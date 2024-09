BAINS DE MER MONACO : Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 20 septembre 2024

SOCIETE DES BAINS DE MER

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 20 septembre 2024

Monaco, le 20 septembre 2024.

Les Actionnaires de la Société des Bains de Mer se sont réunis ce vendredi 20 septembre au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort en Assemblée Générale Ordinaire.

Les actionnaires présents ou représentés ont adopté l'ensemble des résolutions proposées.

Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des comptes de l'exercice 2023/2024 et fixation du dividende

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2023/2024 s’élève à 704 millions d’euros, en hausse de 37 millions d’euros, soit 6 %. Il comprend principalement :

des recettes hôtelières en hausse de 6 % à 345,1 millions d’euros, grâce à une saison estivale particulièrement réussie, tendance favorable qui s’est également prolongée sur le deuxième semestre d’exploitation,

un chiffre d’affaires jeux en progression de 3 % à 221,3 millions d’euros, l’augmentation du chiffre d’affaires des appareils automatiques et des activités annexes de respectivement 4 % et 21 % compensant un léger recul de – 2 % du chiffre d’affaires des jeux de table,

un chiffre d’affaires des activités locatives en hausse de 9 % à 135,4 millions d’euros porté par un taux d’occupation optimiséet proche de 100 % et l’impact positif de l’indexation des loyers.

Le résultat opérationnel consolidé s'établit en profit de 73,6 millions d’euros contre un résultat opérationnel de 72,2 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les secteurs jeux et locatifs présentent des progressions significatives de leur résultat opérationnel, respectivement de + 3,8 millions d’euros et 8,5 millions d’euros. Ces bons résultats font plus que compenser le recul du résultat opérationnel du secteur hôtelier de 5,8 millions d’euros, impacté par des coûts non récurrents liés aux dépenses de préouvertures du Café de Paris et d’Amazónico, ainsi que par une augmentation des frais de personnel en lien avec la croissance de l’activité et la recherche de l’excellence dans la qualité de service.

Le résultat financier de l’exercice 2023/2024 présente un bénéfice de 30,3 millions d’euros contre une perte 5,1 millions d’euros pour l’exercice précédent. Cette variation s’explique principalement par une augmentation des produits liés aux actifs financiers détenus, incluant les dividendes reçus de la participation dans Banijay Group, ex-FL Entertainment, pour un montant de 15,3 millions d’euros, des produits des activités de placement (actifs financiers et trésorerie) et une diminution de 3,3 millions d’euros de la charge financière liée à l’endettement financier brut, avec l’amortissement des crédits contractés en janvier 2017 dont l’échéance finale a été remboursée en janvier 2024.

Enfin, il est rappelé que le Groupe S.B.M. a transféré le 30 juin 2022, par voie de cession et d’apport, l’intégralité de la participation de 47,30 % qu’elle détenait dans la société Betclic Everest Group à la société de droit néerlandais FL Entertainment, renommée Banijay Group. L’opération avait permis la constatation d’un profit exceptionnel de 813,5 millions d’euros dans les comptes consolidés du Groupe S.B.M. de l’exercice 2022/2023.

Le résultat net consolidé – part du Groupe s’élève à 103,9 millions d’euros contre un profit de 896,2 millions d’euros pour l’exercice 2022/2023. Hors impacts liés à la détention de la participation dans BEG et sa cession au cours de l’exercice 2022/2023, le résultat net de 103,9 millions d’euros de l’exercice 2023/2024 est en augmentation de 36,9 millions d’euros par rapport à un résultat net retraité de 67 millions d’euros pour l’exercice 2022/2023.

L’Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2023/2024 et la résolution d’affectation des résultats. Compte tenu des résultats, un dividende de 1,50 € (un euro et cinquante centimes) par action sera mis en paiement. Le dernier jour de négociation droit attaché est fixé au 7 octobre 2024.

Renouvellement d’un Administrateur

L’Assemblée Générale des Actionnaires a renouvelé le mandat d’Administrateur de M. Christophe Navarre, qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice 2029/2030.

Autorisation de rachat des actions de la Société

L’Assemblée Générale des Actionnaires a renouvelé l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de rachat des actions de la Société, dans la limite de 5 % du montant du capital social, avec un prix maximum d’achat n’excédant pas 130 euros par action et pour un montant maximum total de 40 millions d’euros. Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois à compter du 20 septembre 2024.

Perspectives

Il est rappelé que le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’exercice en cours (période du 1er avril au 30 juin 2024) s’est établi à 218,4 millions d’euros contre 203,3 millions d’euros précédemment. Tous les secteurs d’activité présentent un chiffre d’affaires en augmentation, à l’exception du secteur jeux qui a connu un aléa particulièrement défavorable sur la période, ce qui correspond à la nature de ce type d’activité.

La saison estivale 2024 (mois de juillet et août) présente un chiffre d’affaires en hausse de 15 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. La progression du chiffre d’affaires concerne tous les secteurs d’activité. Dans le secteur jeux, la progression de l’activité concerne principalement les jeux de table. Pour le secteur hôtelier, la croissance du chiffre d’affaires est portée par l’hébergement, tant en prix moyen qu’en taux d’occupation, ainsi que par l’ouverture du restaurant Amazónico le 4 avril 2024 et la réouverture de la brasserie Café de Paris Monte-Carlo en novembre 2023.

L’activité du Groupe S.B.M. sur les cinq premiers mois du nouvel exercice 2024/2025 s’inscrit donc dans une dynamique de croissance par rapport à l’exercice précédent.

Le modèle économique du Groupe S.B.M. est solide et diversifié. Cependant l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2024/2025.

