LYB asegura capacidad para alcanzar su objetivo de electricidad renovable para 2030

HOUSTON y ROTTERDAM, Países Bajos, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) anunció hoy que firmó un acuerdo de compra de energía con Eneco N.V. Este acuerdo eleva la capacidad total de electricidad renovable asegurada de LYB al 100% de su objetivo de adquisición de electricidad renovable.



"Tomar medidas climáticas es una parte clave de nuestra estrategia para crear valor para nuestros grupos de interés, el medio ambiente y la sociedad. Por lo tanto, estoy encantado de que este último acuerdo nos ayude a alcanzar nuestro objetivo de electricidad renovable para 2030 una vez que todos los proyectos estén operativos", dijo Peter Vanacker, director ejecutivo de LyondellBasell. "Los acuerdos de compra de energía son una palanca fundamental en nuestros esfuerzos por reducir nuestras emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2".

Aproximadamente el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 de referencia de LYB para 2020 provienen de su consumo de electricidad. El objetivo de la empresa de adquirir un mínimo del 50% de su electricidad de fuentes renovables para 2030 se basa en los niveles adquiridos en 2020.

Bajo el PPA de 15 años firmado hoy, LYB asegurará 25 megavatios (MW) de capacidad de generación de electricidad renovable del parque eólico marino Hollandse Kust West VI (HKW-VI) en el Mar del Norte, Países Bajos.

Eneco suministrará aproximadamente 103 gigavatios-hora (GWh) de energía eólica marina a LYB anualmente, a partir de 2027. Esto es comparable al consumo anual de electricidad de aproximadamente 28.500 hogares europeos. El parque eólico marino se ubicará entre los más grandes de su tipo en los Países Bajos.

