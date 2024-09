Periodemeddelelse for 1. kvartal 2024/25 - fastholder forventninger

TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING OG FASTHOLDELSE AF FORVENTNINGERNE

CFO Simon Andersson udtaler:

”Regnskabsårets 1. kvartal viste fremgang i indtjeningen i forhold til sidste år, som primært var drevet af en stigende omsætning. Vores indtjeningsmargin blev fastholdt, og vi er fortsat meget fokuserede på at sikre og forbedre denne yderligere.

I Beverage-segmentet har vi i Danmark vundet markedsandele målt på volumen og værdi for både på øl og sodavand. Vi forbedrede såvel afsætning som omsætning i forhold til sidste år, hvilket blandt andet skyldes flere succesfulde produktlanceringer. Desuden har vi udvidet vores distribution markant i Danmark gennem et bredere samarbejde med de store detailhandelskæder. Også eksportmarkederne har udviklet sig positivt med stigende afsætning og omsætning drevet af en styrket salgs- og markedsføringsindsats med prioriterede varemærker på vores fokusmarkeder. På det tyske marked har vi som planlagt fravalgt udvalgte private label-aftaler, som ikke lever op til vores indtjeningskriterier. Det har medført en lavere afsætning og omsætning – om end ikke i så høj grad som ventet – og vi forventer i regnskabsåret at realisere en forbedret indtjening i de eksisterende private label-aftaler.

I Ingredients-segmentet steg både afsætning og omsætning, blandt andet fra lancering af nye produkter og kundetilgang, og vi ser et fortsat attraktivt potentiale i denne del af forretningen.

Det samlede resultat i 1. kvartal anses for at være tilfredsstillende, og vi forventer i de kommende kvartaler at bygge videre på den positive udvikling med en fokuseret indsats. Vores resultater for hele året er fortsat forbundet med usikkerhed og er følsomme over for udviklingen i indkøbspriser, herunder fragtpriser som pt. er meget volatile. Vi har desuden stor fokus på at sikre forsyninger fra leverandørerne. Derfor fastholder vi forventningerne til hele året om et EBITDA i niveauet 150 - 190 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 60 - 100 mio. kr.”





CEO Søren Malling uddyber:

”Vi har formået at styrke vores forretning yderligere i forhold til samme periode sidste år, og vi står stærkere, end vi har gjort i flere år. Første kvartal er højsæson på vores to hjemmemarkeder, og vi er overordnet tilfredse med resultaterne, selvom vi endnu ikke har set den fulde effekt af vores udvidede distribution i Danmark og den ventede forbedring af indtjeningsmarginalen i Tyskland. Det har vi fuld fokus på at realisere i den resterende del af regnskabsåret, hvor vi også ser en række yderligere potentialer på vores eksportmarkeder. Vi lægger vægt på – som Folkets Bryggeri – at levere stabile positive resultater, så vi sikrer forudsætningerne for yderligere vækst og bæredygtige investeringer til gavn for vores kunder, leverandører og aktionærer.”





