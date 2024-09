Kitron justerer utsiktene for andre halvår 2024

(2024-09-22) Det vises til utsiktene som ble presentert i Kitrons rapport for andre kvartal.



Utsiktene for Sentral- og Øst-Europa (CEE) har ikke bedret seg som forventet. Flere store kunder innen markedssektorene Elektrifisering og Industri har fortsatt å redusere og utsette etterspørselen for tredje og fjerde kvartal 2024 på grunn av fortsatt lagernedbygging og sluttmarkeder som ikke har utviklet seg som forventet.

For å legge til rette for ytterligere vekst for de nordiske anleggene, hvor etterspørselen er sterk, og stabilisere aktiviteten ved CEE-anleggene, er det planlagt overføring av flere produkter. Noen av disse overføringene er utsatt til første halvdel av 2025.

For tredje kvartal forventes driftsinntektene å være mellom 140 og 150 millioner euro med et driftsresultat (EBIT) på mellom 8 og 10 millioner euro.

Utsiktene for helåret 2024 er oppdatert med driftsinntekter mellom 635 og 660 millioner euro med en EBIT mellom 44 og 50 millioner euro, inkludert 4,8 millioner euro i restruktureringskostnader i første kvartal.

De tidligere utsiktene for helåret 2024 var driftsinntekter mellom 660 og 710 millioner euro med en EBIT mellom 53 og 60 millioner euro, inkludert 4,8 millioner euro i restruktureringskostnader i første kvartal.

