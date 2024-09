Plant Advanced Technologies PAT : Bilan 1er semestre 2024 du contrat de liquidité

Vandœuvre-lès-Nancy, le 18 septembre 2024 à 18h00 (CET)

BILAN PREMIER SEMESTRE 2024 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - FR0010785790 – ALPAT FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :

2 280 titres

0,00 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 10 821 titres 72 391,78 EUR 358 transactions VENTE 14 428 titres 83 036,90 EUR 310 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 887 titres

22 071,57 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 26/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

4 281 titres

42 004,74 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

CONTACTS

A propos de PAT

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement.

Plant Advanced Technologies est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP

ANNEXE

Achats Vente ALPAT FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 358 10 821 72 391,78 310 14 428 83 036,90 20240102 2 91 764,50 1 1 8,50 20240103 1 1 8,35 1 1 8,35 20240104 19 1 029 7 677,20 2 26 189,60 20240105 7 331 2 100,35 6 691 3 858,70 20240108 3 44 222,79 15 1 309 6 888,34 20240109 1 1 5,50 5 302 1 721,40 20240110 1 1 5,95 6 685 3 915,06 20240111 2 104 582,45 1 1 5,65 20240112 2 19 106,45 2 51 295,65 20240115 1 1 5,65 2 101 585,65 20240116 2 121 701,85 1 1 5,85 20240117 2 121 689,80 1 1 5,80 20240118 2 32 179,30 2 11 63,70 20240119 2 111 621,65 1 1 5,65 20240122 6 451 2 427,60 1 1 5,60 20240123 2 51 265,20 2 121 653,20 20240124 1 1 5,40 1 1 5,40 20240125 3 72 388,70 2 81 453,40 20240126 2 54 291,60 1 1 5,40 20240129 1 1 5,45 1 1 5,45 20240130 1 1 5,55 1 1 5,55 20240131 1 1 5,60 1 1 5,60 20240201 1 1 5,60 1 1 5,60 20240202 3 42 226,90 1 1 5,60 20240205 5 123 656,20 3 74 409,90 20240206 1 1 5,45 2 22 120,95 20240207 11 271 1 361,00 4 238 1 171,40 20240208 1 1 4,98 2 51 254,98 20240209 1 1 5,10 2 91 464,10 20240212 5 117 564,78 1 1 4,98 20240213 1 1 4,82 1 1 4,82 20240214 12 336 1 544,24 2 31 151,70 20240215 1 1 4,50 3 281 1 283,50 20240216 1 1 4,58 2 91 418,58 20240219 2 10 45,16 1 1 4,66 20240220 2 31 139,52 1 1 4,52 20240221 2 31 136,40 1 1 4,40 20240222 1 1 4,48 1 1 4,48 20240223 1 1 4,48 1 1 4,48 20240226 1 1 4,48 1 1 4,48 20240227 2 31 136,48 1 1 4,48 20240228 2 31 130,20 1 1 4,20 20240229 27 627 2 471,82 9 635 2 450,68 Achats Vente ALPAT FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20240304 19 544 1 771,20 3 102 366,92 20240305 10 231 704,64 5 204 652,34 20240306 3 44 141,60 5 581 1 902,40 20240307 1 1 3,30 1 1 3,30 20240308 7 211 611,90 2 101 340,82 20240311 2 24 79,74 1 1 3,38 20240312 5 102 336,78 1 1 3,32 20240313 1 1 3,38 8 901 3 140,14 20240314 1 1 3,62 4 381 1 381,82 20240315 3 56 228,74 17 1 412 5 735,04 20240318 2 2 8,28 8 388 1 703,90 20240319 2 27 120,42 14 772 3 587,26 20240320 6 269 1 453,08 18 649 3 586,48 20240321 6 301 2 003,60 13 317 2 081,30 20240322 1 1 6,95 11 317 2 307,55 20240325 10 463 3 941,95 11 310 2 747,95 20240326 10 571 4 844,80 3 36 325,30 20240327 6 257 2 067,25 1 1 8,05 20240328 11 355 2 830,60 13 596 4 956,80 20240402 7 257 2 145,55 19 709 6 602,15 20240403 10 428 4 371,10 6 132 1 374,80 20240404 2 14 141,60 4 128 1 325,10 20240405 5 150 1 505,20 1 1 10,20 20240408 5 201 2 015,60 4 87 896,30 20240409 18 629 5 983,50 1 1 9,80 20240410 6 151 1 387,20 8 454 4 388,60 20240411 5 143 1 377,20 8 404 4 142,10 20240412 6 211 2 111,50 1 1 10,50 20240415 2 10 98,15 1 1 9,95 20240416 1 1 9,85 1 1 9,85 20240417 2 8 78,45 1 1 9,85 20240418 1 1 9,85 2 31 309,85 20240419 2 41 406,00 1 1 10,00 20240422 2 41 406,10 1 1 10,10 20240423 2 7 69,40 2 41 414,00 20240424 1 1 10,10 2 41 422,10 20240425 2 41 418,50 1 1 10,50 20240426 6 173 1 733,30 5 195 2 004,50 20240429 3 81 814,40 1 1 10,40

