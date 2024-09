Solutions30 et Connected Kerb s'associent pour accélérer le déploiement du réseau de recharge des véhicules électriques au Royaume-Uni

Solutions30, fournisseur de solutions pour les nouvelles technologies numériques, et Connected Kerb, l'un des plus importants opérateurs de bornes de recharge publiques au Royaume-Uni, annoncent un partenariat stratégique pour développer le réseau d’infrastructure de recharge des véhicules électriques (EVC) dans le sud-est du Royaume-Uni.



Ce contrat cadre pluriannuel de plusieurs millions de livres attribue à Solutions30 l’installation de milliers de bornes de recharge rapide (jusqu'à 22 kW) dans toute la région. Le contrat s’étend de la phase des travaux d'étude et de conception, jusqu’à l'installation électrique des bornes et leur raccordement au réseau, pour des points de charge en courant alternatif et continu. Il permettra de répondre à un large éventail de besoins en charge, pour tous types de véhicules, et donnera accès à une charge à prix compétitif pour les conducteurs de voitures électriques.

En s'appuyant sur l'expertise de Solutions30, le partenariat vise à accélérer l’installation de nouvelles bornes, à optimiser les investissements et à réduire les délais de connexion. Il permettra aux autorités de la région d’atteindre leurs objectifs de déploiement du réseau, en particulier dans les zones moins desservies. Cette collaboration répond ainsi à un besoin essentiel d’une infrastructure publique étendue au Royaume-Uni, où près de la moitié des foyers ne disposent pas d'un parking pour installer des chargeurs privés.

David Tong, PDG de Solutions30 UK, a commenté le partenariat : « Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Connected Kerb dans le cadre de ce projet essentiel. Notre expertise dans la conception et la fourniture d'infrastructures EVC, combinée à nos capacités en matière de réseaux électriques et de connexion au réseau, seront des atouts déterminants pour permettre à Connected Kerb d’atteindre ses objectifs ambitieux. De notre côté, ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie qui consiste à être à l'avant-garde de la fourniture de technologies et de services clés au Royaume-Uni ».

Chris Matthews, Chief Delivery Officer chez Connected Kerb UK, ajoute : « Notre partenariat avec Solutions30 marque une étape importante dans l'accélération du déploiement d’un réseau de bornes de recharge dans tout le Royaume-Uni. Leur expertise sur toute la chaine est en parfaite adéquation avec notre mission de rendre l'EVC accessible à tous. Ensemble, nous contribuons à la construction d’un avenir plus propre et plus durable dans le domaine des transports, tout en répondant aux exigences spécifiques du marché britannique. »

A propos de Solutions30 SE

Le groupe Solutions30 est le leader européen des solutions pour les nouvelles technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les avancées technologiques qui transforment notre quotidien. Hier, c'était les ordinateurs et Internet. Aujourd'hui, c'est le numérique. Demain, ce seront les technologies qui rendront le monde encore plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 50 millions d'interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens locaux, Solutions30 couvre actuellement toute la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital social de Solutions30 SE est constitué de 107 127 984 actions, correspondant au nombre de votes théoriques pouvant être exercés.

Solutions30 SE est cotée sur le marché Euronext Paris (ISIN FR0013379484 - code S30). Indexe : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Visitez notre site web pour plus d'informations : www.solutions30.com

A propos de Connected Kerb

Connected Kerb est l'une des principales entreprises de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni, avec pour mission de changer le monde de manière positive – un chargeur à la fois. Son objectif est de rendre la recharge de VE inclusive, pratique et fiable pour tous. L'entreprise propose des solutions de recharge communautaires en voirie et collabore avec les autorités locales pour soutenir les résidents qui ne peuvent pas recharger à domicile. Connected Kerb installe également des infrastructures de recharge de VE prêtes pour l'avenir dans les lieux de travail, les destinations commerciales, les parkings, les biens immobiliers commerciaux et pour les promoteurs résidentiels.

À mesure que se développent les villes intelligentes de demain, les bornes de recharge de Connected Kerb prennent en charge l'Internet des objets (IoT) et d'autres technologies futures conçues pour avoir un impact positif sur les personnes et la planète. L'entreprise s'engage en faveur de la mobilité durable et vise à ce qu'aucun habitant du Royaume-Uni ne vive à plus de cinq minutes à pied d'une borne de recharge.

