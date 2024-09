ABO-GROUP – Chiffres semestriels 2024

Gand, le 19 septembre 2024 – 18h30 – Communiqué de presse / information réglementée

Les points forts au premier semestre 2024

Une fois de plus, ABO-GROUP peut afficher une croissance à deux chiffres - 14,3 % de croissance grâce à l'intégration des acquisitions belges du second semestre 2023, à l'acquisition d'Eau & Perspectives début 2024 et à une croissance organique de 4,2 %

Marges d’exploitation conformes à celles du premier semestre de l’année dernière, les bonnes performances des activités géotechniques en Belgique et aux Pays-Bas étant partiellement compensées par les difficultés des activités géotechniques et de surveillance en France

Un bilan et un flux de trésorerie solides soutiennent la poursuite de l'expansion d'ABO-GROUP

Perspectives

L'intégration des acquisitions françaises Odace et Soltech, du Belge INFRAbureau Demey et du Néerlandais Eco Reest contribuera à l'expansion continue des spécialités du groupe

Le second semestre de l'année s'annonce positif avec une reprise attendue des activités géotechniques et minières

ABO-Group reste sur la bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires compris entre 95 et 100 millions d'euros cette année

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment : « Les acquisitions de 2023, la reprise du marché géotechnique aux Pays-Bas et la poursuite du développement de nos activités environnementales nous permettent d'enregistrer une nouvelle forte croissance à la moitié de l'année, malgré la baisse de la demande en matière d’analyse géotechnique et de surveillance en France. Nous continuons à nous concentrer sur l'acquisition de connaissances et d'expertise spécialisées, en vue d'acquérir une position de leader technique sur le marché. Grâce à des acquisitions ciblées, nous créons un climat d'interaction au sein de notre groupe d'entreprises, riche en enrichissement mutuel, en inspiration réciproque et en innovation audacieuse.

Poursuivant cette stratégie, nous avons également acquis cinq entreprises cette année. Leur intégration contribuera à l'expansion continue de nos connaissances et de notre expertise. Par exemple, Demey INFRAbureau poursuivra activement le développement de ses services d'infrastructure numérique en collaboration avec MEET HET, acquis l'année dernière. Sur la base de tous ces aspects, nous sommes confiants dans notre capacité croissante à fournir des solutions sur mesure pour répondre aux demandes de plus en plus complexes du marché. »

Faits marquants HY 2024

Croissance du chiffre d'affaires de 14 % grâce à la combinaison d'une forte contribution des nouvelles entités et de la poursuite de l'expansion organique

Les acquisitions de Rimeco, MEET HET, SWBO et SEGED (6 mois chacune, à l'exception de SEGED qui a contribué pour 1,5 mois supplémentaire par rapport au premier semestre 2023) en 2023, ainsi que la nouvelle acquisition d’Eau & Perspectives, ont représenté 4,0 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance de 10% par rapport aux six premiers mois de 2023. Malgré des défis dans certains sous-marchés, les entités existantes ont également réussi à croître de 4%, portant le chiffre d’affaires d'ABO-GROUP à 45,6 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2024, soit 14 % de plus qu'au premier semestre 2023.

En raison de retards dans les projets et de l'entretien imprévu des machines, les activités géotechniques et minières en France ont enregistré une baisse temporaire du chiffre d’affaires, ce qui a mis les activités géotechniques sous pression. Cependant, les bonnes performances en Belgique et aux Pays-Bas ont permis à la branche géotechnique d'enregistrer encore une belle croissance de 4 %, représentant 47% du chiffre d'affaires total d'ABO-GROUP avec un chiffre d’affaires de 21,6 millions d'euros (20,7 millions d'euros au 1S 2023). L'impact des acquisitions de SEGED et Rimeco en 2023 et d'Eau & Perspectives en 2024 engendre une forte augmentation de 2,3 millions d'euros pour les activités environnementales. En outre, ce segment a connu une forte croissance organique de 4 %, ce qui a permis à l'activité environnementale de voir son chiffre d'affaires augmenter de 3,1 millions d'euros au total pour atteindre 21,7 millions d'euros, soit une hausse de 17 % par rapport aux 18,6 millions d'euros du premier semestre de 2023. Ce faisant, la part de la branche environnement augmente pour atteindre 48%. Les services de surveillance et d'infrastructure ont contribué à hauteur de 2,3 millions d'euros au chiffre d'affaires du premier semestre 2024, dont 1,7 million d'euros provenant des nouvelles entités MEET HET et SWBO, ce qui représente 5% du chiffre d'affaires total.

Sur le plan géographique, les activités belges font un bond en avant, passant de 12,6 millions d'euros à 16,1 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une augmentation de pas moins de 27 %. Les acquisitions de SWBO, Rimeco et MEET HET représentent une augmentation de 3,1 millions d'euros, soit une croissance de 25 %. Les activités géotechniques de Geosonda en Belgique ont également enregistré une belle augmentation du chiffre d'affaires grâce à une nouvelle expansion de ses services d'encadrement innovants dans le domaine des études préliminaires et de la modélisation des sols. Toutefois, ces résultats ont été partiellement compensés par la baisse de la demande de services de laboratoire liés à l'amiante chez Translab, ce qui a ramené la croissance organique en Belgique à 2%. Cela représente une croissance du chiffre d’affaires total de 12,6 millions d'euros dans la première partie de 2023 à 16,1 millions d'euros au premier semestre 2024, une part de 35% du chiffre d’affaires total d'ABO-GROUP.

La partie non consolidée de SEGED et la contribution d'Eau & Perspectives, nouvellement acquise, ont entraîné une augmentation de 4% du chiffre d’affaires en France. Cependant, le ralentissement des activités minières chez Geosonic mentionné plus haut ainsi que la baisse de la demande pour les services de surveillance de DynaOpt en région parisienne suite à la fin des Jeux olympiques engendrent la stabilité organique des activités françaises par rapport au premier semestre 2023. Ainsi, le chiffre d'affaires français s'élève à 22,1 millions d'euros pour les six premiers mois de 2024. En raison de la forte croissance de la branche belge, la contribution des activités françaises recule de 53 % à 48 % du chiffre d'affaires total du groupe.

Les entités néerlandaises ont enregistré un premier semestre forte avec un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros, soit une croissance entièrement organique de 25 % par rapport aux 6,0 millions d'euros du premier semestre 2023 qui était impacté par l'augmentation des coûts et du problème de l'azote. La branche conseil de Geomet et l'analyse géotechnique de Geosonda Nederland ont pleinement profité de la reprise du marché de la construction. Grâce à des investissements ciblés dans l'extension de leurs équipes et de leur parc de machines, ABO-Milieuconsult et Sialtech ont également pu développer leurs activités de conseil et de terrain.

Les investissements et les retards affectent les marges opérationnelles

Au cours du premier semestre 2024, plusieurs entités d'ABO-GROUP se sont engagées à agrandir leurs équipes pour permettre une croissance future. En outre, de nouveaux investissements ont été réalisés pour développer les activités du laboratoire géotechnique de Translab en Belgique. Avec les retards temporaires chez GeoSonic et la baisse de la demande chez DynaOpt, cela affecte les marges opérationnelles. L'EBITDA pour les six premiers mois de 2024 est en outre affecté par le règlement du litige juridique chez ABO Logistics, convertissant la provision de 0,5 million d'euros (inférieure à l'EBITDA) en une charge non récurrente de 0,5 million d'euros (supérieure à l'EBITDA). Corrigé de cet effet, l'EBITDA du premier semestre 2024 a atteint 5,3 millions d'euros, soit une marge de 11,4 % et une augmentation de 14 % par rapport aux 4,6 millions d'euros de la même période de l'année précédente.

En raison de la reprise de la provision ABO Logistics, les amortissements et provisions n'augmentent que légèrement pour atteindre 3,1 millions d'euros (3,6 millions d'euros si l'on tient compte de cet effet). Il en résulte une augmentation du bénéfice d'exploitation à 1,7 million d'euros (contre 1,6 million d'euros au premier semestre 2023).

En raison des financements M&A du second semestre 2023 et de l'augmentation des taux d'intérêt, ABO-GROUP voit son résultat financier négatif passer de 0,5 million d'euros à 0,8 million d'euros. Le bénéfice net d'ABO-GROUP passe ainsi de 0,7 million d'euros (0,06 euro par action) à 0,5 million d'euros (0,05 euro par action).

Flux de trésorerie et endettement robustes

Pour le premier semestre, ABO-GROUP parvient à dégager un solide flux de trésorerie opérationnel de 1,9 million d'euros (contre 0,8 million d'euros au premier semestre 2023). Au premier semestre, des efforts ont de nouveau été déployés pour limiter l'augmentation saisonnière annuelle du fonds de roulement (3,0 millions d'euros, comme au cours des six premiers mois de 2023), ce qui a permis d'absorber en partie la baisse des marges.

En raison des investissements en fonds de roulement et en immobilisations, et de l’acquisition d'Eau & Perspectives financée par des liquidités propres, la dette financière nette passe de 16,2 millions d'euros à la fin de 2023 à 21,9 millions d'euros fin juin 2024. Le taux d'endettement annualisé passe ainsi à 1,9x par rapport à l'EBITDA (1,5x fin 2023) et reste donc sain.

Le total du bilan à la fin du mois de juin 2024 s'élevait à 83,2 millions d'euros, soit une baisse de 3,5 % par rapport aux 86,3 millions d'euros à la fin de l'année 2023. Du côté de l'actif, cette évolution résulte principalement de la diminution de la position de trésorerie, qui a plus que compensé l'augmentation des immobilisations. Au passif, elle provient de la diminution des dettes commerciales et fiscales. Le total des capitaux propres atteint 26,4 millions d'euros, soit une augmentation de 0,6 million d'euros sur le premier semestre 2024. Le ratio de fonds propres clôture à 31,7 % (par rapport à 29,9 % fin de l'année passée).

Le compte de résultat consolidé, le bilan, le tableau des variations des fonds propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé sont repris intégralement ci-après.

Perspectives

Perspectives positives pour le second semestre

Sur la base des carnets de commandes et de la planification des projets des entités d'ABO-GROUP, le second semestre devrait être positif. Alors que les sociétés belges et néerlandaises actives sur les marchés de la géotechnique et de l'environnement peuvent poursuivre sur leur lancée du premier semestre, les services géotechniques et miniers français devraient se redresser grâce à la reprise d'un certain nombre de grands contrats. En outre, avec l'intégration des acquisitions françaises Odace et Soltech, de l'agence belge Demey INFRA et de l'entreprise néerlandaise Eco Reest, ABO-GROUP vise à donner un élan supplémentaire à la coopération commerciale interne et au développement de nouveaux services pour soutenir la croissance future du groupe.

Grâce aux récentes acquisitions et à une solide croissance organique sous-jacente, ABO-GROUP reste en bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires compris entre 95 et 100 millions d'euros cette année, avec un an d'avance sur son plan 2025.

Déclaration relative à l'image fidèle de l'information consolidée intermédiaire abrégée et à l'image fidèle du rapport intermédiaire

Frank De Palmenaer, administrateur délégué, déclare qu'à sa connaissance, l'information intermédiaire consolidée abrégée pour le semestre clôturé le 30 juin 2024, préparée conformément à la norme IAS 34 « Information intermédiaire » telle qu'adoptée par l'Union européenne, donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société et des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport intermédiaire donne une image fidèle des principaux événements et des principales transactions avec les parties liées survenus au cours des six premiers mois de l'exercice et de leur incidence sur l'information financière intermédiaire abrégée, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice.

