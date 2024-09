Telenet group renouvelle son partenariat avec Unit-T, une filiale de Solutions30, pour une période de cinq ans pour le raccordement des foyers et entreprises belges à la fibre

Unit-T, filiale de Solutions30 dont le groupe Telenet détient 30 %, annonce le renouvellement de son partenariat stratégique avec le groupe Telenet en Belgique. Ce contrat structuré sous la forme d'un accord d'externalisation à intérêts partagés (Vested), s'étend sur une période de cinq ans.



Dans le cadre de cet accord renouvelé, Unit-T continuera de fournir une large gamme de services pour le groupe Telenet. La société gérera l'installation et la maintenance des connexions en fibre optique et hybrides fibre-coaxial (HFC) pour les clients résidentiels et professionnels dans toute la Belgique. Le contrat intègre ainsi le raccordement des clients ainsi que les services supports de gestion de la logistique, le planning et le support à distance.

Alors que le monde des télécommunications continue d’évoluer, ce partenariat renforcé aide Unit-T et le groupe Telenet à relever les défis de l’industrie et à saisir de nouvelles opportunités dans le paysage numérique actuel.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Unit-T », a déclaré John Porter, PDG du groupe Telenet. « Cet accord garantit non seulement la continuité d’un service de haute qualité auquel nos clients sont habitués, mais ouvre également la voie à l'innovation et à des améliorations en matière de performance. Le modèle d'externalisation à intérêts partagés s'aligne parfaitement avec notre vision d'une croissance collaborative et adaptable dans le secteur des télécommunications en constante évolution. »

Ton Bosters, PDG de Unit-T, a déclaré : « Ce renouvellement marque un moment clé dans la relation de Unit-T avec Telenet, consolidant notre rôle de partenaire de confiance dans les télécommunications. Nous nous engageons à mettre notre expertise et nos stratégies d’innovation au service des objectifs ambitieux de Telenet. Cet accord de long terme garantit non seulement notre croissance continue, mais nous permet également d’investir pour nous maintenir à la pointe des avancées technologiques du secteur. »





A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1600 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et

exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30).

Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance .

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com.





A propos du groupe Telenet

En tant que fournisseur de services de divertissement et de télécommunications en Belgique, le groupe Telenet cherche toujours à offrir l'expérience numérique parfaite à ses clients. Sous la marque Telenet, l'entreprise se concentre sur la fourniture de télévision numérique, d'Internet haut débit, ainsi que de services de téléphonie fixe et mobile aux clients résidentiels en Flandre et à Bruxelles.

Sous la marque BASE, elle offre des services de téléphonie mobile, d'internet et de télévision dans toute la Belgique. La division Telenet Business sert le marché professionnel en Belgique et au Luxembourg avec des solutions de connectivité, d'hébergement et de sécurité. Plus de 3 000 employés partagent un seul objectif : simplifier et rendre la vie et le travail plus agréables.

Le groupe Telenet fait partie de Telenet Group Holding NV et est une filiale à 100 % de Liberty Global. Liberty Global est l'une des plus grandes entreprises mondiales de vidéo, de large bande et de communication convergée, innovant et permettant à des millions de personnes dans six pays européens de tirer pleinement parti de la révolution numérique.





Contact

Individual Shareholders:

Tel: +33 1 86 86 00 63 - shareholders@solutions30.com

Investor relations

investor.relations@solutions30.com

Press - Image 7:

Charlotte Le Barbier - Tel: +33 6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Pièce jointe