Ubisoft révise ses objectifs financiers pour l’exercice 2024-25

Paris, le 25 septembre 2024 – Suite à une réunion de son Conseil d'administration, Ubisoft révise ses objectifs financiers pour l'exercice 2024-25. Le Groupe prévoit désormais un net bookings d'environ 1,95 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel non-IFRS et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre. Le net bookings pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024-25 devrait s'élever à environ 350-370 millions d'euros. Les objectifs révisés sont principalement le reflet de décisions prises pour Assassin’s Creed Shadows et d’un lancement plus faible que prévu de Star Wars Outlaws.

A l’écoute des retours de nos communautés et à l’image de notre approche centrée sur le joueur, les décisions importantes suivantes relatives à Assassin's Creed Shadows ont été prises :

Assassin's Creed Shadows sera désormais lancé le 14 février 2025. Bien que le jeu soit finalisé, les enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws nous ont amenés à accorder plus de temps au polish du titre. Cela permettra à l’opus le plus important de la franchise d’être à la hauteur de ses ambitions, notamment en délivrant la promesse de notre aventure à double protagonistes, Naoe et Yasuke, apportant deux styles de jeu très différents.

Nous mettrons fin au modèle traditionnel du Season Pass. Tous les joueurs pourront profiter du jeu en même temps le 14 février et ceux qui auront précommandé le jeu se verront offrir la première expansion gratuitement.

Le jeu marquera le retour de nos nouveaux lancements sur Steam dès leurs sorties.





En outre, malgré des notes (Metacritic 76) et des évaluations utilisateurs des magasins First Party et Epic (3,9/5) solides reflétant un univers Star Wars immersif et authentique, les premières ventes de Star Wars Outlaws se sont avérées plus faibles que prévues. Afin de répondre aux retours des joueurs, les équipes de développement d'Ubisoft sont actuellement pleinement mobilisées pour déployer rapidement une série de mises à jour visant à peaufiner et améliorer l'expérience des joueurs. L’objectif est d’engager un public plus large pendant les fêtes de fin d'année dans le but de positionner Star Wars Outlaws comme un jeu performant sur le long terme. Le jeu sera disponible sur Steam le 21 novembre prochain.

Yves Guillemot, co-fondateur et Président directeur général, a déclaré : « La performance de notre deuxième trimestre n’a pas été à la hauteur de nos attentes, et nous sommes déterminés à y remédier rapidement et fermement, en mettant encore plus l’accent sur une approche centrée sur le joueur et axée sur le gameplay, ainsi qu’un engagement constant à la valeur à long terme de nos marques.

Bien que les résultats tangibles de la transformation de l'entreprise prennent plus de temps que prévu à se matérialiser, nous poursuivons notre stratégie, nous concentrant sur deux segments clés - les jeux d’Aventure en Monde Ouvert et les expériences natives Games-as-a-Service – visant croissance, récurrence et génération d’un flux de trésorerie libre robuste.

À la lumière des défis récents, nous reconnaissons la nécessité d'une plus grande efficacité tout en satisfaisant des joueurs exigeants. En conséquence, et au-delà des premières mesures importantes prises à court terme, le comité exécutif, sous la supervision du conseil d'administration, lance une revue visant à améliorer encore davantage notre exécution, notamment dans le cadre de cette approche axée sur le joueur, et à accélérer notre trajectoire stratégique vers un modèle plus performant au profit de nos parties prenantes et de nos actionnaires.

Permettez-moi enfin de revenir sur les commentaires polarisés dont Ubisoft a fait l’objet ces derniers temps. Je tiens à réaffirmer que nous sommes avant tout une entreprise de divertissement, créant des jeux pour l’audience la plus large possible, et notre objectif n’est pas de promouvoir un agenda particulier. Nous restons déterminés à créer, pour les fans et les joueurs, des jeux que tout le monde peut apprécier. »

Plus de détails seront fournis lors de l'annonce des résultats du premier semestre d'Ubisoft le 30 octobre 2024.

Conférence téléphonique

Le Groupe tiendra ce jour, mercredi 25 septembre 2024, une conférence téléphonique en anglais à 18h15 heure de Paris / 12h15 heure de New York.

Celle-ci sera accessible en direct et en différé au lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/ukxeqgsh

