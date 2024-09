CAPITAL MARKETS DAY - Solutions30 présente sa feuille de route pour 2026

Leader européen des services multi-technologiques de terrain à intervention rapide, positionné sur des marchés attractifs où les acteurs clés investissent plusieurs milliards par an.



Avec plus de 1 Md€ de chiffre d’affaires, le Groupe entre dans une nouvelle phase de développement, donnant la priorité aux marges et à la génération de trésorerie, tout en appliquant une stricte sélectivité et discipline dans ses opérations, en particulier sur ses marchés les plus matures

L'Allemagne émerge comme le premier pays du groupe en termes de croissance et de rentabilité et futur 3ème pilier aux côtés de la France et du Benelux, avec un chiffre d'affaires qui devrait tripler pour atteindre 150 à 200 millions d'euros d'ici 2026

Plan d'action clair pour accélérer la diversification dans les services liés à la transition énergétique, avec un triplement attendu en France d'ici 2026 et une forte croissance dans les autres pays

Priorité aux marges : marge d’EBITDA ajustée attendue au-dessus de 10 % dans les trois principales zones géographiques d'ici 2026.

Allocation disciplinée du capital : stratégie d’acquisitions sélectives et relutives tout en maintenant une politique financière rigoureuse, basée sur des financements non dilutifs.

Solutions30 organise aujourd'hui un Capital Markets Day à Paris pour présenter sa feuille de route pour 2026. La présentation est disponible en direct via un webcast (voir les détails de connexion à la fin de ce communiqué de presse).

Gianbeppi Fortis, directeur général, a déclaré : "Au cours des 20 dernières années, Solutions30 a démontré sa capacité à croître et à répliquer son modèle d'entreprise unique dans les technologies et les secteurs où il fait la différence pour ses clients. Aujourd'hui, après avoir dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires en étant implanté dans neuf pays, Solutions30 entre dans une nouvelle phase de développement avec des priorités claires : faire de l'Allemagne le troisième pilier du groupe et sa région la plus performante, accélérer la diversification dans les services liés à la transition énergétique, privilégier les marges sur les volumes par une discipline stricte et une sélectivité des contrats, en particulier sur ses marchés matures, et enfin améliorer la génération de trésorerie tout en maintenant une politique financière rigoureuse. Bien que notre ambition aille bien au-delà, nous posons un premier jalon pour 2026, avec des plans d'action concrets et des objectifs réalistes, adaptés à chacun de nos marchés. Nous sommes convaincus que notre stratégie favorisera une croissance durable et rentable à long terme. "

Leader européen des services multi-technologiques de terrain à intervention rapide, positionné sur des marchés attractifs portés par la transformation numérique et la transition énergétique.

Depuis sa création il y a 20 ans, Solutions30 a démontré sa capacité à déployer son modèle d'entreprise là où il fait la différence. Entreprise technologique à l'origine, le Groupe a accompagné les évolutions technologiques et saisi les opportunités de marché, de l'assistance informatique aux télécommunications, puis à l'énergie.

Aujourd'hui, Solutions30 est présent dans 9 pays avec 16 000 techniciens et un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros dans 3 secteurs verticaux : Connectivité (76% du chiffre d'affaires), Energie (14%) et Technologie (10%). Les principaux clients européens sur ces marchés, généralement de grands groupes B2B et B2C dans les domaines de la technologie et de l'énergie, ont annoncé des budgets d'investissement de plusieurs milliards d’euros par an, avec un total cumulé d’environ 50 milliards d'euros par an pour les années à venir, tirés par deux tendances de fond qui façonnent le monde d'aujourd'hui : la transformation numérique et la transition énergétique.

Une nouvelle phase de développement avec une feuille de route claire pour 2026

Après avoir franchi le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023, et étant présent sur des marchés très diversifiés et à des stades de maturité différents, Solutions30 entre dans une nouvelle phase de son développement. Bien que son ambition aille bien au-delà, le Groupe fixe aujourd'hui un premier jalon pour 2026, avec des plans d'action et des objectifs concrets bâtis de façon ascendante, et une priorité absolue donnée à la sélectivité et à la rentabilité.

Au Benelux, Solutions30 évolue actuellement, de façon temporaire, dans une situation où les négociations en cours entre les fournisseurs de services de télécommunications belges, visant à rationaliser les déploiements de la fibre à travers le pays, entraînent des retards d’activités avec un impact sur ses performances en 2024. Cependant, face aux opportunités significatives offertes par le stade encore précoce du déploiement de la fibre en Belgique, ainsi que par les investissements massifs pour la modernisation du réseau électrique dans toute la région, le Groupe est confiant dans sa capacité à capitaliser sur sa position de premier plan sur le marché, et à renouer avec sa trajectoire de croissance rentable dès 2025 (quelle que soit l'issue des négociations susmentionnées). Il vise une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 10 % d'ici 2026.

En France, de vastes opportunités se profilent dans le secteur de l'énergie, où le groupe a réussi à répliquer son modèle d'entreprise et à s’imposer comme un partenaire clé pour ses clients. Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de l'énergie devrait tripler par rapport à 2023 pour atteindre 150 millions d'euros en 2026. Dans la Connectivité, le Groupe œuvre à la stabilisation de son activité, en appliquant une sélectivité stricte des contrats et en donnant la priorité aux marges sur les volumes. Il se positionne également pour saisir de futures opportunités telles le démantèlement du réseau cuivre, qui pourrait représenter un marché de près d’un milliard d'euros par an. La marge d'EBITDA ajusté, bénéficiant du plan de transformation global lancé en 2022, devrait être supérieure à 10 % d'ici 2026.

L'Allemagne tient ses promesses, s'imposant comme le pays le plus performant du groupe en termes de croissance du chiffre d'affaires, de marges et de flux de trésorerie. La région est en passe de devenir le troisième pilier du Groupe aux côtés de la France et du Benelux, avec une dynamique de marché exceptionnelle dans les domaines de la connectivité et de l'énergie. Le Groupe vise un premier jalon en 2026, avec un chiffre d'affaires en Allemagne compris entre 150 et 200 millions d'euros, et une marge d'EBITDA ajustée bien supérieure à 10 %. Le pays devrait ensuite continuer à croître plus rapidement que le reste du groupe.

Dans le reste de l'Europe, Solutions30 a adopté une approche différenciée de gestion de ses positions, avec pour objectifs de maintenir la croissance rentable en Pologne, de continuer à améliorer la performance au Royaume-Uni et de rétablir les marges en Italie et en Espagne d'ici 2026 ou, dans le cas contraire, d’initier une revue stratégique de ces deux pays.

Des acquisitions ciblées et sélectives comme moteur clé de la croissance. Depuis 2009, le groupe a mis en œuvre cette stratégie, réalisant avec succès plus de 30 acquisitions avec un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ 350 millions d'euros, toutes financées sans augmentation de capital. Cette politique d’acquisitions ciblées continuera d'être un pilier central de la stratégie de croissance du groupe et une priorité pour l'allocation du capital. Elle s’inscrira dans le cadre d'une politique financière rigoureuse qui s'est historiquement traduite par un ratio d'endettement « dette nette / EBITDA ajusté » très limité, constamment inférieur à 2x, et qui exclut tout instrument de financement dilutif.

Enfin, le Groupe confirme ses perspectives pour l'année 2024, telles que détaillées dans son communiqué de presse du 18 septembre, 2024.

Au-delà de 2026, des ambitions à plus long terme

Compte-tenu de son positionnement solide, de l'attractivité de ses marchés et du caractère fragmenté de la concurrence, Solutions30 estime qu'à long terme, il peut doubler de taille, avec un portefeuille de services de plus en plus axé sur l'énergie, et atteindre une marge d'EBITDA ajusté à deux chiffres au niveau du Groupe. Une fois sa feuille de route 2026 achevée, Solutions30 organisera un autre Capital Markets Day afin de fixer des objectifs pour la prochaine étape.

Le développement durable au cœur des activités de Solutions30

Une part importante des activités de services de Solutions30 contribue à la transition énergétique. Ainsi, 8 % du chiffre d'affaires du groupe est aligné sur la taxonomie européenne pour les activités durables, notamment l'installation et la maintenance de compteurs intelligents, de panneaux photovoltaïques, de chargeurs pour véhicules électriques et de services de réseau, ainsi que la réutilisation et la remise à neuf d'équipements informatiques. En interne, le groupe a défini une stratégie ESG complète, traduite en objectifs concrets pour 2024, qui sera complétée par des objectifs de réduction des émissions de carbone à l'horizon 2030 pour les scopes 1, 2 et 3 par l’approche SBTi (validation attendue d'ici la fin de 2024).





