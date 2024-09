JCDecaux remporte les concessions publicitaires des Abribus et des principales stations de métro de l'Autorité des transports publics du Grand Stockholm (SL)

Paris, le 25 septembre 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale suédoise JCDecaux Sweden AB a remporté les contrats publicitaires des Abribus de Stockholm et des plus grandes stations de métro à la suite d'un appel d'offres organisé par l'Autorité des transports publics du Grand Stockholm (SL) pour une durée de 7 ans, avec une possibilité de prolongation allant jusqu'à 6 mois. Ces contrats débuteront le 1er janvier 2026.

Le contrat publicitaire des Abribus couvre la publicité digitale et analogique sur plus de 1 500 Abribus dans le comté de Stockholm, dont la majorité dans la ville de Stockholm.

Le contrat de métro porte sur les espaces publicitaires des 14 stations de métro les plus importantes et les plus fréquentées ainsi que des gares ferroviaires allant de la périphérie au centre-ville de Stockholm. Ce nouveau contrat inclura des écrans digitaux grand format.

Avec une population de 2,5 millions d'habitants et plus de quatre millions de visiteurs internationaux chaque année, le Grand Stockholm contribue à 40 % du PIB de la Suède et représente 45 % de toutes les dépenses publicitaires suédoises.

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Stockholm est une ville de renommée internationale et JCDecaux est fier d'avoir remporté à la fois le contrat publicitaire des Abribus et celui des plus grandes stations de métro. Nous remercions SL de faire confiance à JCDecaux, reconnaissance de notre expertise commerciale et opérationnelle. Alors que notre entreprise est engagée dans un important plan de digitalisation, nous nous réjouissons de travailler avec SL afin de fournir des solutions créatives et digitales innovantes aux annonceurs, qui reposent notamment sur des technologies programmatiques enrichies par la donnée, permettant ainsi de proposer un réseau publicitaire de classe mondiale pour une ville de classe mondiale. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2023 : 3 570,0 millions d’euros (a) – Chiffre d’affaires S1 2024 : 1 807,6 millions d’euros (a)

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,8/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté





