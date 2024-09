Genetec aide les communautés à renforcer leurs initiatives de prévention de la criminalité avec le lancement d’une nouvelle fonction d’intelligence collaborative pour AutoVu Cloudrunner

MONTRÉAL, 26 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle fonctionnalité d’intelligence collaborative pour son système d’investigation véhicules AutoVu CloudrunnerMC.



L’intelligence collaborative facilite le partage de données RAPI entre organisations partenaires, telles que les services de police locaux, les entreprises privées et les communautés. En leur permettant de se connecter et de partager leurs données sur un seul et même réseau sécurisé, les organisations bénéficient d’une meilleure connaissance de la situation et peuvent apporter une réponse plus unifiée aux défis de sécurité. Ainsi, quel que soit l’endroit où un délit se produit, il peut être géré collectivement et efficacement.

L’intelligence collaborative fait de la confidentialité des données une priorité, permettant aux clients de conserver l’entière propriété et le contrôle de leurs données. Les organisations gèrent qui peut partager et accéder aux données RAPI sur la plateforme Cloudrunner, garantissant ainsi la protection des informations sensibles. Les forces de l’ordre ne peuvent pas partager les données RAPI avec des entités privées, et les organisations privées peuvent révoquer les autorisations de partage à tout moment. La plateforme offre également des outils pour gérer la découvrabilité, l’accès basé sur les privilèges, ainsi qu’un historique des activités pour garantir la responsabilité.

Thomas Sexton, enquêteur au service de police de Belle Meade à Nashville (TN), partage son expérience en tant qu’utilisateur en avant-première de la fonction d’intelligence collaborative : « La capacité à partager des données, qu’il s’agisse d’empreintes digitales ou d’informations sur les permis de conduire, est essentielle pour les forces de l’ordre aujourd’hui. La fonction d’intelligence collaborative d’AutoVu Cloudrunner permet à notre service de créer des listes de surveillance spécifiques et de partager des données en temps réel et en toute sécurité avec d'autres agences, le tout dans le respect de la vie privée. Cette technologie nous permet de fonctionner de manière plus efficace et plus sécurisée. »

Partage de données sécurisé entre services de police

Grâce au partage de données RAPI entre services de police, les forces de l’ordre sont mieux à même d’arrêter les suspects qui franchissent les limites de juridiction. Par exemple, si un véhicule lié à un crime récent figure sur une liste de surveillance locale, une intelligence collaborative peut immédiatement alerter les agents si le véhicule est détecté par des systèmes RAPI dans des zones voisines. Cette coordination en temps réel permet aux forces de l’ordre de localiser et d’appréhender rapidement le suspect avant qu’il n'aille plus loin.

Partage entre les entités privées et les forces de l'ordre

L’intelligence collaborative aide les communautés à se protéger de manière proactive en permettant aux forces de l’ordre de solliciter le partage de données RAPI auprès d’entités privées telles que les écoles et les associations de propriétaires. Par exemple, si la caméra Cloudrunner d’une entité privée détecte un véhicule figurant sur une liste de surveillance des forces de l’ordre, les agents peuvent être alertés instantanément, ce qui leur permet de réagir rapidement.

Partage de données entre entités privées

Les commerçants, les communautés résidentielles et les sociétés de stationnement peuvent utiliser la technologie RAPI pour coordonner leurs efforts de sécurité en partageant des données avec d’autres entités privées. Par exemple, un réseau de différents commerçants peut installer des caméras Cloudrunner pour suivre les plaques d’immatriculation des véhicules dans plusieurs emplacements. Lorsqu’un véhicule associé à des vols est détecté, une alerte en temps réel est envoyée au magasin qui l’a repéré. Le magasin peut alors mener une enquête approfondie en examinant les données des systèmes RAPI partenaires pour suivre les mouvements du véhicule. En partageant les informations sur le véhicule suspect avec leurs partenaires, les commerçants peuvent travailler ensemble pour prévenir d’autres vols, consolider leurs dossiers contre les contrevenants et améliorer la protection de leurs biens.

Disponibilité

Disponible pour tous les abonnés Cloudrunner en Amérique du Nord, l’intelligence collaborative sera présentée pour la première fois à l’IACP (à Boston du 19 au 22 octobre 2024) sur le stand 1540.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/autovu-cloudrunner-collaborative-intelligence.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Sa large gamme de solutions permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, d’améliorer l’efficacité opérationnelle, tout en garantissant le respect de la vie privée.

Les solutions de Genetec sont basées sur une architecture ouverte, et placent la cybersécurité au cœur de leur développement. Elles peuvent être déployées sur site, dans le cloud ou le cloud hybride. Les produits phares de la société, Genetec Security Center et Genetec Security Center SaaS, unifient les principales fonctions de la sécurité physique, telles que le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), la détection des intrusions, les communications et l’analyse.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, commercialise ses solutions au travers d’un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d'informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2024. GenetecMC, AutoVu CloudrunnerMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a32aee9d-5fdd-4835-85b4-b2033d7382cd