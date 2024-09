Investeringsforeningen Great Dane – Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Great Dane har dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling.



Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Bestyrelsens fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.

Vedtægtsændringerne medfører, at foreningens Afdeling Globale Aktier skifter navn til Afdeling Global Value, og Afdeling Europa Value skifter navn til Afdeling Global Value Akkumulerende.

Investeringsrammerne for den omdøbte Afdeling Global Value Akkumulerende ændres også, så rammerne er ensrettet med investeringsrammerne for den omdøbte Afdeling Global Value. Derved vil foreningen have to globale aktieafdelinger, der forfølger en valuestrategi, men de to afdelinger vil have hver sin udbyttepolitik, hhv. udloddende og akkumulerende.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør