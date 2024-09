LUMIBIRD : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024 EN CROISSANCE SUR LA BRANCHE MEDICAL, EN RETRAIT SUR LA BRANCHE PHOTONIQUE

Lannion, le 24/09/2024 – 17h45

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024 EN CROISSANCE SUR LA BRANCHE MEDICAL, EN RETRAIT SUR LA BRANCHE PHOTONIQUE

EBITDA 1 en données publiées à 10,9 M€, vs 13,8 M€ au S1 2023 Division Médical : augmentation de l’EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, à 17,6% (vs 15,4% au S1 2023) Division Photonique : recul de l’EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, à 4,3% (vs 12,9% au S1 2023) et à 7,9% hors Convergent



Lumibird anticipe pour 2024 une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 5% et un EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, supérieur à 16%

Objectifs à 3 ans du plan 2024-2026 maintenus





Le groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, publie au 1er semestre 2024 des résultats en retrait, sous l’effet d’une baisse de la rentabilité de la division Photonique, principalement dû à un niveau d’activité plus faible qu’attendu, à un mix produit défavorable impactant le pourcentage de marge brute et à l’intégration de l’activité Convergent, déficitaire sur la période. La division Médical a significativement amélioré sa rentabilité par l’augmentation du pourcentage de marge brute et par la maîtrise des coûts opérationnels. Lumibird anticipe pour l’ensemble de l’année 2024 une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 5% et un EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, supérieur à 16%. Par ailleurs, le Groupe est confiant dans la dynamique de ses marchés et sa capacité d’innovation et reste concentré sur la réalisation de ses objectifs à 3 ans : un taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires supérieur à 8 % et un EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, en augmentation d'au moins 500 points de base par rapport à 2023 (17%).

Extrait des états financiers consolidés semestriels condensés arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 24 septembre 2024

au 30 juin (en M€)



S1 2024 publié



S1 2024 hors Convergent2



S1 2023



Variation retraitée Valeur % Chiffre d’affaires 98,0 94,2 97,2 (3,0) -3% EBITDA1 10,9 12,3 13,8 (1,5) -11% % CA 11,2% 13,1% 14,2% Résultat opérationnel courant 1,6 4,2 6,0 (1,7) -29% % CA 1,7% 4,5% 6,2% Résultat opérationnel 2,2 2,7 Résultat net (0,1) 0,5

Chiffre d’affaires stable au 1er semestre 2024

Le Groupe a enregistré au 1er semestre 2024 une croissance de 1% de son chiffre d’affaires consolidé, à 98,0 M€ en données publiées et 94,2 M€ hors Convergent, en légère baisse (-3%).

La division Médical a enregistré un chiffre d'affaires de 50,8 M€ au 1 er semestre, en légère baisse (-1%) par rapport à l'année précédente, et +0,4% à taux de change constants. Le 1 er semestre a été marqué par une reprise progressive sur les marchés asiatiques principalement en Chine et en Corée et une légère croissance sur les zones EMEA et Amériques. Les freins réglementaires et administratifs identifiés fin 2023 sont progressivement surmontés, par exemple avec l'obtention du marquage CE pour C-DIAG (sécheresse oculaire) en mai 2024 ou l'autorisation d'importer à nouveau les produits de la marque Optotek pour notre distributeur au Brésil.





Contribution des deux divisions

Synthèse des résultats par division

En M€



Photonique



Médical 2023-S1 (publié) 2024-S1

(publié) 2024-S1

(hors Convergent) Var 24-23(%) (hors Convergent) 2023–S1 2024-S1 Var (%) Chiffre d’affaires 45,9 47,2 43,4 -5,5% 51,3 50,8 -0,9% Marge brute 29,9 28,3 26,8 -10,5% 30,9 31,2 +0,9% % 65,2% 59,9% 61,7% 60,3% 61,4% EBITDA 5,9 2,0 3,4 -42,2% 7,9 8,9 +12,7% % 12,9% 4,3% 7,9% 15,4% 17,6% ROC 0,7 (4.8) (2,2) -396,4% 5,2 6,4 +22,5% % 1,6% -10.2% -5% 10,2% 12,6%

Le taux de marge brute de la division Photonique s’établit à 59,9% en données publiées, en baisse de 530 bps, impacté notamment par l’intégration de Convergent. Hors Convergent, la baisse se limite à 350 bps et s’explique par un fort recul d’activité (-50%) du marché ETS et un mix produit moins favorable qu’au S1 2023 (moins de vente de systèmes Lidar à marge brute élevée)​. Pour la division Médical, la marge brute augmente, malgré la légère baisse du chiffre d’affaires, traduisant le retour à un taux de marge brute (61,4%) au niveau de 2022.

L’EBITDA du 1er semestre 2024 s’élève à 10,9 M€ en données publiées, soit 11,1% du chiffre d’affaires, à comparer à 14.2% au 1er semestre 2023. Hors Convergent, l’EBITDA du 1er semestre 2024 s’élève à 12,3 M€ soit une marge de 13,1% du chiffre d’affaires. La progression de l’EBITDA de la division Médical, liée à l’amélioration de la marge brute et à une maîtrise des coûts opérationnels, ne suffit pas à compenser la dégradation de l’EBITDA de la division Photonique qui s’explique essentiellement par le recul du taux de marge brute, et ce, malgré une diminution des coûts opérationnels.

L’EBITDA publié est retraité, en application des normes IFRS, des frais de développement activés sur la période, et le Résultat opérationnel courant, des dotations aux amortissements liés à l’activation des projets :

Sur la période, les dépenses directes engagées sur les projets de développement, qu’ils soient autofinancés, subventionnés ou éligibles au CIR, s’élèvent à 11,1 M€, contre 9,1 M€ un an plus tôt. La part activée sur la période en investissement (et neutralisées de l’EBITDA) s’élève à 6,1 M€ (contre 6,2 M€ un an plus tôt)

Les dotations aux amortissements des investissements de R&D (comptabilisés dans le ROC) s’élèvent à 4,1 M€ (contre 3,9 M€ un an plus tôt)

Le résultat opérationnel courant du semestre s’établit ainsi à 1,6 M€ en données publiées et 4,2 M€ hors Convergent, à comparer à 6,0 M€ au 1er semestre 2023.

Après un résultat financier de -2,2 M€ (vs -2,8 M€ au S1 2023) et des impôts à -0,1 M€ (vs +0,6 M€ au S1 2023), le résultat net ressort à -0,1 M€ contre 0,5 M€ au 1er semestre 2023.

Flux de trésorerie : solide génération de cash-flow opérationnel

En M€ 30/06/2023 30/06/2024 Flux de trésorerie générés par l’activité 6,4 14,8 Dont MBA avant impôts et frais financiers 10,5 11,2 Dont variation du BFR (2,9) 5,3 Dont impôts décaissés (1,2) (1,8) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (15,1) (9,0) Dont Investissements industriels (14,0) (9,0) Dont croissance externe (Titres et actifs) (1,1) - Dont autres actifs financiers - - Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (3,2) 1,9 Dont augmentation de capital - - Dont nouveaux financements nets 0,7 5,5 Dont service de la dette (1,6) (2,7) Dont autres variations (2,4) (0,9) VARIATION DE TRESORERIE3 (11,9) 7,7

La variation du besoin en fonds de roulement contribue positivement (+5,3 M€) à la variation de trésorerie sur le 1er semestre 2024, essentiellement du fait de la diminution du poste clients.

Après plusieurs années de forts investissements dans les nouvelles capacités de production, les flux d’investissement du 1er semestre 2024 sont en baisse. Les frais de développement capitalisés s’élèvent à 6,1 M€ (6,2 M€ à fin juin 2023) et les investissements d’amélioration de l’outil industriel à 2,9 M€ (7,9 M€ à fin juin 2023).

Situation bilantielle

Extrait du bilan consolidé (en M€) 31/12/2023 30/06/2024 Goodwill 72,6 73,1 Actifs non courants (hors Goodwill) 135,3 140,7 Actifs courants (hors trésorerie) 141,1 137,1 Trésorerie et équivalent de trésorerie 56,2 63,9 TOTAL ACTIF 405,2 414,8 Fonds propres (y.c. intérêts minoritaires) 193,3 193,5 Passifs financiers4 non courants 128,6 136,4 Autres Passifs non courants 9,2 9,8 Passifs financiers courants 16,5 17,5 Passifs courants 57,6 57,6 TOTAL PASSIF 405,2 414,8

La dette financière nette s’élève au 30 juin 2024 à 90,0 M€, à comparer à 88,9 M€ au 31 décembre 2023. Elle est composée de 153,9 M€ de dette financière brute et 63,9 M€ de trésorerie active.

Lumibird conserve une situation financière solide avec un gearing de 47% et un ratio de levier (12 mois glissants) de 2,9.

Perspectives

Après un 1er semestre contrasté, Lumibird anticipe en 2024 :

Une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 5% et un EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, supérieur à 16% (17% en 2023) ;

Pour la division Médical, une croissance de chiffre d’affaires de plus de 8% et une nette amélioration de l’EBITDA, en pourcentage du chiffre d'affaires, par rapport à 2023 (18,1%) ;

Pour la division Photonique, une croissance du chiffre d’affaires de plus de 2%, avec l’intégration de Convergent. Le chiffre d’affaires de la division Photonique (hors Convergent) devrait être stable. L’EBITDA de la division Photonique, en pourcentage du chiffre d’affaires devrait être en retrait, par rapport à 2023 (15,8%). L'acquisition de Convergent représente un investissement sur le long terme, qui passe par le développement de technologies et de produits. Le temps de mise sur le marché des nouveaux produits sera plus progressif qu'attendu. De plus, les ventes de produits OEM5 devraient être en baisse au S2 2024, impactant négativement l'EBITDA S2 2024 sur le périmètre Convergent. Le chiffre d'affaires 2024 du périmètre Convergent est attendu entre 5,5 et 6,0 M€.





Lumibird reste confiant sur la dynamique de ses marchés et sa capacité d’innovation et confirme les objectifs de son plan 2024-2026, à savoir :

un taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires supérieur à 8 %, porté par le lancement de nouveaux produits et le carnet de commandes sécurisé par les contrats pluriannuels ;

un EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, en augmentation d'au moins 500 points de base par rapport à 2023 (17%). L'amélioration de l’EBITDA sera portée par la stratégie de verticalisation, l’augmentation de la productivité et l’optimisation de la structure de coûts opérationnels permise par les récents investissements réalisés.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T3 2024, le 21/10/2024, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Financial and Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Calyptus

Mathieu Calleux

Relations investisseurs

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net

Ce communiqué contient des informations prospectives. Ces informations prospectives sont des tendances ou des objectifs, selon le cas, et ne doivent pas être interprétées comme des prévisions concernant les résultats de la société ou tout autre indicateur de performance. Ces déclarations sont par nature soumises à des risques et incertitudes tels que décrits dans l’URD de la Société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (sous le numéro D24-0239). Ces déclarations ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent être matériellement différentes.

1 EBITDA (correspondant à l’EBE des états financiers) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises

2 Hors Convergent, entrée dans le périmètre le 31.08.2023, données non auditées

3 La trésorerie correspond au poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » à l’actif du bilan, net des concours bancaires courants (trésorerie passive) inclus dans les passifs financiers courants au passif du bilan.

4 Les passifs financiers (courant et non courants) correspondent aux dettes financières et intègrent les dettes de location en application d’IFRS16 ((11,5 M€ au 30/06/224 et 9,8 M€ au 31/12/2023)

5 Fabricant d’équipements d’origine

