Cellebrite patenteia Remote Mobile Collection para empresas

TYSONS CORNER, Va. e PETAH TIKVA, Israel, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital para os setores público e privado, anunciou hoje que obteve a patente do Remote Mobile Collection que permite que os investigadores coletem imediatamente dados remotos específicos e economizem tempo e dinheiro. No ambiente de trabalho híbrido de hoje, essa tecnologia recém-patenteada – disponível nas plataformas SaaS da Cellebrite Endpoint Mobile Now e Endpoint Inspector – oferece alto valor, apoiando a coleta rápida de dados e oferecendo maior conveniência ao proprietário anuente do dispositivo, que pode mantê-lo durante a coleta em vez de enviá-lo de volta a um escritório corporativo.



De acordo com a Pesquisa de Tendências da Indústria de 2024 da Cellebrite, 83% dos entrevistados disseram que dependem de várias ferramentas para a coleta de dados. O Remote Mobile Collection permite que as empresas tenham flexibilidade para fazer rapidamente uma coleta de vários dispositivos ao mesmo tempo, sem interromper as operações do dia a dia. Esses recursos estão disponíveis para o setor privado e aumentam a acessibilidade dos dados e o tempo de resposta – fornecendo resultados em poucas horas.

“Estamos orgulhosos com a nossa patente dos recursos Remote Mobile Collection. Essa tecnologia ressalta nosso compromisso de modernizar com eficiência o fluxo de trabalho dos nossos clientes do setor privado”, disse Ronnen Armon, Diretor de Produtos e Tecnologias da Cellebrite. “Esta nova era de coleta remota nos permite dar continuidade com a inovação de soluções que proporcionam experiências incomparáveis para as empresas que atendemos.”

Descubra mais sobre os recursos de coleta móvel remota da Cellebrite.

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no X em @Cellebrite.

Sobre a Cellebrite Enterprise Solutions

Em um mundo que está evoluindo rapidamente, a Cellebrite Enterprise Solutions olha além do horizonte ao criar soluções para manter os dados ao alcance, transformá-los e revelar insights importantes para a proteção da sua empresa e funcionários. Da sede ao escritório em casa, os profissionais e investigadores corporativos de e-discovery podem acessar endpoints em qualquer lugar com as ofertas de soluções corporativas da Cellebrite.

Mídia

Victor Ryan Cooper

Diretor Sênior de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Relações com Investidores

Andrew Kramer

Vice-Presidente, Relações com Investidores

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760