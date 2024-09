Wyre signe un important contrat de partenariat avec Unit-T, une filiale de Solutions30, pour des services de maintenance de réseaux de cable en Flandre

Wyre, une joint-venture entre Telenet et Fluvius, a annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec Unit-T, une filiale de Solutions30, en Belgique. Ce contrat majeur est structuré comme un accord d'externalisation à long terme et à intérêt partagé (Vested).



Dans le cadre de cet accord, Unit-T fournira une large gamme de services essentiels pour Wyre. Il s'agit notamment de la maintenance proactive du réseau hybride fibre-coaxial (HFC), principalement en Flandre, de la gestion des pannes majeures, de la maintenance proactive et du contrôle de la qualité du réseau. Unit-T sera par ailleurs responsable de la supervision des connexions coaxiales des foyers et de la maintenance des infrastructures. Ces services intégrés sont conçus pour garantir la fiabilité du réseau de Wyre et lui permettre de répondre aux besoins évolutifs de ses clients.

Le modèle Vested Outsourcing favorise un partenariat collaboratif, en alignant les objectifs et en encourageant l'innovation entre toutes les parties. Cette approche devrait permettre d'améliorer la qualité du réseau et d'assurer des progrès rapides dans le déploiement des avancées technologiques.

« Ce partenariat avec Unit-T souligne notre engagement à fournir un réseau de haute qualité », a déclaré Micha Berger, PDG de Wyre. « Leur expertise en matière de technologie hybride fibre-coaxiale et leur approche proactive de la maintenance sont essentielles pour garantir la qualité du réseau. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, un réseau fiable est essentiel pour nos clients. Avec le soutien d'Unit-T, nous pouvons nous concentrer sur le développement et l'amélioration de notre infrastructure tout en fournissant le service que nos clients attendent.

Ton Bosters, PDG d'Unit-T, a déclaré : « Cet accord marque une étape importante pour Unit-T et renforce notre position de partenaire de confiance dans le secteur des télécommunications. Nous nous engageons à mettre à profit notre expertise et notre approche innovante pour soutenir les objectifs ambitieux de Wyre. Cet accord à long terme ne garantit pas seulement notre croissance, mais nous permet également d'investir dans nos capacités, ce qui nous assure de rester à la pointe des avancées technologiques dans le secteur.

Alors que le monde des télécommunications ne cesse d'évoluer, ce partenariat aide Unit-T et Wyre à relever les défis du secteur et à saisir de nouvelles opportunités dans le paysage numérique actuel. Wyre et Unit-T sont également partenaires dans le cadre d'un autre accord, dans lequel Unit-T fournit des services d'installation pour le déploiement massif de la dernière technologie de fibre optique 10 Gigabits en Flandre.









A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1600 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et

exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30).

Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com







A propos de Wyre

Le 1er juillet 2023, Wyre a été fondée à la suite d'une collaboration entre Telenet et Fluvius. En tant qu'entreprise 'infrastructure, Wyre est chargée de développer le réseau fibre optique de demain tout en gérant l'ancien réseau HFC de Telenet.

Wyre garantit une connectivité optimale avec des vitesses Internet pouvant atteindre 10 Gbps sur le long terme, aussi bien sur les réseaux HFC que FttH. Grâce à des accords de gros, l'entreprise offre un accès ouvert et non discriminatoire tant au réseau FttH passif en cours de construction qu'au réseau HFC existant. Actuellement, trois opérateurs exploitent le réseau de Wyre : Telenet, Orange et Wan Connect.





