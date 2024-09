Communiqué de presse

Atos signe une performance IT historique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : les plus numériques et sécurisés de l’histoire





Paris, France – 20 septembre 2024 – Atos, en tant que partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, a annoncé aujourd'hui le succès de l’orchestration de l’informatique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les équipes d'Atos, qui sont engagées aux côtés du Mouvement Olympique depuis 35 ans, ont intégré, opéré et sécurisé les systèmes informatiques critiques pour offrir à des milliards de fans à travers le monde les Jeux Olympiques et Paralympiques les plus numériques de l'histoire. Atos est le principal intégrateur des technologies, de la gestion du programme à l'intégration de systèmes, et le fournisseur de plus de 150 applications critiques.

La division Eviden a également géré la planification, la préparation, l'orchestration et les opérations de cybersécurité pour sécuriser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Eviden a mis en œuvre ses services et solutions en cybersécurité avec plus de 300 workflows automatisés pour s'assurer que les cybermenaces potentielles étaient identifiées et neutralisées avant qu'elles ne perturbent les compétitions.

« La mobilisation et l'enthousiasme de nos équipes ont été exceptionnels pour assurer une maîtrise et une orchestration sans faille de la technologie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, « à la maison », dans le pays du groupe Atos. Cet événement est une occasion unique pour démontrer notre expertise en transformation digitale, et notre engagement auprès du Mouvement Olympique depuis 35 ans. », a déclaré Patrick Adiba, CEO Major Events d'Atos.

« Le CIO et Atos font route ensemble depuis 1989, date à laquelle l'entreprise est devenue pour la première fois un fournisseur de technologies clé pour le Mouvement Olympique. Nous nous sommes appuyés sur l'expertise et la prestation d'Atos tout au long de cette période de grande transformation numérique, y compris ici aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Au nom du CIO, je tiens à remercier Atos pour son partenariat depuis plus de trois décennies », a ajouté Thomas Bach, président du Comité International Olympique.

Les chiffres clés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 :

1 026 événements sportifs olympiques et paralympiques, avec des résultats transmis aux fans, aux journalistes et aux diffuseurs en quasi-temps réel

233 millions d'utilisateurs uniques sur le site web de Paris 2024 (page la plus vue : Calendrier)

18 millions de téléchargements de l'application mobile Paris 2024 (page la plus vue : Médailles) et 20 millions d'utilisateurs uniques par jour en moyenne pendant les Jeux Olympiques

+ de 10 000 utilisateurs par jour de MyInfo, le site dédié à la Famille Olympique

400 000+ accréditations gérées pour les Jeux Olympiques, 240 000 pour les Jeux Paralympiques ; 3,7 millions de scans pendant les Jeux

Plus de 300 000 candidats au programme des volontaires, 45 000 volontaires sélectionnés

Un nombre record de 1 894 postes informatiques équipés du système d'information des commentateurs (CIS), déployés sur site et à distance

250 000 heures de tests sur 15 mois pour évaluer les performances du système de gestion olympique (OMS) et du système de diffusion olympique (ODS)

Atos n'a cessé d'innover en faveur du Mouvement Olympique et l’année 2024 n'a pas fait exception. Le Portail des Volontaires, utilisé pour le recrutement, la sélection et la gestion des volontaires, a intégré un nouveau système intelligent de pré-affectation basé sur l'IA qui a associé les candidats à des rôles en fonction de leurs compétences, de leur disponibilité et de leurs préférences. La plateforme MDR (Managed Dectection & Response) d'Eviden, AIsaac, basée sur une architecture mesh de cybersécurité, et une plateforme de renseignement sur les menaces intégrée à plus de 40 outils de cybersécurité, ont protégé de manière proactive l'infrastructure critique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des Security Operations Centers (SOC) de dernière génération ont quant à eux assuré le threat hunting et la réponse aux incidents. Atos a également soutenu le Comité International Olympique en mettant en place un Smart Knowledge Hub qui a tiré parti des capacités de l’IA générative pour améliorer l'efficacité opérationnelle, conformément au programme olympique d'IA.

Depuis Pyeongchang 2018, Atos s'appuie sur trois infrastructures informatiques durables, autonomes et complémentaires, réutilisées d'une édition à l'autre afin de réduire l'impact environnemental de l'informatique autour des Jeux Olympiques et Paralympiques : l'Integration Testing Lab à Madrid (Espagne), le Centre d'opérations technologiques à Barcelone (Espagne) et le Centre d'opérations technologiques dans la ville hôte (en 2024, Paris, France).

Atos est également le partenaire technologique numérique officiel des éditions 2023 et 2027 des Jeux européens. Atos est la seule société internationale de services informatiques dotée d'une division dédiée aux sports et aux grands événements. Pour en savoir plus sur les solutions d'Atos pour le sport et le divertissement, rendez-vous sur Sports & Grands événements – Atos .

