l’affacturage permet de financer le besoin en fonds de roulement provenant des activités récurrentes qui ont atteint leur rythme de croisière, et cela à un coût modéré. Ce programme, associé à une structure financière solide, permet à Solutions30 de disposer des ressources nécessaires au financement de sa stratégie de croissance.

Perspectives 2024 confirmées

Dans un contexte de marché qui reste pour l’instant contrasté selon les zones géographiques au 2ième semestre, Solutions30 continue de privilégier les marges aux volumes sur ses marchés les plus matures et de redéployer ses ressources sur les marchés offrant des perspectives de croissance rentable attractives, notamment l’Allemagne qui tient jusqu’à présent toutes ses promesses et s’annonce comme le 3ème pilier du Groupe avec la France et le Benelux.

Ainsi, les décisions de sélectivité prises au 2ième trimestre sur certains contrats dans les télécommunications en France et en Espagne continueront de se traduire par des baisses de chiffre d’affaires dans les activités concernées, avec un impact positif sur les marges du Groupe.

Parallèlement, la forte croissance de l’activité Energy, notamment en France, et la montée en puissance du déploiement de la fibre en Allemagne devraient se poursuivre. En Italie, l’activité est actuellement en phase de reprise, à de meilleures conditions économiques.

Après une année 2023 de très forte croissance, l’activité au Benelux devrait rester soutenue bien que ponctuellement ralentie par les discussions actuellement en cours chez les opérateurs télécoms sur une possible mutualisation de leurs investissements, ainsi que, dans une moindre mesure, par le contexte électoral. Ces deux éléments devraient peser sur les marges du Benelux au second semestre et sur l’ensemble de l’année, sans toutefois remettre en cause en aucune manière les fondamentaux de cette zone géographique.



Pour l’ensemble de l’année 2024, Solutions30 confirme les perspectives communiquées le 26 juillet 2024, à savoir un chiffre d’affaires en légère décroissance par rapport à 2023 et une amélioration de la marge d’EBITDA ajusté du Groupe, se traduisant par une progression de l’EBITDA ajusté en valeur.

