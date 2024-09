Financière de Tubize - Notification de transparence

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

La Financière de Tubize ne fait l'objet d'aucun contrôle exclusif de droit, ni d'aucun contrôle conjoint, au sens du Code des sociétés et des associations. Il est toutefois rappelé que plus de 50% de son capital est détenu par :







a) FEJ SRL,

b) Le Baron Daniel Janssen,

c) Altaï Invest SA, contrôlée par la Comtesse Evelyn du Monceau.

d) Barnfin SA, non contrôlée,







Ces derniers agissent de concert.