EBC Conquista Prêmio BrokersView de Best Trading Experience, Fortalecendo Sua Liderança Global

SINGAPURA, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na Cerimônia de Premiação BrokersView no Vietnã, em setembro de 2024, o EBC Financial Group (EBC) recebeu o prêmio "Best Trading Experience", confirmando mais uma vez sua posição de líder internacional do setor financeiro especializado em forex, CFDs e ações. O prêmio mais recente reconheceu o compromisso do EBC em facilitar as condições de negociação mais robustas e oferecer uma experiência de negociação excepcional.







Embora o mercado global de negociação forex esteja crescendo a um ritmo acelerado, espera-se que ultrapasse US$ 10 trilhões até 2028 (Fonte: Yahoo Finance), a participação nesta ferramenta de planejamento financeiro cada vez mais popular é prejudicada pela desinformação generalizada e volatilidade, levando a uma falta de confiança entre os traders (Fonte: Finance Magnates). O EBC visa enfrentar esses desafios promovendo um ambiente de negociação estável e confiável, orientado pela sua convicção de que todo o envolvimento dos investidores deve receber a seriedade e a sinceridade que merece.

Indo além dos esforços ativos para inovar sua plataforma de negociação e garantir spreads altamente competitivos, o EBC se dedica a garantir a conformidade com regulamentações rigorosas, mecanismos de preços justos e transparentes, e medidas de segurança multicamadas.

Expansão do Alcance Global e Presença Estratégica

O EBC Financial Group estabeleceu há muito tempo sua posição como corretora global, com ampla presença em centros financeiros importantes, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Singapura e Sydney, e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia.

Essa expansão global é impulsionada pela estratégia do EBC de localizar suas operações para atender aos requisitos regulatórios exclusivos de diferentes regiões e, ao mesmo tempo, adaptar suas ofertas para atender às necessidades específicas dos clientes em cada mercado. Por meio de investimentos estratégicos em licenças regulatórias, liquidez em nível institucional e infraestrutura de negociação avançada, o EBC está se posicionando para atender uma clientela internacional mais ampla com uma gama diversificada de ferramentas e serviços de negociação.

O crescimento do EBC em mercados emergentes, particularmente no Sudeste Asiático, América Latina, Índia e África, faz parte do compromisso da empresa de capacitar os traders com acesso a ecossistemas financeiros robustos, que tradicionalmente têm sido mal atendidos pelas principais instituições financeiras. À medida que o EBC escala suas operações, a empresa continua a expandir sua infraestrutura de suporte nessas regiões para garantir que os traders possam desfrutar da mesma experiência contínua disponível em centros financeiros mais estabelecidos.

BrokersView: Uma Plataforma de Análise de Corretores Líderes da Indústria

BrokersView, uma marca FastBull, é um portal líder em informações financeiras que ajuda os investidores a identificar corretoras adequadas de forma rápida e eficiente. Ganhar o prêmio "Best Trading Experience" não foi nada fácil entre um mar de fortes concorrentes. Ao avaliar o EBC para os prêmios de 2024, a BrokersView realizou uma análise rigorosa do EBC em seis aspectos principais – velocidade da negociação, estabilidade, liquidez, declínio, spreads e taxas de swap.

Os dados em tempo real foram analisados quanto a condições de negociação predeterminadas e, em última análise, a plataforma de negociação personalizada do EBC, com execuções de ordens rápidas e ideais, spreads baixos e atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudou a empresa a se destacar como uma marca de garantia e desempenhou um papel crucial na obtenção deste prestigioso prêmio.

A missão do EBC como um grupo de corretagem global é criar um ecossistema de negociação superior que capacite os traders em todo o mundo. Para conseguir isso, o EBC investe em licenças regulatórias abrangentes, infraestrutura avançada, liquidez em nível institucional, gerenciamento robusto de riscos e algoritmos de negociação proprietários. Além disso, a segurança e a confidencialidade são primordiais para o EBC. A empresa emprega criptografia SSL de 256 bits e canais de negociação dedicados para proteger as informações dos seus clientes, e criar soluções personalizadas para garantir uma experiência de negociação perfeita.





Celebrando um Espírito de Excelência

Além dos elogios na Cerimônia de Premiação da BrokersView, o analista sênior do EBC, Al Hamidi, também foi homenageado com o Prêmio “Best Innovative Trading Strategy” na Cerimônia Trading Influencers Awards FastBull 2024, que foi realizada em conjunto com a Cerimônia de Premiação da BrokersView; a Cerimônia Trading Influencers Awards FastBull 2024 tem como objetivo celebrar indivíduos com contribuições excepcionais para a indústria.

Com mais de uma década de experiência na indústria, Hamidi tem liderado avanços teóricos na análise de estratégia de mercado e pesquisas de conformidade relevantes. Sua experiência em recuperação de desastres e protocolos de continuidade de negócios (BCP) foi fundamental para ajudar o EBC a navegar com agilidade em eventos do mercado, como a interrupção da CrowdStrike em 2024. Este prêmio destaca sua vasta experiência e conhecimento dentro da equipe diversificada do EBC e os esforços do grupo para promover uma cultura de aprendizagem por meio da educação financeira e do compartilhamento de conhecimento.





Com a mais recente conquista eleva para 7 o total de prêmios do EBC em 2024. Mais recentemente, em agosto de 2024, o EBC foi escolhido como Melhor Corretora da região da Ásia-Pacífico no Finance Magnates Annual Awards.

O EBC Financial Group permanece focado no seu roteiro de desenvolvimento global, oferecendo a melhor experiência de negociações e mantendo os traders no centro das suas operações. O objetivo de longa data da empresa permanece inalterado: capacitar os traders com decisões informadas e ser seu parceiro de confiança em todas as jornadas de negociação.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido pelo seu conjunto abrangente de serviços que incluem corretagem financeira, gestão de ativos e soluções de investimento abrangentes. O EBC rapidamente estabeleceu sua posição como uma corretora global, com uma ampla presença em centros financeiros importantes, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Sydney, Ilhas Cayman e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia. O EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecido com várias premiações, o EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentações internacionais. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. EO EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd é regulado pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC).

No centro do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Plaza Accord até a crise do franco suíço em 2015. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. O EBC Financial Group tem parceria com a Unidos para Combater a Malária, uma campanha da Fundação das Nações Unidas que visa aumentar a saúde global. A partir de fevereiro de 2024 a EBC passou a apoiar a série de engajamentos públicos "What Economists Really Do" (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

