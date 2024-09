Communiqué de presse

Paris, le 25 septembre 2024,17h30

HOPSCOTCH GROUPE

Résultats semestriels 2024

Augmentation des résultats au 1er semestre

Consolidation de Interface Tourism

HOPSCOTCH Groupe (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des Relations Publics et de l’événement, présente aujourd’hui ses résultats semestriels 2024.

Milliers d’€



1er SEMESTRE 2024 1er SEMESTRE 2023 Chiffre d’affaires 129 269 122 946 Marge Brute 49 240 41 965 Résultat Opérationnel 2 548 1 128 Résultat Net part du groupe 1 118 514



Activité en croissance régulière pour le premier semestre 2024

Comme publié précédemment, l’activité du groupe a connu une progression importante au premier semestre avec une augmentation de la marge brute de 7,3 millions d’euros (+17,3%), dont une croissance organique +2,9 millions d’euros (+7%), et un apport de +4,4 millions d’euros lié à la consolidation de la branche Interface Tourism acquise tout début 2024.

Le secteur de la communication événementielle a été particulièrement porteur en ce début d’année.

Un résultat opérationnel également en croissance

Le résultat opérationnel consolidé atteint 2.548 milliers d’euros, contre 1.128 milliers d’euros l’an passé. Après les charges financières (-449 milliers d’euros) et l’ IS (-1.027 milliers d’euros), le résultat net part du groupe (RNPG) s’élève à 1.118 milliers d’euros pour le premier semestre 2024.

A périmètre constant, avec un bon contrôle des charges d’exploitation, le résultat opérationnel s’élève à 2.173 milliers d’euros, et le RNPG à 854 milliers d’euros.

La contribution de Hopscotch Interface Tourism au résultat opérationnel consolidé est de 375 milliers d’euros sur le premier semestre, et de 264 milliers d’euros pour le RNPG. La nouvelle entité contribue donc favorablemenrt au résultat du groupe.

Il est rappelé que Hopscotch Season (ex Sopexa) connaît traditionnellement une forte saisonnalité avec 2/3 de son activité au second semestre. Hopscotch Interface Tourism présente également, bien que moins marquée, une saisonnalité en faveur du second semestre. En conséquence, le résultat dégagé par le groupe est structurellement plus important au second semestre qu’au premier semestre.

Une structure solide : situation financière nette excédentaire de 12,7 millions d’euros

Le bilan au 30 juin 2024 affiche des capitaux propres en hausse, d’un montant de 29.318 milliers d’euros, dont 28.248 milliers d’euros part du groupe.

La trésorerie active consolidée s’élève à 46.349 milliers d’euros. Les emprunts bancaires s’élèvent à 32.657 milliers d’euros dont 12.178 milliers d’euros de PGE au 30 juin (21.379 milliers d’euros, dont 14.762 de PGE au 31 décembre dernier), permettant au groupe de bénéficier d’une situation financière nette positive à 13.692 milliers d’euros.

Le PGE vient s’ajouter de manière égale au passif du bilan en dettes et à l’actif du bilan en trésorerie car il n’a pas été utilisé pour les besoins de financement du groupe. Il est donc pertinent de comparer la dette hors PGE, qui s’élève ainsi à 20,5 millions d’euros, aux capitaux propres de 29,3 millions d’euros ; la situation financière nette excédentaire restant inchangée à 13,7 millions d’euros hors PGE.

Les capitaux propres part du groupe augmentent très fortement grâce à l’acquisition du solde des 34% de ex-Sopexa auprès des minoritaires historiques au cours du 1er semestre.

Par ailleurs, le groupe poursuit don développement international avec l’acquisition de la société USP basée au Pays Bas . USP permet à Hospcotch de se renforcer dans le BeNeLux avec une spécialité « Art de Vivre ».

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024, le mardi 5 novembre après la fermeture des marchés.

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises.

Le credo de HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence, digital, marketing, événementiel et relations publics, au profit de problématiques aussi bien portées sur les Arts de Vivre que le corporate.

HOPSCOTCH réunit en France (Paris, Lyon, Lille, Marseille) et à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents) plus de 1000 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers :

Événementiel (Hopscotch Event, Hopscotch Congrès, Hopscotch Moments, Sagarmatha), Relations Publics (Hopscotch PR, Le Public Système PR, Human to Human, Hopscotch Décideurs), Digital et Marketing (heaven, AD Crew, Hopscotch Digital Studio) et autour de ses expertises sectorielles (Le Public Système Cinéma, Hopscotch Luxe, Hopscotch Season, Hopscotch Sport, Hopscotch Interface Tourism).

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 271 millions € et 93 millions € de marge brute en 2023.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

