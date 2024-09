Kapitalforhøjelse ved rettet emission

Som annonceret i selskabsmeddelelse 14/2024 ønsker selskabet løbende at foretage kapitalrejsninger via rettede emissioner for at kunne understøtte selskabets fremtidige strategi, og for at få en større kritisk masse til at dække selskabets faste omkostninger.

Bestyrelsen har dags dato iht. bemyndigelse i §3.1 i selskabets vedtægter truffet beslutning om at udstede 6.400 nye aktier i en rettet emission svarende til en kapitaludvidelse på 18,12% af aktiekapitalen før udstedelsen af nye aktier. De nye aktier er udstedt til kurs 829 svarerende til gennemsnitsdagskurser de seneste 20 dage. Forud for kapitalforhøjelsen havde selskabet en nominel aktiekapital på DKK 5.296.800 og efter kapitalforhøjelsen er den nominelle aktiekapital DKK 6.256.800.

De nye aktier vil være omsætningspapirer, og der vil ikke gælde nogen begrænsninger for deres omsættelighed. De nye aktier vil ikke have nogen særlige rettigheder. De rettigheder, der følger af de nye aktier, herunder stemmeret og udbytteret, gælder fra den dato, hvor kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Handlerne forventes afviklet senest den 23 september 2024.

Kapitalforhøjelsen forventes registreret hos Erhvervsstyrelsen senest den 23 september 2024.

De nye aktier udstedes i den eksisterende ISIN-kode for selskabet, DK0062502894, og forventes noteret og optaget til handel hos Nasdaq Copenhagen senest den 25 september 2024.

Det samlede provenu til selskabet fra kapitalforhøjelsen udgør 5.305.600 DKK.

Deltagere i kapitalforhøjelsen er Bestyrelsesformand Michael Hove via selskabet MH Investment ApS samt bestyrelsesmedlem Jakob Have via selskabet Nordic Compound Invest A/S.

Med venlig hilsen

Orphazyme A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt:

Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

