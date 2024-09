Tenneco présente Jurid® 870, la nouvelle génération de plaquettes de frein à disque haute résistance pour les trains régionaux

NORTHVILLE, Michigan, 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco a présenté aujourd’hui une plaquette de frein à disque organique de nouvelle génération, respectueuse de l’environnement, qui répond aux exigences complexes des trains régionaux modernes. Dotée de la technologie « Green Pad », la plaquette de frein Jurid® 870 offre une résistance thermique et une force mécanique exceptionnelles dans des applications qui nécessitaient auparavant des matériaux de friction frittés.



Fruit du meilleur de la recherche et du développement de Tenneco à l’échelle mondiale, la plaquette Jurid 870 est entièrement conforme à la norme EN15328, catégorie B2, qui représente les standards industriels de qualité et de sécurité les plus récents en matière de plaquettes de frein. Les capacités impressionnantes de cette nouvelle plaquette permettent une utilisation dans une large variété d’applications car elles offrent une excellente stabilité à la friction, quelles que soient la vitesse, la température et/ou la force de serrage.

Autre particularité remarquable de la plaquette Jurid 870 : sa résistance aux influences environnementales qui garantit un comportement de friction stable sur sol mouillé, quelle que soit la forme de la plaquette, et donc des performances constantes dans un large éventail de conditions.

« Avec Jurid 870, nous établissons de nouvelles références en matière d’innovation technique et de matériaux de friction "écologique" de grande qualité pour l’industrie ferroviaire », a déclaré Maximilien Detroy, directeur général des ventes et du marketing du freinage chez Tenneco. « Cette nouvelle plaquette constitue une solution robuste et fiable pour les trains régionaux. J’encourage nos clients du secteur ferroviaire à faire confiance à la plaquette Jurid 870 et à découvrir cette incroyable technologie de plaquettes de frein nouvelle génération. »

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et distributeurs mondiaux de produits automobiles destinés aux acheteurs de pièces d’origine et détachées. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de seconde main.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.tenneco.com.

