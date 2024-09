Gand, 19 septembre 2024, 18:30 CET, communiqué de presse / information réglementée

ABO-Group Environment intègre Eco Reest de Hoogeveen (NL)

ABO-Group prend une participation de 70 % dans l’entreprise néerlandaise Eco Reest, spécialisée en écologie, sols et amiante. Cela porte l’équipe d’experts environnementaux et d’écologues d’ABO aux Pays-Bas de 30 à 80 employés.

Cette intégration renforce la couverture géographique d’ABO-Group aux Pays-Bas et en fait l’un des plus grands acteurs du secteur de l’écologie sur le marché néerlandais.

Eco Reest

Eco Reest, fondé en 1994, est installé à Hoogeveen et dispose également de bureaux à Almere, Groningen et Lochem. En plus d’Eco Reest, le bureau de conseil en environnement ‘Van der Poel’ et ‘Gebouwen Inspectie Nederland’ font partie du groupe, qui emploie 50 personnes. En 2023, Eco Reest a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros et est en passe de dépasser les 5 millions d'euros en 2024, avec une marge EBITDA attendue de 13 %.

Le fondateur et directeur Ronny Huls déclare : « Tout comme il y a 30 ans lors de la création d’Eco Reest, je crois toujours fermement en l’avenir de nos activités principales : l’écologie, les sols et l’amiante. Il y a une prise de conscience croissante de l'importance de notre environnement et de la nature, tant au niveau politique que social. Avec l’augmentation des réglementations, nous continuons à croître. »

« En raison de la complexité croissante des appels d’offres et des projets, il est devenu nécessaire de trouver un partenaire solide, capable de donner les impulsions nécessaires pour le développement futur et de disposer de l’expertise requise pour servir nos clients avec des équipes d’experts multidisciplinaires. »

Offre complémentaire et répartition géographique

Frank De Palmenaer, PDG d’ABO-Group Environment : « Les activités d’Eco Reest sont parfaitement complémentaires à celles de nos 4 filiales actuelles aux Pays-Bas : écologie, sols, amiante et études géotechniques. Nous voyons également de belles opportunités pour développer une offre multidisciplinaire dans le cadre de l’adaptation au changement climatique et des services de conseil en sols et eaux. »

« De plus, la localisation géographique des bureaux d’Eco Reest, principalement situés dans le nord et l’ouest des Pays-Bas, complète parfaitement notre présence actuelle dans le centre et le sud des Pays-Bas. Grâce à cette intégration, ABO-Group devient l’un des principaux acteurs aux Pays-Bas dans le domaine de l’écologie. »

« Enfin, en tant qu’entreprise internationale, nous regardons aussi au-delà des frontières. Grâce à l’intégration d’Eco Reest, ABO-Group crée une forte ligne d’écologie dans les trois pays où elle est active, avec plus de 100 écologues en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Une excellente occasion d’échanger des connaissances et de diffuser l’expertise au sein du groupe. »

Eco Reest contribuera aux chiffres consolidés d’ABO-Group Environment à partir du quatrième trimestre 2024.

À propos d'ABO-Group Environment

Fondé en 1995, ABO-Group est un bureau d’ingénierie international spécialisé dans tous les aspects de l’environnement et des sols : géotechnique (stabilité), écologie et assainissement des sols. ABO-Group, avec ses différentes filiales en Belgique, en France et aux Pays-Bas, emploie plus de 700 experts et dispose d’une vaste expertise pour offrir à ses clients une solution complète dans les projets les plus exigeants : de l’étude préalable et du conseil à l’accompagnement lors de la mise en œuvre et au suivi ultérieur.

ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris.

Pour une description plus détaillée des activités du groupe aux Pays-Bas, visitez le site Web d'ABO-Group Nederland ( www.abo-group.nl ).

Pour Plus d’informations

Frank De Palmenaer

PDG d’ABO-Group Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88





