Le Fonds européen d’investissement (FEI) et le fonds hongrois National Capital Holding (NCH) lancent un fonds de capital-risque de 40 millions d’euros afin de renforcer les entreprises à impact social et environnemental

BUDAPEST, Hongrie, 26 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds européen d’investissement (FEI) et le fonds hongrois National Capital Holding (NCH) ont lancé Impact Ventures III, un fonds de capital-risque de 40 millions d’euros destiné à soutenir les PME et les startups innovantes en phase de démarrage présentant un impact social et environnemental positif en Hongrie et en Europe centrale et orientale.



Conforme au paragraphe 8 du règlement SFDR sur la durabilité dans le secteur financier, le nouveau fonds est lancé en partenariat avec National Capital Holding (NCH) et le Fonds européen d’investissement (FEI). Encore une fois, le fonds est géré par Impact Ventures Ltd, spécialiste du financement d’entreprises à des fins sociales et environnementales, et vise à tirer parti du succès des périodes d’investissement précédentes des fonds de capital-risque Impact Ventures I et II. Le nouveau fonds propose principalement des investissements en capital-risque, en privilégiant les marchés de niche dans des domaines clés hautement évolutifs et basés sur les technologies tels que la santé et les technologies médicales, les technologies de l’éducation, le recyclage et la gestion des déchets, ainsi que les énergies propres.

« Le succès des périodes d’investissement des fonds précédents démontre qu’il est nécessaire d’adopter des modèles commerciaux durables qui apportent des avantages significatifs à la société et à l’environnement. Nous sommes particulièrement fiers que le FEI nous ait une fois de plus choisis comme partenaire pour la création d’un nouveau fonds de capital-risque destiné à soutenir les startups hongroises et d’Europe centrale et orientale », a déclaré Bence Katona, PDG de National Capital Holding.

« Nous sommes très heureux de renouveler notre collaboration avec Impact Ventures et de contribuer ainsi au développement durable de l’économie hongroise et européenne au sens large. Grâce à cette nouvelle source de financement vitale qu’offre le fonds à un segment de l’économie mal desservi sur le plan commercial, des entreprises susceptibles à terme d’améliorer la qualité de vie et la protection de l’environnement vont bénéficier d’un soutien. La poursuite de notre collaboration avec National Capital Holding réaffirme le principe selon lequel les partenariats entre les institutions de l’UE, les secteurs public et privé et les institutions financières peuvent servir à accélérer le développement social et une économie durable », a déclaré Roger Havenith, directeur général adjoint du FEI.

Outre la génération de bénéfices financiers, les entreprises sont tenues de produire des impacts sociaux et environnementaux mesurables. À cette fin, le FEI a élaboré un ensemble unique de critères qui contribuent à la définition d’objectifs sociaux ou environnementaux spécifiques et quantifiables pour chaque investissement.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5977f66-daee-4575-a736-654ca35c3406