AKWEL : RÉSULTAT NET DE 20,2 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2024

Champfromier, jeudi 19 septembre 2024

RÉSULTAT NET DE 20,2 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2024

Marge opérationnelle courante de 4,6 % du CA

Trésorerie nette de 106 M€ au 30 juin 2024

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, annonce ses résultats semestriels 2024, arrêtés par le Directoire le 18 septembre 2024. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 30.06.2024 30.06.2023 30.06.2023

retraité (1) Var. en %

/ retraité Chiffre d’affaires 528,8 533,2 545,8 -3,1 % Excédent brut d’exploitation 49,2 49,0 49,8 -1,3 % Résultat opérationnel courant 24,4 30,2 31,1 -21,6 % Marge opérationnelle courante 4,6 % 5,7 % 5,7 % -1,1 pts Résultat opérationnel 28,9 30,0 30,6 -5,4 % Résultat financier 0,0 (2,5) 0,1 - Résultat net (pdg) 20,2 19,2 22,2 -9,0 % Marge nette 3,8 % 3,6 % 4,1 % -0,2 pts

(1) retraité en appliquant la norme comptable IAS 21 concernant les filiales turques.

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ EN BAISSE DE -3,1 %

Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires d’AKWEL se monte à 528,8 M€, enregistrant une baisse de -3,1 % en publié et de -2,8 % à périmètre et taux de change constants, après un impact de change positif de 2,0 M€. L’activité du Groupe affiche un recul plus marqué en France (-13,5 %) et en Europe hors France (-1,6%), et reste mieux orientée en Amérique du Nord (+4,4 %) et en Asie (+0,5 %).

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE EN RETRAIT

Si la pression à la hausse sur les coûts de l’énergie et des matières premières est moins forte qu’en 2023, la capacité à répercuter les augmentations chez les clients s’est avérée plus complexe au premier semestre. De surcroît, la tension reste très élevée sur les coûts salariaux, notamment en Turquie et au Mexique, et pèse sur la rentabilité opérationnelle du Groupe.

Dans ce contexte, l’excédent brut d’exploitation s’affiche en baisse de -1,3 % à 49,2 M€ et le résultat opérationnel courant en retrait de -21,6 % à 24,4 M€, soit une marge opérationnelle courante de 4,6 % du chiffre d’affaires. Après une charge d’impôts de 8,9 M€, le résultat net part du Groupe atteint 20,2 M€ au premier semestre, extériorisant une marge nette de 3,8 %.

Ce semestre, les investissements ont représenté 23,8 M€ contre 22,9 M€ au premier semestre 2023 et le BFR est resté stable. Après décaissement du dividende et remboursement d’emprunts pour 11,1 M€, la trésorerie nette du Groupe, incluant les dettes sur obligations locatives, ressort à 106,0 M€ au 30 juin 2024 contre 105,0 M€ au 31 décembre dernier.

PERSPECTIVES SUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE

Compte tenu des performances enregistrées par le Groupe au premier semestre, des perspectives à la baisse sur le marché mondial et des sur-stocks chez certains constructeurs, AKWEL anticipe un chiffre d’affaires en léger recul pour l’exercice en cours, intégrant une baisse de l’activité SCR série avant un arrêt de la production programmé en 2025 (hors activité SCR pièces de rechange).

Sur un marché automobile en transformation, empreint de nombreuses incertitudes, les investissements importants réalisés par le Groupe permettent à AKWEL de disposer d’un outil industriel agile et aux capacités techniques renforcées. Celui-ci est aujourd’hui en mesure de s’adapter à l’évolution incertaine de l’équilibre entre motorisations électriques et hybrides d’une part, et motorisations thermiques d’autre part.

RÉDUCTION DE CAPITAL SOCIAL

Par ailleurs, AKWEL informe que la société prévoit l’annulation prochaine de 190 800 actions auto-détenues, soit 0,7% des actions composant le capital au 31 août 2024, suite au programme de rachat d’actions mis en oeuvre au cours de l’année 2023.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024, le 07 novembre 2024, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 600 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





Contacts



AKWEL

Benoit Coutier – Directeur Financier – Tél. : +33 4 50 56 98 68

EKNO – Relations Presse

Jean-Marc Atlan – jean-marc.atlan@ekno.fr – Tél. : +33 6 07 37 20 44

CALYPTUS – Relations Investisseurs

Mathieu Calleux – akwel@calyptus.net – Tél. : +33 1 53 65 68 68

Pièce jointe