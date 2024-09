Chinesische Volksmusik aus Jiangsu erklingt am Rhein

STUTTGART, Deutschland, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 18. September hat in Stuttgart ein chinesisches Volksmusikkonzert mit dem Titel „Das ewige Jiangnan“ stattgefunden. Das von der Jiangsu International Culture Association veranstaltete Konzert mit Künstlern aus der ostchinesischen Provinz Jiangsu war ein zentrales Ereignis der „Chinesischen Volksmusikwoche Jiangsu“. Gleichzeitig wurde eine Ausstellung mit dem Titel „Der Große Kanal trifft den Rhein“ gezeigt, die eine kulturelle Verbindung zwischen China und Deutschland symbolisiert.



In einem eleganten, bestickten chinesischen Gewand stach Hans Peter Graether bei dem Konzert aus dem Publikum heraus. Graether bezeichnet sich selbst als leidenschaftlichen Bewunderer der chinesischen Kultur und sagte, dass er keine Gelegenheit auslasse, um in eine Veranstaltung mit chinesischem Thema einzutauchen.

„Das Konzert war sehr angenehm und kam gut an. Der Applaus zeigte deutlich die Wertschätzung des Publikums“, so Graether.

Graether führte einige chinesische Ausdrücke an, die er zuvor gelernt hatte. „Ich bin mehr als 100 Mal nach China gereist und habe auch für ein Unternehmen in Zhangjiagang in der Provinz Jiangsu gearbeitet“, sagte er. „Ich habe eine tiefe Liebe zur chinesischen Kultur und schätze den Umgang mit dem chinesischen Volk sehr. Wann immer es in Deutschland eine kulturelle Veranstaltung mit Bezug zu China gibt, werde ich sicher dabei sein.“

In diesem Jahr wird der 30. Jahrestag der Freundschaft zwischen Jiangsu und Baden-Württemberg begangen.

„Wir hoffen, dass diese Veranstaltung einen neuen Anfang für die Vertiefung des kulturellen und zwischenmenschlichen Austauschs zwischen China und Deutschland markiert und dass sie die Partnerschaft zwischen Jiangsu und Baden-Württemberg stärkt und zu noch fruchtbareren Ergebnissen führt“, so Hu Zhu, stellvertretender Direktor des Informationsbüros der Provinzregierung von Jiangsu.

Im Rahmen des Konzerts spielten der deutsche Geiger Ulrich Edelmann und der chinesische Erhu-Spieler Zhu Changyao gemeinsam den chinesischen Klassiker „Butterfly Lovers“ sowie Mozarts „Serenade für Streicher in G-Dur“. Ihr Auftritt zog das Publikum in seinen Bann und brachte die Stimmung auf ihren Höhepunkt.

Es war Edelmanns erste Begegnung mit der chinesischen Volksmusik, die ihm eine neue Welt eröffnete.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal chinesische Volksmusik aufführen würde. Es war eine unglaubliche Erfahrung“, so Edelmann.

Der Erfolg dieser Aufführung hat Edelmann dazu veranlasst, die Zusammenarbeit mit weiteren chinesischen Orchestern anzustreben. „Vielleicht werde ich eines Tages sogar in China auftreten“, fügte er hinzu.

Quelle: Jiangsu International Culture Association