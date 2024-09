Marie Brizard Wine & Spirits: Résultats semestriels 2024

Charenton-le-Pont, le 26 septembre 2024

Résultats semestriels 2024

Résilience des résultats malgré le ralentissement confirmé du marché des spiritueux et la baisse de la demande consommateur

EBITDA 1 de +8,5 M€ au 30 juin 2024 comparé à +8,1 M€ au 1 er semestre 2023 (+ 0,3 M€)

Résultat net part du Groupe de + 6,5 M€ au 30 juin 2024, en progression de + 1,4 M€

Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés du premier semestre 2024, approuvés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu ce jour. Les procédures d’audit ont été effectuées.

Fahd Khadraoui, directeur général de MBWS, déclare : « Dans un contexte qui conjugue des conditions de marché difficiles et des vents de face, nous réalisons une bonne performance, avec une progression de notre EBITDA et de notre résultat net sur ce premier semestre 2024. Cependant, l’amélioration de notre taux de Marge Brute de

+ 1,5 point de pourcentage n’est que partielle ne revenant pas au niveau de taux de Marge Brute du 1er semestre 2022, avant impact de la vague d’inflation.

Cette performance est le fruit du travail de nos équipes, qui ont su se concentrer sur les fondamentaux de notre Groupe, tout en maîtrisant rigoureusement nos coûts et en restant fidèles à notre cœur d'offre. Nos marques Stratégiques Internationales et nos marques Stars Locales ont montré une bonne résilience dans un environnement complexe. Par ailleurs, nos offres de Services Industriels et de Distribution de Marques Tierces continuent de démontrer leurs complémentarités avec nos activités de marques propres.

Nos investissements dans l'innovation, la productivité et la compétitivité nous positionnent pour parvenir à une croissance durable sur le long terme, malgré un contexte complexe à court terme, qui voit arriver les augmentations considérables des prix de revient des liquides en vieillissement qui furent distillés pendant la période inflationniste (particulièrement le Whisky et le Cognac).

Je tiens à remercier nos équipes pour leur engagement et leur dévouement, qui rendent ces améliorations possibles. »

Compte de résultat simplifié du 1 er semestre 2024

En M€, sauf BPA 30 juin 2023 30 juin 2024 Variation



2024 vs 2023 Chiffre d’affaires net (hors droits d’accises) 98,8 94,9 -3,9% Marge brute 36,2 36,2 - Taux de marge brute 36,6% 38,1% +1,5 pts EBITDA 8,1 8,5 +0,3 M€ Résultat opérationnel courant 5,4 5,2 -0,2 M€ Résultat net part du Groupe 5,1 6,5 +1,4M€ Résultat net par action 0,05 0,06

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2024

Le chiffre d’affaires, hors droits d’accises, s’élève à 94,9 M€ au 1er semestre 2024, en baisse de -3,9% (hors effet change) par rapport au 1er semestre 2023. Ce recul des ventes provient essentiellement d’un ralentissement de l’activité à l’international, notamment au second trimestre en Europe, en partie compensé par une bonne résilience de nos marques stratégiques en France.

Le chiffre d’affaires du cluster France au 30 juin 2024 s’établit à 42,5 M€ en progression de +1,1% par rapport au 30 juin 2023, malgré la poursuite du ralentissement du marché des spiritueux.

Les ventes des marques William Peel, Marie Brizard et Sobieski progressent tant en Grande Distribution que sur le réseau Hors Domicile qui enregistre de bonnes performances au deuxième trimestre.

La marque Marie Brizard connait une progression de ses ventes grâce à de nouveaux référencements.

Le chiffre d’affaires du Cluster France au 1 er semestre 2024 bénéficie toujours de l’impact positif des hausses de tarifs réalisées au 1 er mars 2023 ainsi que d’un effet de base lié aux ruptures subies au 1 er trimestre 2023.

semestre 2024 bénéficie toujours de l’impact positif des hausses de tarifs réalisées au 1 mars 2023 ainsi que d’un effet de base lié aux ruptures subies au 1 trimestre 2023. Le chiffre d’affaires bénéficie également d’un effet de stockage chez des clients en fin de semestre en vue de la tenue des Jeux Olympiques Paris 2024.

Le chiffre d’affaires à l’international s’établit à 52,4 M€ au 30 juin 2024, en diminution de -7,6 % (à taux de change constant) par rapport au 1er semestre 2023 ; celle-ci reflète des évolutions contrastées selon les zones :

Le chiffre d’affaires des filiales européennes est globalement en diminution au second trimestre 2024 notamment sur les activités des marques du Groupe (en Espagne et dans une moindre mesure en Lituanie, et ce malgré une progression de la Scandinavie). Les bonnes performances de l’activité de sous-traitance en Espagne ne permettent pas de compenser la baisse du chiffre d’affaires du segment des Services Industriels qui est impacté par les baisses des prix de vente unitaires du vrac d’éthanol en Lituanie et par les déstockages chez certains de nos partenaires propriétaires de marques en Bulgarie.

Outre-Atlantique, les ventes de la marque Sobieski aux Etats-Unis enregistrent une progression par rapport à 2023, à l’inverse de la marque Marie Brizard pour laquelle le distributeur a entrepris une baisse de ses stocks. Quant au Brésil, la forte inflation et la baisse du pouvoir d’achat impactent les volumes mais le chiffre d’affaires reste en croissance.

La baisse des ventes sur les différents marchés export se confirme, notamment en zone Asie-Pacifique (du fait en particulier des marchés Australien, Coréen et Taïwanais). En zone Europe, les bonnes performances enregistrées au 1er trimestre 2024 pour les marchés Benelux, Italie et Allemagne ne se répètent pas au 2ème trimestre 2024, la Pologne affichant également une activité toujours en retrait sur cette période.





Résultats 1 er semestre 2024

Dans un contexte de tassement de la croissance du secteur des vins et spiritueux, le taux de marge brute s’établit à 38,1 % sur le 1er semestre 2024 contre 36,6% à fin juin 2023. Cette amélioration de 150 points de base reflète notre approche de maitrise des coûts et de rigueur commerciale.

L’EBITDA du 1er semestre 2024 s’est élevé à 8,5 M€, en augmentation de + 0,3 M€ (hors effet change) par rapport au 1er semestre 2023.

L’EBITDA du cluster France contribue à hauteur de 6,1 M€ pour le 1er semestre 2024, contre 6,0 M€ au 1er semestre 2023. Cela reflète l’apport de la légère croissance du cluster malgré le contexte marché en berne, et une maîtrise continue des coûts de production et des coûts de structure.

Les entités du cluster International affichent un EBITDA de 4,1 M€ au 30 juin 2024, stable par rapport au 1er semestre 2023. La baisse de la rentabilité de la filiale Lituanienne sur ce semestre, notamment liée aux difficultés temporaires sur le marché du vrac et de l’export, a été compensée par la croissance des services industriels en Espagne, ainsi que l’amélioration de la rentabilité au Brésil dans la continuité du plan d’amélioration de la rentabilité de la filiale.

L’EBITDA du Groupe bénéficie également de la stabilisation des coûts internes de la Holding qui affiche un EBITDA de (1,8) M€ sur ce premier semestre 2024 par rapport à (1,9) M€ au 30 juin 2023.

EBITDA du 1 er semestre 2024 par cluster

En M€ 30 juin 2023 Croissance organique Effet de Change 30 juin 2024 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. Change) France 6,0 0,1 - 6,1 +2,4% +2,4% International 4,1 0,0 0,0 4,1 +0,5% +0,5% Holding (1,9) 0,2 - (1,8) +8,6% +8,6% TOTAL GROUPE MBWS 8,1 0,3 0,0 8,5 +4,0% +4,0%

Le résultat net Part du Groupe s’élève à + 6,5 M€ au 1er semestre 2024, en amélioration de +1,4 M€ par rapport au 1er semestre 2023. Cette amélioration résulte de la progression du résultat opérationnel ainsi que celle du résultat financier qui bénéficie de l’optimisation des placements de la trésorerie du Groupe.

Bilan au 30 juin 2024

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 211,0 M€ au 30 juin 2024 contre 203,3 M€ au 31 décembre 2023 alors que l’endettement financier brut reste stable à 7,1 M€ au premier semestre 2024, et que la trésorerie positive du Groupe est en légère hausse à 47,1 M€ au 30 juin 2024. La trésorerie nette du Groupe s’établit ainsi à 40,0 M€ au 30 juin 2024 contre 38,3 M€ au 31 décembre 2023.

Le poste stocks et en-cours à 53,6 M€ au 30 juin 2024 est en diminution significative de – 2,9 M€ par rapport au 30 juin 2023, reflétant une normalisation de l’inflation sur les achats et la maîtrise des niveaux de stocks opérationnels. Le poste client, en légère augmentation par rapport au 30 juin 2023 enregistre les effets des ajustements tarifaires effectués en 2023 pour compenser la hausse des intrants. Par ailleurs le programme de renforcement des investissements industriels se poursuit au 1er semestre 2024.

Perspectives

L’année 2023 a confirmé la résilience et l'agilité du Groupe dans un environnement instable, démontrant sa capacité à générer une croissance continue de ses résultats et à poser les bases d'un développement rentable et durable de son portefeuille d'activités.

La normalisation progressive du contexte inflationniste, observée au cours du premier semestre 2024, s'est accompagnée, comme prévu, d'une contraction des marchés en volumes et en valeur, accentuée par des opérations de déstockage dans les circuits de distribution. Ces tendances reflètent une modération ciblée des achats des consommateurs. Le Groupe continue à s'adapter à l'élasticité de la demande face aux ajustements de prix effectués principalement en 2023, tout en renforçant sa dynamique d'innovation et d'investissement.

Pour l'année 2024, bien que la visibilité commerciale demeure limitée pour la fin de l'exercice, le Groupe s'attache à maintenir la tendance positive d'amélioration de l'EBITDA.

Il prépare activement l'année 2025, qui sera marquée par le fort impact de l'inflation sur les liquides en vieillissement produits durant la période inflationniste. Le Groupe aborde l'avenir avec prudence en se focalisant sur la profitabilité grâce aux initiatives de croissance, à sa rigueur commerciale et opérationnelle, et à la maîtrise de ses coûts de structure.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard, Cognac Gautier et San José.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

ANNEXES États financiers consolidés semestriels 2024

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 30.06.2024 30.06.2023 Chiffre d'affaires 115 177 116 955 Droits d'accises (20 243) (18 192) Chiffre d'affaires net de droits 94 934 98 763 Achats consommés (58 731) (62 578) Charges externes (12 834) (13 617) Charges de personnel (14 935) (13 894) Impôts et taxes (718) (835) Dotations aux amortissements (3 169) (2 936) Autres produits d'exploitation 1 795 1 834 Autres charges d'exploitation (1 123) (1 387) Résultat opérationnel courant 5 219 5 350 Autres produits opérationnels non courants 2 238 1 440 Autres charges opérationnelles non courants (1 424) (1 489) Résultat opérationnel 6 032 5 300 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 818 59 Coût de l'endettement financier brut (138) (124) Coût de l'endettement financier net 680 (65) Autres produits financiers 200 115 Autres charges financières (180) (123) Résultat financier 700 (74) Résultat avant impôt 6 733 5 226 Impôt sur les résultats (203) (120) Résultat net des activités poursuivies 6 530 5 106 Résultat net des activités abandonnées ou cédées - - RESULTAT NET 6 530 5 106 Part du groupe 6 521 5 102 dont résultat net des activités poursuivies 6 521 5 102 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées - - Participations ne donnant pas le contrôle 9 4 dont résultat net des activités poursuivies 9 4 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées - - - Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) 0,06 € 0,05 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) 0,06 € 0,05 € Résultat net part du groupe par action (en €) 0,06 € 0,05 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) 0,06 € 0,05 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 111 884 212 111 856 360 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 111 884 212 111 856 360

Bilan

Actif (en milliers d'euros) 30.06.2024 31.12.2023 Actifs non courants Goodwill 14 704 14 704 Immobilisations incorporelles 74 445 76 137 Immobilisations corporelles 32 847 31 206 Actifs financiers 958 965 Actifs d'impôts différés 2 858 2 712 Total actifs non courants 125 812 125 724 Actifs courants Stocks et en-cours 53 644 51 546 Créances clients 40 599 40 999 Créances d'impôt 637 1 217 Autres actifs courants 11 420 10 852 Instruments dérivés courants 330 83 Trésorerie et équivalents de trésorerie 47 078 45 132 Total actifs courants 153 707 149 829 TOTAL ACTIF 279 519 275 553 Passif (en milliers d'euros) 30.06.2024 31.12.2023 Capitaux propres Capital 156 786 156 786 Primes 72 815 72 815 Réserves consolidées et autres réserves (17 561) (26 332) Réserves de conversion (8 518) (8 746) Résultat consolidé 6 521 8 732 Capitaux propres (part du groupe) 210 043 203 254 Participations ne donnant pas le contrôle 103 94 Total capitaux propres 210 146 203 348 Passifs non courants Avantages au personnel 1 601 1 497 Provisions non courantes 3 591 3 738 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 3 126 2 538 Autres passifs non courants 1 533 1 577 Passifs d'impôts différés 200 145 Total passifs non courants 10 051 9 495 Passifs courants Provisions courantes 3 094 3 633 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 863 656 Emprunts à court terme 3 105 3 615 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 34 056 34 094 Dettes d'impôt 95 416 Autres passifs courants 18 108 20 241 Instruments dérivés courants 1 55 Total passifs courants 59 322 62 710 TOTAL PASSIF 279 519 275 553

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 30.06.2024 30.06.2023 Résultat net total consolidé 6 530 5 106 Amortissements et provisions 2 883 1 580 Résultats de cession et résultats de dilution (418) 18 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 8 995 6 704 Charge (produit) d'impôt 203 120 Coût de l'endettement financier net (667) 63 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 8 530 6 887 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) (2 553) 607 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) (1 874) (5 270) Impôts versés 49 (2 317) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 4 153 (93) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (2 662) (1 858) Diminution (Augmentation) des prêts et avances consentis (11) 116 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 477 - Incidence de variation de périmètre (4) (116) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (2 200) (1 858) Augmentation de capital - - Emission d'emprunts - 37 Remboursement d'emprunts (447) (360) Intérêts financiers nets versés 599 (11) Variation nette des financements court terme (463) (55) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (311) (389) Incidence de la variation des taux de change 304 (263) Variation de la trésorerie 1 945 (2 603) Trésorerie d'ouverture 45 133 47 496 Trésorerie de clôture 47 078 44 893 Variation de la trésorerie 1 945 (2 603)





1 EBITDA = EBIT + amortissements + provisions hors actif circulant

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire. Les données financières présentées sont individuellement arrondies.

Pièce jointe