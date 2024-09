Gent, 19 september 2024, 18:30 CET, persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment integreert Eco Reest uit Hoogeveen (NL)

ABO-Group neemt een participatie van 70% in het Nederlandse Eco Reest, gespecialiseerd in ecologie, bodem en asbest. Hierdoor groeit ABO’s team van milieukundige experts en ecologen in Nederland van 30 naar 80 medewerkers.

Met deze integratie versterkt ABO-Group haar geografische dekking in Nederland en wordt één van de grootste spelers op vlak van ecologie in de Nederlandse markt.

Eco Reest

Eco Reest, opgericht in 1994, is gevestigd in Hoogeveen en heeft daarnaast vestigingen in Almere, Groningen en Lochem. Naast Eco Reest maken milieukundig adviesbureau Van der Poel en Gebouwen Inspectie Nederland deel uit van de groep, die 50 medewerkers tewerkstelt. Eco Reest, in 2023 goed voor een omzet van €4,5 miljoen, is op weg om in 2024 de kaap van €5 miljoen te overschrijden met een verwachte EBITDA-marge van 13%.

Oprichter en bestuurder Ronny Huls: “Net zoals 30 jaar geleden bij de oprichting van Eco Reest, geloof ik nog steeds heel hard in de toekomst van onze kernactiviteiten: ecologie, bodem en asbest. Er is een stijgende aandacht voor het belang van ons milieu en de natuur, zowel op politiek als sociaal vlak. Door de toenemende regelgeving blijven ook wij groeien.”

“Door de toenemende complexiteit van aanbestedingen en projecten rees de nood aan een sterke partner die de nodige impulsen kan geven voor de toekomstige ontwikkeling en die ook over de nodige expertise beschikt om met multidisciplinaire teams van experten onze klanten te ontzorgen.”

Complementair aanbod en geografische spreiding

Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group Environment: “De activiteiten van Eco Reest zijn perfect complementair met die van onze 4 bestaande dochterondernemingen in Nederland: ecologie, bodem, asbest en geotechnisch onderzoek en advies. We zien dan ook mooie opportuniteiten voor de ontwikkeling van het multidisciplinaire dienstenpakket in de context van klimaatadaptatie, bodem en water adviesdiensten.”

“Daarnaast sluit de geografische ligging van de Eco Reest kantoren, met zwaartepunt in Noord- en West-Nederland, perfect aan bij de bestaande vestigingen van ABO in Midden- en Zuid-Nederland. Dankzij deze integratie wordt ABO-Group één van de topspelers in Nederland op vlak van ecologie.”

“Tot slot kijken we als internationale onderneming ook over de landsgrenzen heen. Dankzij de integratie van Eco Reest creëert ABO-Group een sterke ecologie-lijn over de 3 landen waarin ze actief is, met meer dan 100 ecologen in België, Nederland en Frankrijk. Een uitgelezen kans tot kennisuitwisseling en het verspreiden van expertise binnen de groep. ”

Eco Reest zal bijdragen aan de geconsolideerde cijfers van ABO-Group Environment vanaf Q4 2024.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995, is een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: geotechniek (stabiliteit), ecologie en bodemsanering. Dit doet ABO-Group met haar verschillende dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 700 experts beschikt de groep over een brede expertise om haar klanten een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten: van voorstudie en advies tot opvolging bij implementatie en monitoring achteraf.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van de groep in Nederland, kan je terecht op de ABO-Group Nederland website ( www.abo-group.nl ).

