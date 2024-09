Solutions30 annonce l'acquisition stratégique de la société Xperal

Solutions30 annonce l'acquisition de la société Xperal, un leader spécialisé dans les projets solaires B2B de bout en bout aux Pays-Bas et en Allemagne.



Basée aux Pays-Bas, Xperal est réputée pour ses services intégrés dans le secteur de l'énergie solaire, comprenant la conception, l'ingénierie, l'approvisionnement, la mise en service et la maintenance des installations. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, démontrant ainsi sa forte position sur le marché et son potentiel de croissance.

Cette acquisition s'aligne sur l'objectif stratégique du groupe d'étendre ses services dans la région du Benelux et d'augmenter sa part de marché. A travers cette opération, Xperal sera en mesure, d'une part, d'offrir une gamme plus large de services et, d'autre part, de renforcer sa position en tant que fournisseur de premier plan de solutions énergétiques durables.

« L'acquisition de Xperal représente une étape importante pour Solutions30 et nous permet d'étendre nos services d’accompagnement à la transition énergétique dans la région du Benelux et en Allemagne ». déclare Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions30. « En intégrant l'expertise de Xperal en matière de projets solaires, nous sommes désormais en mesure de proposer une offre intégrée de services énergétiques tels que les compteurs intelligents, la charge de véhicules électriques (EVC), la gestion du réseau électrique et les systèmes photovoltaïques (PV) ou encore des solutions de stockage d'énergie. »

Plus globalement, cette nouvelle opération de développement externe marque l’ambition de Solutions30 d’accélérer le développement de services et infrastructures d’énergies durables pour les entreprises et collectivités locales. Elle témoigne de sa volonté de se doter d’une offre sur toute la chaine de valeur, ainsi que des dernières technologies disponibles.

« Ce partenariat avec Solutions30 marque un nouveau chapitre pour Xperal », commente Jaimie Louwers, cofondateur de Xperal. « Cette intégration nous permet d'étendre notre portée géographique au Benelux, ce qui nous donne accès à de nouveaux marchés et à de nouvelles opportunités. Grâce aux vastes ressources et au réseau de Solutions30, nous sommes en mesure d'accélérer notre croissance et de conclure des contrats plus importants. »

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web de Xperal : https://www.xperal.com/





A propos de Solutions30 SE

Le groupe Solutions30 est le leader européen des solutions pour les nouvelles technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les avancées technologiques qui transforment notre quotidien. Hier, c'était les ordinateurs et Internet. Aujourd'hui, c'est le numérique. Demain, ce seront les technologies qui rendront le monde encore plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 50 millions d'interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens locaux, Solutions30 couvre actuellement toute la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital social de Solutions30 SE est constitué de 107 127 984 actions, correspondant au nombre de votes théoriques pouvant être exercés.

Solutions30 SE est cotée sur le marché Euronext Paris (ISIN FR0013379484 - code S30). Indexe : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Visitez notre site web pour plus d'informations : www.solutions30.com





A propos de Xperal

L'acquisition de Xperal comprend Louwers Beheer B.V. et ses filiales : XPERAL B.V., Astra Solar B.V., Louwers Installatie B.V., Solar Benelux B.V. et Louwers Onroerend Goed B.V.



Visitez le site web pour plus d'informations : https://www.xperal.com/





Contact

Actionnaires individuels :

Tel: +33 1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com

Relations avec les investisseurs :

investor.relations@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Pièce jointe