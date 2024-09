Obtention du report de la tenue de l’Assemblée Générale au plus tard le 30 novembre 2024

REPORT DE L'ASSEMBLÉE D'AMG DU 30 SEPTEMBRE 2024



Comme mentionné dans le Communiqué de presse du 31 mai 2024 (voir Communiqué de Presse du 31 mai 2024), AMG a présenté une requête auprès du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne afin d'obtenir un délai jusqu'au 30 septembre 2024 pour la tenue de son assemblée générale annuelle. Le Tribunal Mixte de Cayenne a accordé la prorogation de la tenue de l'assemblée d’AMG au plus tard le 30 septembre 2024 par ordonnance du 5 septembre 2024.



La Société n'étant, cependant, toujours pas en mesure de pouvoir, notamment, finaliser ses comptes consolidés dans des délais permettant aux Commissaires aux comptes de la Société de pouvoir finaliser leur travaux et établir leurs différents rapports dans les délais impartis pour la tenue d'une assemblée générale le 30 septembre 2024, la Société s’est vue dans l’obligation de présenter une nouvelle requête auprès du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne afin d'obtenir un délai additionnel jusqu'au 30 novembre 2024 pour la tenue de son assemblée générale annuelle.



Le Tribunal Mixte de Cayenne a accordé la prorogation de la tenue de l'assemblée d’AMG au plus tard le 30 novembre 2024 par ordonnance du 23 septembre 2024.



Pièce jointe