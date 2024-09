Communiqué de presse

Ecully, le 23 septembre 2024 –18h





SPINEWAY

Résultats semestriels 2024

Chiffre d’affaires semestriel de 6,5 M€ (+ 20%)

Amélioration du résultat d’exploitation

Plein effet des mesures d’économies visible sur le 2nd semestre 2024





En milliers d'euros



Comptes consolidés S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 6 535 5 432 Coût des ventes - 2 059 - 1 509 Marge brute



% du CA 4 476



68% 3 923



72% Coûts nets d’exploitation







Dont coûts de fonctionnement - 5 246







- 2 232 - 5 556







-2 355 Dont charges de personnel - 2 685 - 2 978 Résultat d’exploitation - 770 - 1 256 Résultat financier



Dont charge financière exceptionnelle Negma1 - 2 096



- 1 467 - 64



/ Résultat exceptionnel - 515 - 573 Résultat net



Dont résultat net retraité2 - 3 381



- 1 914 - 1 893



- 1 893

Le Conseil d’administration de Spineway, réuni le 23 septembre 2024 sous la Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2024.

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), poursuit sa croissance organique (sans effet périmètre) et réalise un chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2024 de 6,5 M€, en croissance de 20% par rapport au S1 2023.

La marge brute se maintient à un niveau normatif de 69 %, stable par rapport à fin 2023 et en ligne avec les prévisions du Groupe.

Sur la période, Spineway poursuit ses investissements réglementaires afin d’obtenir de nouvelles homologations export et certifications CE/MDR.

L’entreprise a engagé un plan d’optimisation de ses coûts comprenant une rationalisation de ses effectifs et de ses dépenses de fonctionnement, ce qui permet d’observer une baisse des coûts nets d’exploitation sur le 1er semestre, dont le plein effet sera visible sur la seconde partie de l’exercice.

Au 30 juin 2024, ces efforts conjugués à la croissance du chiffre d’affaires permettent au Résultat d’exploitation de s’apprécier significativement sur la période de près de 500 K€ pour s’établir à -770 K€ contre – 1 256 K€ l’an passé (+39%).

Le Résultat financier s’élève à - 2 096 K€ et comprend la comptabilisation d’une charge financière exceptionnelle de 1,4 M€ liée au mécanisme de compensation du contrat de financement Negma. Comme cela a été expliqué3, le contrat prévoit une indemnisation en cas de cours de bourse inférieur au nominal de l’action. L’évolution défavorable du cours de Spineway sur le début de l’exercice 2024 a entrainé des compensations lors des levées de tranches. Afin de se protéger de ce mécanisme, Spineway a procédé à une réduction de nominal de l’action en février4. Cette charge financière n’a fait l’objet d’aucune sortie de trésorerie pour le Groupe et a été intégralement financée en titres Spineway.

Compte-tenu d’un résultat exceptionnel de – 515 K€, intégrant principalement des charges de personnel exceptionnelles liées à la réduction d’effectif, le résultat net s’établit à – 3 381 K€. Retraité de la charge exceptionnelle Negma, le résultat net du Groupe reste stable à – 1,9 M€.

Une trésorerie de 1,6 M€ à fin juin 2024

Au 30 juin 2024, 1 688 d’obligations convertibles en actions (OCA), liées au contrat d’émission et de souscription d’OCA5, ont été converties en 1 525 525 254 actions. Ainsi, le capital social de Spineway à fin juin 2024 après le regroupement d’actions, se monte à 155 856,65 euros et est composé de 3 463 477 actions de 0,045 euro chacune.

A fin juin 2024, la trésorerie de Spineway s’élève à 1,6 M€ et l’endettement net reste faible à 0,3 M€ pour 20,7 M€ de capitaux propres, portant le gearing (endettement net/Fonds propres) à 1,3 %.

Poursuite des développements

Conformément à sa stratégie, Spineway intensifie ses développements commerciaux et poursuit ses démarches réglementaires dédiées à l’homologation des produits Spine Innovations et Distimp sur le grand export. A cet effet, le Groupe multiplie les présentations et formations de chirurgiens sur ses prothèses ESP, notamment en Amérique Latine et en Asie6.

Axée sur le lancement d’une gamme premium d’implants et d’instruments pour adresser plus largement le segment des pathologies dégénératives du rachis, Spineway travaille également sur l’internalisation de la production de ses prothèses ESP afin de gagner en réactivité et optimiser ses coûts de revient. Dans cet objectif, la société a mis en place un partenariat avec un sous-traitant pour développer une ligne de production dédiée qui devrait être opérationnelle à la fin de l’année.

La bonne orientation des activités du Groupe conjuguée à une amélioration continue de ses coûts de fonctionnement devraient permettre au Groupe de retrouver l’équilibre opérationnel7 à moyen terme avec pour objectif de renouer à terme avec la profitabilité.

Prochain RDV :

15 octobre 2024 - Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

SPINEWAY



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0806 70 60 60



AELIUM FINANCE



Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr





1 Cf les explications de cette charge en page 2 sur le résultat net.

2 Résultat net retraité de la charge exceptionnelle Negma de 1 467 K€

3 Communiqué du 27 octobre 2020

4 Communiqué du 29 février 2024

5 Communiqué du 25 mai 2023

6 Communiqués du 26 juin, 8 juillet, 24 juillet et 12 septembre.

7 En termes de Résultat d’exploitation

