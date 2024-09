Jeff Goy, chef de la direction de Wawanesa Assurance, prend sa retraite, il sera remplacé par Evan Johnston

WINNIPEG, Manitoba, 18 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (Wawanesa) est heureux d’annoncer aujourd’hui ce qui suit :



la retraite prochaine de Jeff Goy après une carrière de 35 ans à Wawanesa, dont 11 ans à titre de président et chef de la direction;

après une carrière de 35 ans à Wawanesa, dont 11 ans à titre de président et chef de la direction; la nomination d’Evan Johnston, vice-président exécutif, Stratégie et activités connexes, au poste de président et chef de la direction, le dixième en 128 ans d’histoire de Wawanesa, à compter du 1er janvier 2025.

« Pendant son mandat à titre de chef de la direction, Jeff a dirigé Wawanesa pendant une décennie marquée par la croissance, la transformation et le renouvellement, confirmant la réputation de l’entreprise comme l’un des plus importants assureurs mutuels de dommages au Canada. Il a su positionner stratégiquement l’entreprise pour lui assurer un brillant avenir, affirme Catherine Best, présidente du conseil d’administration de Wawanesa. Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier Jeff pour tout ce qu’il a accompli durant sa remarquable carrière et je lui souhaite une bonne retraite. »

« Ce fut un honneur et un privilège de travailler aux côtés de personnes formidables à Wawanesa dans le cadre de la transformation de notre entreprise, mentionne Jeff Goy. Ensemble, nous avons contribué à l’évolution et à la transformation de Wawanesa en un assureur sophistiqué qui, en tant que compagnie mutuelle, n’a qu’une seule raison d’être : servir ses membres et ses communautés. Je prends ma retraite rempli d’une immense gratitude à l’égard de tous mes collègues et du conseil d’administration pour leur soutien et leurs conseils tout au long de mes années en tant que président et chef de la direction. »

Lorsqu’elle a annoncé la nomination d’Evan Johnston à titre de nouveau président et chef de la direction, Catherine Best a dit : « Evan est un membre hautement respecté de la direction de Wawanesa qui a fait ses preuves, et qui a travaillé en étroite collaboration avec Jeff au cours des huit dernières années. Il apporte également une expérience internationale en tant que conseiller en stratégies commerciales, qui repose sur un impressionnant parcours juridique et financier. Originaire du Manitoba, Evan misera sur la culture unique de Wawanesa à titre d’assureur mutuel et poursuivra les objectifs de croissance de l’entreprise. »

Evan Johnston a dit : « C’est un honneur d’accepter cette responsabilité et je me réjouis d’avoir la chance de diriger Wawanesa dans sa prochaine ère, et de faire fructifier l’héritage légué par Jeff. Pour l’avenir, Wawanesa poursuivra sa lancée et s’appuiera sur sa position de chef de file dans un secteur en constante évolution. Nous nous concentrerons sur les victoires et la croissance à gagner dans tous nos marchés au Canada. »

Au cours des quatre prochains mois, Jeff et Evan travailleront ensemble dans le cadre de la transition.

À propos de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 3,5 milliards de dollars et à un actif de 10 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,7 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir davantage, consultez le site wawanesa.com .

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Michel Rosset

Gestionnaire, Communications de l’entreprise et Relations avec les médias

Wawanesa Assurance

media@wawanesa.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/32b7671f-7556-4f5b-b539-7bb068352714/fr