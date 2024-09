CARBIOS y Selenis anuncian una colaboración estratégica para producir PETG a partir de la tecnología de bioreciclaje de CARBIOS para los mercados de Cosmética y Salud

Clermont-Ferrand (Francia), Martes 24 de septiembre, 2024. - CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), a pionero en el desarrollo e industrialización de tecnologías biológicas para reinventar el ciclo de vida de los plásticos y textiles, y SELENIS, proveedor líder de soluciones especializadas de poliéster de alta calidad, han firmado una Carta de Intención (LOI) para cooperar en la producción de PETG1. Aprovechando la tecnología de despolimerización enzimática única de CARBIOS y la experiencia de Selenis en polimerización, ambas empresas tienen como objetivo desarrollar un material PETG premium y sostenible a partir de residuos de PET para los sectores del packaging de Cosmética y Médico-farmacéutico en Europa y EE. UU. Esta alianza se produce tras dos años de colaboración entre ambas compañías y representa un avance significativo en la industria del reciclaje de plásticos.



El PETG es un material indispensable en los sectores de cosmética y salud debido a su excepcional claridad, durabilidad, y resistencia mecánica y química. La solución de despolimerización enzimática de CARBIOS descompone todo tipo de residuos de PET en monómeros de PTA2 y MEG3, que luego se transforman en PETG mediante los avanzados procesos de polimerización de Selenis. Gracias a la pureza de estos monómeros, el PETG obtenido a partir de bioreciclaje presenta las mismas propiedades que el PETG virgen, permitiendo que productos envasados en tarros y tapas moldeadas gruesas estén protegidos y se presenten de manera atractiva. En las industrias médica y farmacéutica, las propiedades del PETG son también fundamentales para garantizar el rendimiento del envase, la esterilidad, la transparencia y el brillo óptico, lo que lo convierte en una opción ideal para envases de dispositivos médicos complejos, blísters farmacéuticos o cualquier otro tipo de embalaje de equipos de diagnóstico. El valor de este material se ve aún más reforzado al combinar una solución de reciclaje sostenible con la garantía de todas las propiedades necesarias, alineándose con las demandas de sostenibilidad de los consumidores y los estrictos requisitos normativos.

La colaboración entre CARBIOS y Selenis es el resultado de extensas pruebas piloto e industriales de polimerización que han ido perfeccionado la calidad del producto final. El resultado es un PETG de alta especialización obtenido a partir de bioreciclaje que cumple con los estrictos requisitos de sectores como la cosmética y el médico/farmacéutico, donde Selenis tiene una fuerte presencia a través de su marca Selcare®.

Emmanuel Ladent, CEO, CARBIOS: “CARBIOS y Selenis tienen una larga trayectoria de colaboración, y estamos encantados de fortalecer esta relación establecida para producir PETG a partir de la exclusiva tecnología de bioreciclaje de CARBIOS. Este material premium y de alta especialización cumple con los exigentes requisitos de calidad, al tiempo que contribuye a la transición hacia materiales de envasado más sostenibles. La asociación abrirá nuevos mercados para CARBIOS, en particular el sector médico y farmacéutico, mientras continuamos con nuestro despliegue comercial a nivel mundial.”

Eduardo Santos, Director de Estrategia Corporativa de Selenis: Esta colaboración marca un paso emocionante en nuestra misión de impulsar la sostenibilidad en la industria de la polimerización. Combinando nuestros 65 años de experiencia con la tecnología pionera de bioreciclaje de CARBIOS, que garantiza monómeros de alta calidad para la producción de PETG con propiedades similares a las del virgen, estamos avanzando en el desarrollo de materiales sostenibles para satisfacer la creciente demanda de soluciones responsables con el medioambiente en los sectores de la cosmética, el médico y farmacéutico. Juntos, tenemos el potencial de transformar el futuro de los plásticos sostenibles"."

Sobre CARBIOS:

CARBIOS es una empresa de biotecnología que desarrolla e industrializa soluciones biológicas para reinventar el ciclo de vida de los plásticos y textiles. Inspirada en la naturaleza, CARBIOS desarrolla procesos basados en enzimas para descomponer plásticos con la misión de evitar la contaminación plástica y textil, y acelerar la transición hacia una economía circular. Sus dos tecnologías disruptivas para el bioreciclaje de PET y la biodegradación de PLA están alcanzando una escala industrial y comercial. Su planta de demostración de bioreciclaje está operativa desde 2021 y actualmente se está construyendo una primera planta industrial en asociación con Indorama Ventures. CARBIOS, fundada en 2011 por Truffle Capital, ha recibido reconocimiento científico, notablemente con la portada de Nature, y cuenta con el apoyo de marcas prestigiosas en las industrias de cosméticos, alimentos y bebidas, y moda para mejorar la reciclabilidad y circularidad de sus productos. Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe son miembros de un consorcio de envasado fundado por CARBIOS y L’Oreal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. y Salomon colaboran con CARBIOS en un consorcio textil. Visit www.carbios.com/en to find out more about biotechnology powering plastic and textile circularity.

Para las últimas noticias y material de prensa: www.carbios.com/newsroom/en/

LinkedIn: CARBIOS / Instagram: insidecarbios

Information on CARBIOS shares:

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS es elegible para el PEA-PME, un programa gubernamental que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de descuentos fiscales..

Sobre Selenis

Selenis es un proveedor de soluciones especializadas de poliéster de alta calidad e innovación para diversas aplicaciones. Su misión se basa en emplear su profundo conocimiento de polímeros, formulaciones y procesamiento, en asociación con sus clientes, para desarrollar soluciones preparadas para el futuro y generar oportunidades.

Selenis es una empresa global con sitios de producción en Portugal, Italia y EE. UU. Sus instalaciones cuentan con unidades SSP en lotes y continuas, lo que permite la producción de una amplia gama de polímeros para satisfacer mercados altamente técnicos.

Selenis y su empresa hermana, Evertis, son miembros del grupo IMG, un negocio internacional con sede en Portugal.

Para más información, visite www.selenis.com

LinkedIn: Selenis

Sobre Selcare

Selcare es una marca de Selenis, productora de resinas especializadas para una amplia gama de aplicaciones médicas y farmacéuticas.

Selenis es miembro del Grupo IMG, presente en el mercado de polímeros desde 1959. Selenis aspira a mejorar la seguridad de los pacientes con soluciones desarrolladas específicamente para la cadena de valor médica.

Nuestra marca Selcare ofrece plásticos de grado médico de alto rendimiento y una amplia gama de servicios de apoyo.

