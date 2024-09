Résultats semestriels 2024 du groupe Groupama

Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus) de 12,0 milliards d’euros, en croissance de +8,7%

Progression de l’activité en assurance de biens et responsabilité (+5,0%)

Hausse du chiffre d’affaires en santé prévoyance (+10,0%)

Forte progression de l’activité en épargne retraite (+20,7%)

Revenus d’assurance (normes IFRS 17) de 7,9 milliards d’euros

Résultat net de 398 millions d’euros

Résultat opérationnel économique de 409 millions d’euros, impacté par les événements en Nouvelle-Calédonie et par une meilleure appréhension de l’effet de saisonnalité

Sinistralité climatique assez modérée

Ratio combiné non-vie de 95,9%

Ratio de solvabilité solide à 190% sans mesure transitoire

Ratio de solvabilité de 249% avec mesure transitoire sur les provisions techniques

Fonds propres de 9,3 milliards d’euros

Marge sur services contractuelle de 3,6 milliards d’euros





Les comptes combinés du Groupe pour le premier semestre 2024 ont été arrêtés par le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni ce 26 septembre 2024 sous la présidence de Laurent Poupart. S’agissant de comptes semestriels, ils ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Activité (primes d’assurance et autres revenus)

Au 30 juin 2024, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 12,0 milliards d’euros, en hausse de +8,7% par rapport au 30 juin 2023. La progression provient à la fois de l’assurance de biens et responsabilité (+5,0%), de l’assurance santé & prévoyance (+10%) et de l’épargne retraite (+20,7%).

Chiffre d’affaires Groupama au 30 juin 2024

en millions d’euros 30/06/2024 Evolution constante (en %) Assurance de biens et responsabilité 6 470 +5,0 % Santé & Prévoyance 3 690 +10,0% Epargne & Retraite 1 734 +20,7% Activités financières 120 +16,3% TOTAL GROUPE 12 014 +8,7%

En France

Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 30 juin 2024 s’établit à 10,3 milliards d’euros, en progression de +8,8% par rapport au 30 juin 2023.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 5,3 milliards d’euros au 30 juin 2024, en croissance de +4,6% par rapport au 30 juin 2023. Toutes les branches sont en hausse, dont les métiers agricoles (+5,0%), l’assurance habitation (+3,9%) et l’assurance automobile (+1,7%).

L’activité en santé-prévoyance continue de se développer (+9,4%) à 3,5 milliards d’euros au 30 juin 2024, portée par la santé individuelle (+5,5%) et le développement des collectives (+15,9%).

En épargne-retraite, le chiffre d’affaires progresse significativement (+24,7%) à 1,5 milliard d’euros au 30 juin 2024, du fait de la forte collecte en UC. Les contrats en UC représentent plus de 60% du chiffre d’affaires en épargne retraite individuelle.

A l’international

Sur le 1er semestre 2024, l’activité atteint 1,6 milliard d’euros, en progression de +7,6% à périmètre et taux de change constants par rapport au 30 juin 2023, liée principalement à la croissance soutenue de l’activité en Hongrie (+14,2%) et en Italie (+6,1%).

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2024, en hausse de +7,2% par rapport à la période précédente. Cette progression provient notamment du développement de l’assurance habitation (+15,1%), principalement en Hongrie et en Grèce, de l’assurance automobile (+5,5%) en Hongrie et en Italie, et des bonnes performances en assurance dommages aux entreprises et collectivités (+13,5%).

L’activité en santé-prévoyance progresse nettement (+22,0%) à 195 millions d’euros, bénéficiant de la croissance des branches santé & prévoyance collectives (+42,3%), notamment en Roumanie et en Bulgarie.

Le chiffre d’affaires en épargne retraite est stable (-0,3%), la forte croissance des produits en UC (+24,8%) atténuant le repli des fonds en euros (-33,8%).

Activités financières

Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 116 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 4 millions d’euros.

Résultats

Le résultat opérationnel économique s’élève à 409 millions d’euros au 30 juin 2024 contre 612 millions d’euros au 30 juin 2023.

Il provient de l’assurance de biens et responsabilité pour 181 millions d’euros (378 millions d’euros au 30 juin 2023) et de l’assurance santé & prévoyance pour 68 millions d’euros (182 millions d’euros au 30 juin 2023). Le ratio combiné non vie du groupe s’établit à 95,9% au 30 juin 2024, en hausse de +4,2 points par rapport au 30 juin 2023. Cette hausse provient en grande partie du coût des événements de mai et juin 2024 en Nouvelle-Calédonie ainsi que de la constatation d’une provision de saisonnalité permettant de mieux appréhender les effets de la saisonnalité. Les sinistres climatiques restent à un niveau assez modéré, comparable à celui de fin juin 2023. Le ratio de frais d’exploitation est quasi stable à 28,7% au 30 juin 2024.

Le résultat opérationnel économique en épargne retraite est de 208 millions d’euros au 30 juin 2024 contre 57 millions d’euros au 30 juin 2023. Il bénéficie du résultat de la commutation de la quote-part réassurée par Groupama Gan Vie à CNP Retraite dans le traité de réassurance PREFON Retraite, à effet au 1er janvier 2024.

Le résultat opérationnel économique des activités financières s’élève à 20 millions d’euros et celui de l’activité holding du groupe est de -68 millions d’euros au 30 juin 2024.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non récurrents, notamment la réalisation de plus-ou moins-values, la variation de juste valeur d’actifs financiers ainsi que des charges de financement. Au global, le résultat net du groupe s’élève à

398 millions d’euros au 30 juin 2024, contre 447 millions d’euros au 30 juin 2023.

Bilan

Les fonds propres du groupe s’élèvent à 9,3 milliards d’euros au 30 juin 2024 contre 9,9 milliards d’euros au 31 décembre 2023. Cette évolution est liée essentiellement au remboursement en mai 2024 des titres subordonnés à durée indéterminée émis en 2014 à hauteur de 871 millions d’euros, partiellement compensé par la contribution positive du résultat. Il est à noter que la dette subordonnée perpétuelle émise début juillet 2024 à hauteur de 600 millions d’euros n’est pas intégrée dans les comptes semestriels 2024.

La marge de services contractuelle du groupe, qui représente les bénéfices futurs différés des contrats d’épargne retraite et de prévoyance de long terme, calculés de manière actualisée, est stable à 3,6 milliards d’euros au 30 juin 2024.

Au 30 juin 2024, le taux de couverture Solvabilité 2, sans mesure transitoire sur les provisions techniques, est de 190%. La baisse du taux de couverture de 7 points par rapport à fin 2023 provient principalement du remboursement des titres subordonnés émis en 2014, atténué par le résultat sur la période. La dette subordonnée perpétuelle émise début juillet 2024 n’est pas prise en compte dans le ratio au 30 juin 2024. En intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques, autorisée par l’ACPR, le taux de couverture s’élève à 249%.

La solidité financière du Groupe est soulignée par Fitch Ratings qui a confirmé, en mars 2024, la notation de Groupama à 'A+' perspective 'Stable'.





Sur les comptes arrêtés au 30/06/2024, l’information financière du groupe Groupama se compose :

de ce présent communiqué mis en ligne sur le site groupama.com,

du rapport financier semestriel du Groupe Groupama qui sera transmis à l’AMF et mis en ligne sur le site www.groupama.com le 30 septembre 2024. La version anglaise sera disponible le 22 octobre 2024.

A propos du Groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et

31 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 17,0 milliards d’euros.

Annexe : chiffres clés Groupama

Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus)

en millions d'euros 30/06/2023

pro forma* 30/06/2024 Variation **

en % > France 9 507 10 339 +8,8% Assurance de biens et responsabilité 5 102 5 335 +4,6% Santé & Prévoyance 3 195 3 495 +9,4% Epargne & Retraite 1 210 1 508 +24,7% > International & Outre-mer 1 445 1 555 +7,6% Assurance de biens et responsabilité 1 059 1 135 +7,2% Santé & Prévoyance 160 195 +22,0% Epargne & Retraite 227 226 -0,3% Total assurance 10 952 11 894 +8,6% Activités financières 103 120 +16,3% Chiffre d’affaires Groupama 11 055 12 014 +8,7%

* à données comparables

** Variation à périmètre et change constants

Résultat net

en millions d'euros 30/06/2023 30/06/2024 Assurance France

Assurance International 545

71 396

62 Activités financières 15 20 Holdings -19 -68 Résultat opérationnel économique 612 409 Marge financière non-récurrente -69 31 Autres opérations -96 -43 Résultat net 447 398

Bilan

en millions d'euros 31/12/2023 30/06/2024 Fonds propres 9 862 9 280 Titres subordonnés 3 009 2 140 - instrument de capitaux propres 871 - - Dettes de financement 2 138 2 140 Marge de services contractuelle 3 649 3 638 Total bilan 91 949 88 587

Principaux ratios

30/06/2023 30/06/2024 Ratio combiné PAA 91,6% 95,9%





31/12/2023 30/06/2024 Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire*) 267% 249% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire *) 197% 190%

* mesure transitoire sur provisions techniques

Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A+ Stable

* Insurer Financial Strength" (IFS)

