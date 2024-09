RIBER : Résultats du premier semestre 2024

Résultats du premier semestre 2024



Croissance solide du chiffre d’affaires semestriel (+13 %)

Progression de la marge brute (+21 %) et résultat opérationnel à l’équilibre

Résultat net positif de 0,2 M€ malgré la saisonnalité traditionnelle des ventes

Forte augmentation du carnet de commandes au 30 juin 2024 (+18 %) à 36,0 M€

Perspectives confirmées : chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ et croissance de la rentabilité attendus sur l’ensemble de l’exercice





Bezons, le 25 septembre 2024 – 8h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, annonce ses résultats du premier semestre 2024.

(en M€) S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d'affaires

CA Systèmes

CA Services et accessoires 13,7

9,4

4,3 12,2

8,5

3,6 +13 %

+10 %

+19 % Marge brute

en % CA 4,8

34,8 % 3,9

32,3 % +21 %

+2,5 pts Résultat opérationnel

en % CA (0,0)

(0,2 %) (1,1)

(9,3 %) +97 %

+9,1 pts Résultat net

en % CA 0,2

1,2 % (1,2)

(10,2 %) +113 %

+11,4 pts

Faits marquants du semestre

Au premier semestre 2024, malgré un contexte macroéconomique incertain, RIBER affiche une solide croissance de ses activités. Cette performance reflète sa position dominante sur le marché de la MBE, marquée durant le semestre par une forte progression des prises de commandes, avec 8 systèmes commandés tant pour la recherche que pour la production industrielle. Par ailleurs, une reprise notable de l'activité de services et accessoires a été observée en comparaison avec une base favorable.

Chiffre d’affaires

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 s’établit à 13,7 millions d’euros, en croissance de +13 % par rapport au premier semestre 2023. Le chiffre d’affaires des systèmes progresse de +10 % à 9,4 millions d’euros, tandis que le chiffre d’affaires des services et accessoires est en hausse de +19 % à 4,3 millions d’euros.

Résultats

La société rappelle que les résultats du semestre ne sont pas extrapolables à l’ensemble de l’exercice en raison d’une saisonnalité plus faible du chiffre d’affaires au premier semestre.

La marge brute du semestre s’établit à 4,8 millions d’euros, soit 34,8 % du chiffre d’affaires contre 32,3 % au premier semestre 2023.

Le résultat opérationnel s’améliore de +1,1 million d’euros et ressort à l’équilibre au premier semestre 2024.

Le résultat net est positif à hauteur de 0,2 million d’euros, contre une perte de -1,2 million d’euros au premier semestre 2023. Il intègre des produits financiers nets pour un montant de 0,2 million d’euros.

Trésorerie et bilan

La trésorerie à fin juin 2024 est positive de 7,1 millions d’euros, contre 9,7 millions d’euros au 31 décembre 2023 et 8,3 millions d’euros au 30 juin 2023.

Les capitaux propres au 30 juin 2024 s’établissent à 19,6 millions d’euros, contre 21,2 millions d’euros au 31 décembre 2023, tenant compte principalement du résultat du semestre et de la distribution aux actionnaires d’une somme prélevée sur la prime d’émission versée en juin dernier.

Carnet de commandes au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024, le carnet de commandes s'élevait à 36,0 millions d’euros, soit une croissance de +18 % par rapport à celui du 30 juin 2023. Les commandes de systèmes, représentant 30,2 millions d’euros (+27 %), comprennent 12 machines, dont 7 destinées à la production. Les commandes de services et accessoires, s’établissant à 5,8 millions d’euros, sont en retrait de 14 %.

À noter que ce carnet n’inclut pas la commande d’un système de recherche annoncée en août 2024.

Perspectives

Grâce au carnet de commandes livrable en 2024 et aux opportunités liées à ses systèmes, services et accessoires, RIBER anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 40 M€ sur l'ensemble de l'exercice, accompagné d'une nouvelle progression de ses résultats.

Dans un marché des semi-conducteurs porté par l’innovation, la société prévoit de nouvelles prises de commandes au cours du quatrième trimestre.

Agenda : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024, le 30 octobre 2024 avant Bourse

Les comptes semestriels consolidés résumés n’ont fait l’objet ni d’un audit ni d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés le 24 septembre 2024 par le Conseil d’administration. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.riber.com).

