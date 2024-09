La Société de logement communautaire d’Ottawa organise la cérémonie d’inauguration des travaux de construction de 336 logements abordables au centre-ville d’Ottawa 

OTTAWA, Ontario, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de logement communautaire d’Ottawa (LCO) est fière d’annoncer l’inauguration des travaux du Village Gladstone, un aménagement transformateur effectué en plusieurs phases au cœur du centre-ville d’Ottawa qui, dans cette première étape, offrira 336 nouveaux logements abordables. Situé à quelques pas des transports en commun, Village Gladstone est un exemple de mode de vie urbain inclusif, durable et abordable, offrant une approche immobilière avant-gardiste à Ottawa.

L’excellence et l’expertise récompensée

La première phase du Village Gladstone est conçue par Diamond Schmitt, en collaboration avec KWC Architects, tous deux connus pour leur architecture innovante qui participe au renforcement des communautés, et l’entrepreneur général de construction Pomerleau, expert en développement durable de haute qualité. Ces entreprises ont obtenu des contrats pour la première phase de ce projet d’aménagement emblématique qui contribuera de manière importante à répondre aux besoins d’Ottawa en matière de logement.

Caractéristiques principales du Village Gladstone

336 logements abordables : offrant une gamme d’options de logement pour répondre aux besoins des familles, des personnes âgées et des personnes seules. Le Village Gladstone sera géré par Propriétés ARRIV, la bannière exploitant le portefeuille de logements abordables de la Société de logement communautaire d’Ottawa (LCO).

Développement axé sur les transports en commun : Accès pratique aux transports en commun, y compris la future station du train léger Corso Italia, réduisant la dépendance à l’égard de la voiture et faisant ainsi la promotion d’un mode de vie durable.

À proximité de Corso Italia : Adjacent au Corso Italia (Petite Italie) d’Ottawa, le projet garantit aux résidents un accès facile aux possibilités d’emploi, aux établissements d’enseignement et à toutes les commodités de la vie urbaine.

Développement durable : Le projet respectera les normes Passive House et sera prêt à utiliser l’énergie du quartier, avec des systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement et la récupération de la chaleur des eaux usées, ce qui renforcera l’engagement en faveur de la responsabilité environnementale et de l’efficacité énergétique.

Répercussions sur la communauté : Ce projet créera des emplois, stimulera les entreprises locales et soutiendra la croissance à long terme de la communauté.

Développement effectué en plusieurs phases : La première phase du Village Gladstone jette les bases de la croissance future. Au cours des cinq prochaines années, dans la mesure où le financement le permet, le projet vise à construire jusqu’à 1 100 nouveaux logements, offrant ainsi une solution à la fois durable et évolutive aux besoins en matière de logements abordables d’Ottawa.

Grâce à ce dernier développement, LCO réaffirme son rôle de partenaire fiable et efficace dans la construction de logements abordables, démontrant ainsi son engagement continu à fournir bien plus qu’un simple foyer aux résidents d’Ottawa.

Citations

« Le projet du Village Gladstone représente une étape importante dans la mission essentielle d’Ottawa d’élargir les possibilités de logement abordable. Avec 336 nouveaux logements abordables, ce projet accueillera des centaines de personnes et de familles, leur donnant accès à des espaces de vie à la fois de grande qualité et abordables. La demande constante de logements abordables constitue une priorité essentielle pour garantir que les gens ont la possibilité d’obtenir un logement stable et abordable. »

Mark Sutcliffe, maire d’Ottawa

« L'inauguration de Gladstone Village marque le début d'un développement transformateur qui prévoit jusqu'à 1 100 logements abordables sur une parcelle de 8 acres. En partenariat avec Diamond Schmitt Architects, KWC Architects et Pomerleau, cette première phase offrira 336 logements abordables tout en stimulant la croissance économique avec un impact estimé à 375 millions de dollars et 1 800 nouveaux emplois. Ce projet illustre notre volonté de répondre aux besoins d'Ottawa en matière de logements abordables en créant des communautés dynamiques, inclusives et durables, tout en planifiant stratégiquement la croissance future. »

Stéphane Giguère, président-directeur général, Société de logement communautaire d’Ottawa (LCO)

« La firme Pomerleau est fière de la relation qu’elle entretient avec la Société de logement communautaire d’Ottawa pour offrir des logements abordables et de nouvelles normes de vie moderne. Après avoir récemment achevé le 715, chemin Mikinàk, nous sommes honorés de nous voir confier une nouvelle fois la construction de la première phase du Village Gladstone, une communauté planifiée de manière exceptionnelle qui répond aux besoins d’Ottawa en matière de logement et à l’engagement de la Ville en faveur des niveaux de durabilité les plus élevés. Nous sommes impatients de travailler avec LCO, Diamond Schmitt Architects et KWC Architects pour mener à bien ce projet important et combien important pour la communauté. »

Louis-Philippe Sylvestre, premier vice-président, secteur public, régions de Montréal et Ottawa, Pomerleau

« En concevant la première phase du Village Gladstone, nous voulions imaginer un bâtiment qui aille au-delà de la typologie habituelle des logements abordables et qui crée un véritable sentiment de communauté et d’appartenance. Nous avons conçu le bâtiment pour encourager l’interaction entre les résidents grâce à des espaces communs d’agrément améliorés et des terrasses extérieures, tout en établissant des connexions avec le quartier environnant et la future ligne de métro léger. Collaborer avec LCO pour atteindre leurs objectifs pour cette première phase a été un plaisir, et nous sommes impatients de voir ce projet apporter des avantages à la communauté, tout en limitant au minimum son empreinte écologique grâce aux normes de conception Passive House ».

Nigel Tai, directeur de Diamond Schmitt Architects

« Nous travaillons avec la Société de logement communautaire d’Ottawa pour fournir des logements abordables à la Ville d’Ottawa depuis plus d’une décennie et nous sommes très fiers de poursuivre nos contributions pendant la première phase de ce projet, en participant à donner le ton à cette nouvelle communauté inspirante du Village Gladstone de LCO/ARRIV. Il est très gratifiant de travailler aux côtés de l’équipe dévouée de LCO afin de l’aider à remplir son noble mandat qui est de rehausser les normes des communautés d’habitation abordables à Ottawa, en mettant au premier plan la diversité sociale, l’inclusion et la durabilité ».

Ran Zaig, associé/principal, KWC Architects

À propos de Société de logement communautaire d’Ottawa (LCO) et de Propriétés ARRIV

La Société de logement communautaire d’Ottawa (LCO) offre environ 15 000 logements à quelque 33 000 locataires, dont des personnes âgées, des familles, des particuliers et des personnes en situation de handicap. Ces logements sont situés dans diverses communautés de la Ville d’Ottawa et accueillent une population diversifiée, qui parle plusieurs langues, et qui représente également de nombreuses cultures et d’ethnies. LCO est le principal fournisseur de logements communautaires de la Ville d’Ottawa, gérant les deux tiers du portefeuille de logements de la Ville et se classant au deuxième rang en Ontario. En 2024, LCO a été reconnu pour la septième année consécutive comme l’un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale.

www.och-lco.ca/fr/ | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Village Gladstone, par Propriétés ARRIV, répond à un besoin important sur le marché locatif d’Ottawa en offrant des logements à des prix moyens ou inférieurs à la moyenne du marché. Il offre des options de vie et de style de vie modernes à un prix abordable. Propriétés ARRIV constitue une gamme de produits importante dans l’éventail des logements abordables offerts par LCO à Ottawa.

Propriétés ARRIV représente un nouveau concept visant à combler les beosin du public envers le marché locatif abordable de la Ville d’Ottawa. Propriétés ARRIV est une marque désignée pour les logements abordables développés par LCO. Elle marque une nouvelle étape dans le continuum du logement en proposant des appartements et des maisons en rangée à des prix abordables pour les ménages à revenus faibles ou modérés.

La Société de logement communautaire d’Ottawa exerce ses activités sous le nom de Propriétés ARRIV.

https://arriv.ca/fr/ | X | Facebook | Instagram

Restez à l’affût pour les mises à jour et rejoignez-nous dans notre vision de changer des vies en offrant un endroit où il fait bon se sentir chez soi.

Personne-ressource pour les médias :

Esther Njuguna

Spécialiste des relations avec les médias

Société de logement communautaire d’Ottawa

media@och.ca

343-961-4035



Quelques faits

Village Gladstone s’étend sur 8 acres dans un emplacement urbain de premier choix, situé entre la rue Somerset au nord, la Ligne Trillium de l’O-Train à l’est, la rue Preston à l’ouest et la rue Oak au sud.

La phase 1 comprend 336 logements abordables : un mélange de studios (17 %), d’unités à une chambre (54 %), à deux chambres (18 %), à trois chambres (10 %) et à quatre chambres (1 %).

Le développement sera progressif et comprendra un usage mixte (résidentiel, commercial, bureau), une mixité de revenus (abordables et loyers du marché) et une mixité de densité (basse, moyenne et haute).

Le projet comprendra un mélange d’options de logement, y compris des bâtiments résidentiels de moyenne hauteur et des maisons en rangée de faible hauteur, en mettant l’accent sur les équipements modernes, l’efficacité énergétique et la conception axée sur la communauté.

Le lotissement du Village Gladstone comprendra de nouvelles rues, des trottoirs, des sentiers polyvalents, des infrastructures, des services et des parcelles qui seront construits par phases au cours de la prochaine décennie.

La première phase du développement du Village Gladstone devrait générer une croissance économique de quelque 375 millions de dollars et créer 1 800 emplois.

Communauté axée sur les transports en commun – Le lotissement aura pour point d’ancrage une station de train léger, appelée station de train léger sur rail Corso Italia, située à l’angle sud-ouest du lotissement, sur le côté nord de l’avenue Gladstone.

– Le lotissement aura pour point d’ancrage une station de train léger, appelée station de train léger sur rail Corso Italia, située à l’angle sud-ouest du lotissement, sur le côté nord de l’avenue Gladstone. Les aménagements et les caractéristiques comprennent notamment une salle de conditionnement physique, un stationnement pour bicyclettes et scooters, un salon intérieur et extérieur, un stationnement en surface et un stationnement au niveau P1, ainsi qu’un espace événementiel.

Des caractéristiques en matière de durabilité ont été incorporées dans la conception et la fonction du développement. Les bâtiments seront construits selon les normes Passive House. Le Village Gladstone est prêt à utiliser l’énergie de quartier. Il comprendra des systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement et des systèmes de récupération de la chaleur des eaux usées, ce qui témoigne ainsi d’un engagement fort en faveur de la responsabilité environnementale.



ont été incorporées dans la conception et la fonction du développement.

Ressources

www.och-lco.ca/fr/construction/gladstone-village/

