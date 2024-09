NACON: TEST DRIVE UNLIMITED : SOLAR CROWN - PRÈS DE 100 000 JOUEURS ACTIFS CHAQUE JOUR

TEST DRIVE UNLIMITED : SOLAR CROWN

PRÈS DE 100 000 JOUEURS ACTIFS CHAQUE JOUR

Lesquin, le 23 septembre 2024 – Après plus d’une décennie d’attente par les fans, le nouveau jeu de la licence à succès, Test Drive Unlimited : Solar Crown est sorti le 12 septembre dernier sur toutes les plateformes. Il enregistre déjà près de 100.000 joueurs actifs chaque jour à travers le monde.

Malgré les difficultés techniques initiales, notamment liées à la gestion des serveurs face à l’afflux massif de joueurs, la communauté s’est rapidement rassemblée autour du jeu, démontrant un engagement fort. Ce succès se reflète également dans les ventes physiques, qui placent le jeu dans le Top 5 des meilleures ventes dans les pays où il est distribué.

Depuis le lancement, les équipes du studio Kylotonn déploient des efforts continus pour améliorer et stabiliser l'infrastructure réseau. Un patch majeur sera déployé fin septembre et viendra résoudre les derniers problèmes techniques et optimiser l’expérience de jeu en s’appuyant sur les retours précieux de la communauté collectés depuis le lancement.

L’ambition pour Test Drive Unlimited Solar Crown reste claire : réaffirmer sa position de référent des MMO de course, en offrant une expérience unique aux passionnés d’automobile. Outre les optimisations techniques en cours, NACON et Kylotonn ont déjà annoncé un programme riche en mises à jour pour la première année, dont le très attendu retour d’Ibiza dès décembre, offrant ainsi aux joueurs une nouvelle aire de jeu seulement trois mois après la sortie.

De nouveaux modes de jeu seront également introduits tout au long de l’année, y compris un casino prévu pour juin 2025, permettant aux joueurs de se défier notamment au poker.

Test Drive Unlimited Solar Crown (ou TDUSC) est un jeu de course en ligne massivement multijoueur (M.O.O.R – Massively Open Online Racing) se déroulant à Hong Kong Island, recrée à l’échelle 1/1. Prenez part à une compétition hors du commun, le Solar Crown, organisé par l’influente organisation Radiant. À bord de bolides d’exception de marques prestigieuses telles que Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo et bien d’autres, vous explorez librement l’île aux environnements variés ou participez aux compétitions les plus en vue de Hong Kong Island.

Au-delà de vos voitures, reflet de vos inspirations et récompenses de votre progression en jeu, vous personnalisez votre expérience en jeu pour qu’elle vous ressemble : choisissez votre clan, Sharp ou Street, et soignez votre style pour impressionner les autres, sortir du lot et défendre votre clan. Test Drive Unlimited Solar Crown conserve l'ADN des premiers opus en apportant une vision moderne et actuelle du jeu de course multijoueur, pour offrir aux joueurs luxe, voitures d’exception et compétition.

Test Drive Unlimited Solar Crown est désormais disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam) pour tous les joueurs.

A propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com



A propos de Kylotonn

Créé en 2006, Kylotonn, aussi connu à travers son label KT Racing, est l’un des plus importants studios français de développement de jeux vidéo. Spécialisé dans les sports mécaniques et développeur officiel de la série WRC FIA World Rally Championship ainsi que de Tourist Trophy Isle of Man, son savoir-faire et la passion de ses équipes sont internationalement reconnus. Kylotonn réunit aujourd’hui plus de 170 collaborateurs à Paris et à Lyon et a développé plus de 30 titres distribués par des éditeurs majeurs. Kylotonn s’est forgé une solide expertise technologique grâce au moteur 3D temps réel KT Engine dont il est propriétaire. A la pointe dans l’industrie du jeu vidéo, cette technologie est aussi utilisée pour des partenariats R&D portant sur des projets de véhicule autonome dans l’industrie automobile. Depuis 2018, NACON, un des leaders européens de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société. Membre du Syndicat national du Jeu Vidéo (SNJV) et de Capital Games, la société Kylotonn bénéficie du soutien de la BPI, de l’IFCIC et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kylotonn.com.

