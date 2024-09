Tallinna Vesi: elektri hinnatõus muudab veeteenuste hinda ühe sendi võrra

Elektrienergia kallinemise tõttu taotles Tallinna Vesi Konkurentsiametilt veeteenuse hinna ülevaatamist. Hinnamuudatus hakkab kehtima 01. novembrist ja on keskmiselt üks sent kuupmeetri kohta.



Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on elektri hind alates praegu kehtiva veeteenuse hinna rakendamisest tõusnud ligikaudu 19% võrra. „Elektrienergia kulu on vaieldamatult üks suuremaid ja olulisemaid mõjureid vee puhastamise juures. Puhta joogivee tootmine ja reovee puhastamine on mõlemad tegevused, mis toimuvad peatumata, ööpäev läbi – seega pole meil võimalik valida soodsamaid elektritarbimise aegu,“ selgitas Timofejev.

Veeteenuste hinna kohta on ettevõte juba varem avaldanud, et täiendavad muudatused tootmis- ja tegevuskuludes võivad esile kutsuda hinnamuudatusi.

Timofejevi sõnul kasutab keskmine Eesti leibkond ühes kuus kolm kuupmeetrit vett pereliikme kohta, mis tähendab, et ilma käibemaksuta tõuseb veeteenuse kulu Tallinna Vee teeninduspiirkonnas umbes 3 senti inimese kohta kuus.

Veeteenuse hind sisaldab vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasu. 01. novembrist 2024 kehtima hakkav tasu ühe kuupmeetri vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest on eraklientidele 1,85 eurot ja äriklientidele 3,47 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks.

Maardu tegevuspiirkonnas hakkab samuti kehtima uus veehind 3,86 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Maardu piirkond on eraldi hinnapiirkond, sest seal on Tallinna Vesi teenusepakkuja, kuid mitte varade omanik.

Elektri osakaal moodustab Tallinna Vee tootmise muutuvkuludest ligi 50 protsenti. Kõige enam elektrienergiat kasutab ettevõte reovee ja kraanivee puhastamiseks ning pumplates. Palju elektrit tarbivad ka osonaatorid, mis aitavad tagada puhta kraanivee ja vähendada kraanivette lisatava kloori kogust. Tallinna Vesi investeerib järjekindlalt säästlikesse tehnoloogiatesse, mis muuhulgas aitavad leevendada elektri hinnatõusu.

Üks olulisi investeeringuid energiasäästu ja keskkonnahoiu jaoks on koostootmisjaama rajamine reoveest energia tootmiseks. Peagi avatav koostootmisjaam aitab tulevikus vähendada ostetava elektrienergia mahtu kuni 17% võrra kogu kasutatavast elektrienergiast.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldav.

