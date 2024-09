Groupe Casino : Evolution de la gouvernance de Monoprix et de Naturalia

Paris, le 24 septembre 2024

Evolution de la gouvernance de Monoprix et de Naturalia

Philippe PALAZZI, Directeur Général du Groupe Casino est également nommé Président de Monoprix et Président de Naturalia

Alfred HAWAWINI, Directeur de la stratégie du groupe devient Directeur Général de Monoprix

Afin d’accompagner la mise en œuvre du plan de transformation du groupe, il a été décidé d’en modifier la gouvernance. A ce titre, Philippe PALAZZI présidera désormais Monoprix et Naturalia, afin de garantir la cohérence des choix stratégiques de ces marques avec le nouveau positionnement du groupe.

Alfred HAWAWINI, précédemment Directeur de la Stratégie du groupe Casino est nommé Directeur Général de Monoprix. A ce titre, il sera en charge du pilotage opérationnel des activités de Monoprix et aura pour mission, avec son comité exécutif, de déployer le nouveau plan stratégique qui devra permettra d’améliorer la performance opérationnelle de la marque.

Afin de poursuivre le développement de la marque Naturalia et de ses synergies avec l’ensemble des marques du groupe, celle-ci sera dorénavant pilotée en central et élevée au rang des autres marques.

Son Directeur Général, Richard JOLIVET, qui rapportera de ce fait à Philippe PALAZZI, poursuivra avec son équipe de Direction le redressement positivement engagé ces derniers mois.

Le poste de Directeur de la stratégie du groupe Casino n’est pas remplacé à l’identique au sein du Comité Exécutif, qui comptera dorénavant 11 membres. La mise en œuvre du plan stratégique du Groupe sera assurée par les marques, sous le pilotage d’une équipe centrale.

Cette nouvelle organisation est effective à compter du 24 septembre 2024.

Pour Philippe PALAZZI, « Monoprix est aujourd’hui une enseigne majeure du groupe Casino, aimée de ses clients et reconnue pour ses engagements sociétaux et environnementaux. Il est essentiel qu’elle joue un rôle moteur dans la mise en place d’une nouvelle organisation plus intégrée, permettant au groupe Casino d’incarner le meilleur de la proximité, tout en gagnant en performance. J’ai pleine confiance en Alfred HAWAWINI et en son comité exécutif pour mener à bien cette mission chez Monoprix en s’appuyant sur les compétences et l’expertise des équipes. Je tiens à remercier sincèrement Guillaume SENECLAUZE pour son fort investissement personnel et sa contribution au rayonnement de la marque Monoprix. Je lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs ».

***

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Charlotte IZABEL - cizabel@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 70 51 29 -

Relations investisseurs - IR_Casino@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 24 17

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Christophe PIEDNOEL - cpiednoel@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 15 19 17 55

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 26 27 37 05

Service de presse - directiondelacommunication@groupe-casino.fr - Tél : + 33(0)1 53 65 24 78

Pièce jointe