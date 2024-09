Spatenstich in Indien: Feintool feiert Baustart in Pune

Mit dem Baustart in Indien beginnt für Feintool ein weiteres Kapitel der Firmengeschichte in einem vielversprechenden Wirtschaftsraum. Die Feintool-Produktion in der Metropolitanregion Pune startet voraussichtlich im Sommer 2025.

«Feintool System Parts India» festigt mit dem ersten indischen Produktionsstandort die strategische Position von Feintool als wichtiger Zulieferer von Hochpräzisionsteilen in der asiatischen Automobilproduktion.

Mit einer initialen Investition von CHF 15 Millionen rückt das Unternehmen nahe an langjährige Kunden, welche bereits heute in der Region produzieren, und verkleinert durch deutlich kürzere Lieferwege auch den CO2-Fussabdruck.

«Mit unserem neuen Werk in Pune schreiben wir die Erfolgsgeschichte von Feintool in Asien fort. Es freut mich besonders, dass wir hier in Indien bereits auf langfristigen Kundenbeziehungen aufbauen und direkt nach dem Bau des Standortes mit der Produktion von hochpräzisen Komponenten für den Automobilsektor starten können.»

Marcel Pernici, President Feintool Asia

Im Feintool-Werk in Pune werden ab Sommer 2025 unter anderem hochpräzise Komponenten für Sitzversteller für verschiedene grosse Automobilproduzenten hergestellt. Feintool ist mit diesen feingeschnittenen Bauteilen weltweit führend am Markt. Der neue Standort ermöglicht Feintool in Zukunft auch die Produktion von weiteren Hochpräzisionskomponenten aus Stahl in den Bereichen der batterie- und wasserstoffangetriebenen Mobilität, der Industrie sowie den erneuerbaren Energien.

«Der Spatenstich in Pune fügt sich nahtlos in unsere Aufbauplanung in Indien ein. Neben dem Bau des neuen Werks rekrutieren wir parallel Fachkräfte und bilden diese auf den Feintool-Technologien aus. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Feintool in Indien schon bald erfolgreich wirtschaftet und unseren Kunden jenen Mehrwert bietet, welche diese international seit Jahrzehnten von uns gewohnt sind.»

Tobias Gries, Managing Director Feintool India

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18 Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3200 Mitarbeitenden und 85 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

