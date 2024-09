Teledyne stellt die nächste Generation KI-gestützter Smart-Kameras für industrielle Automatisierung und Inspektion vor

Boston, Massachusetts, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE:TDY] und weltweit führend in der industriellen Bildverarbeitungstechnologie, stellt die nächste Generation der KI-gestützten BOA™3 Smart-Kamera für die industrielle Automatisierung und Inspektion vor.



Die neue BOA3 Smart-Kamera wurde entwickelt, um die besten Eigenschaften der vorherigen BOA-Generationen zu nutzen und sie mit neuen, von Teledyne entwickelten Sensor- und KI (Künstliche Intelligenz)-Inspektionstechnologien zu kombinieren. BOA3 ist ein hochintegriertes Bildverarbeitungssystem in einem kompakten, robusten Smart-Kamera-Format, das die Anforderungen der komplexesten, anspruchsvollsten Machine-Vision-Anwendungen erfüllt.

„Die neue BOA3 ist ein spannender nächster Schritt in der Entwicklung unserer intelligenten Kameras“, sagt Szymon Chawarski, Product Line Manager, Vision Systems. „Ihre modulare und flexible Architektur wird es uns ermöglichen, neue und leistungsstarke Lösungen für Inspektionen mit Embedded Vision anzubieten“.

BOA3 bietet Sensorauflösungen von 1,2 bis 12 MP, integrierte oder C-Mount-Objektivoptionen, Onboard-I/O und beinhaltet in einer gemeinsamen Plattform eine einfach zu bedienende Bildverarbeitungssoftware. BOA3-Smart-Kameras bieten die Flexibilität und kompromisslose Funktionalität, um schnelle, kostengünstige Embedded-Machine-Vision-Implementierungen zu ermöglichen.

BOA3 wird mit iNspect™ geliefert, einer einfach zu bedienenden, codefreien Inspektionssoftware mit Werkzeugen für die Positionierung, die Teilelokalisierung, den Musterabgleich, für Messaufgaben, das Lesen von Barcodes, die Erkennung von Merkmalen oder Defekten, einschließlich des automatischen Lesens von Zeichen (OCR) auf der Grundlage eines vorab trainierten KI-Inferenznetzwerks. Dies ermöglicht die Kombination einer breiten Palette herkömmlicher Bildverarbeitungswerkzeuge mit leistungsstarken KI-Klassifizierungs- oder Objekterkennungsmodellen, die in Astrocyte™, der GUI-basierten KI-Trainer-Software von Teledyne DALSA, erstellt wurden.

Kameradetails und Verfügbarkeit

BOA3-Modelle mit 1,2-, 5-MP- und 12-MP-Monochromsensoren sind ab sofort erhältlich. Farbversionen sind für Ende 2024 geplant. Neue Sensor- und Objektivoptionen werden im Jahr 2025 hinzukommen.

Erfahren Sie auf der VISION in Stuttgart vom 8. bis 10. Oktober am Teledyne-Stand 8 B10 mehr über die BOA3 Smart Kameras. Bitte besuchen Sie die BOA3-Produktseite für weitere Informationen. Für Vertriebsanfragen besuchen Sie bitte unsere Kontaktseite.

Teledyne DALSA ist Teil der Teledyne Vision Solutions Gruppe und führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Einsatz von digitalen Bildverarbeitungskomponenten für die industrielle Bildverarbeitung. Bildsensoren, Kameras, Smart-Kameras, Framegrabber, Software und Bildverarbeitungslösungen von Teledyne DALSA bilden das Herzstück von Tausenden von Inspektionssystemen in der ganzen Welt und in verschiedenen Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.teledynedalsa.com/imaging.

Pressekontakt

Brooks Riendeau

brooks.riendeau@teledyne.com



Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06fd6d5a-7e0f-48e2-ae35-cdf77c31b8a2/de