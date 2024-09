FORVIA FY 2024 guidance update

NANTERRE (FRANCE)

27 SEPTEMBRE 2024

FORVIA AJUSTE SES OBJECTIFS POUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2024

POUR TENIR COMPTE DE LA BAISSE DES PERSPECTIVES DE PRODUCTION

ET D’UN ENVIRONNEMENT INCERTAIN

Révision de l’objectif de ventes entre 26,8 et 27,2 milliards d’euros, à taux de change 2024 moyens estimés mis à jour

Révision de l’objectif de marge opérationnelle entre 5,0 % et 5,3 % des ventes

Révision de l’objectif de cash-flow net (NCF) ≥ 550 millions d’euros

Révision de l’objectif de ratio Dette nette/EBITDA ajusté à ≤ 2,0x en fin d’année

ACCÉLÉRATION DES INITIATIVES POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE EN 2025 DANS UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE

L’OBJECTIF CLÉ DE DÉSENDETTEMENT AVEC UN RATIO DETTE NETTE/EBITDA AJUSTÉ < 1,5x D’ICI FIN 2025 RESTE INCHANGÉ, SOUTENU

PAR LE PROGRAMME DE CESSION EN COURS

OBJECTIFS 2024 AJUSTÉS

Ventes 2024

Le contexte actuel défavorable incite à une plus grande prudence sur les prévisions de ventes pour le reste de l’année. Ce contexte est notamment caractérisé par :

Des incertitudes sur le marché européen, en grande partie dues à la poursuite du ralentissement de l’électrification et aux inquiétudes liées à la mise en œuvre de la réglementation CAFE (Corporate Average Fuel Economy) ;

Un niveau élevé des stocks de véhicules en Amérique du Nord, entraînant des annonces de fermetures d’usines par les constructeurs et la réduction des prévisions de production pour le second semestre ;

Des risques croissants de grèves chez les constructeurs.

La détérioration des conditions de marché se reflète dans les dernières prévisions de S&P de septembre, avec une potentielle nouvelle révision à la baisse dans les mois à venir.

Les ventes du Groupe seront pénalisées par une évolution défavorable du mix clients et des taux de change :

Un nombre important de mises en production (SOP) ont été retardées par les constructeurs compte tenu des conditions de marché actuelles et de perturbations dans la préparation de lancements ;

La surperformance initialement attendue pour la Chine au second semestre ne se matérialisera qu’en 2025, en raison du report de SOP initialement prévus au S2 2024 ;

Les dernières hypothèses estiment à environ 150 millions d’euros l’impact négatif additionnel sur les ventes au S2 2024 lié aux variations de devises par rapport aux hypothèses retenues en juillet 2024 .

FORVIA prévoit désormais un chiffre d’affaires compris entre 26,8 et 27,2 milliards d’euros pour l’exercice 2024 à taux de change 2024 moyens estimés mis à jour1 (par rapport à la prévision de juillet « dans le bas de la fourchette des prévisions initiales de février de 27,5 à 28,5 milliards d’euros »), intégrant une surperformance de la croissance organique estimée à environ 300 points de base.

Marge opérationnelle 2024

FORVIA prévoit désormais une marge opérationnelle comprise entre 5,0 % et 5,3 % (par rapport à la prévision de juillet « dans le bas de la fourchette de 5,6 % à 6,4 % initialement prévue en février »), qui reflète :

Un levier de marge opérationnelle de 15 % à 20 % ;

Un redressement effectif de l’activité Interiors, mais plus lent que prévu.

Cette fourchette de marge opérationnelle inclut une prudence par rapport aux risques potentiels de dépréciations liées à des ajustements à la baisse de certains programmes.

Cash-flow net 2024 (NCF) et Ratio dette nette/EBITDA ajusté au 31 décembre 2024

L’impact de la marge opérationnelle révisée sur l’EBITDA conduit à réviser le NCF attendu pour l’exercice 2024 ≥ 550 m€ (contre ≥ 2023 en valeur, soit ≥ 649 m€, précédemment).

En conséquence, le ratio dette nette/EBITDA ajusté est désormais attendu ≤ 2,0x au 31 décembre 2024 (contre ≤ 1,9x précédemment).

Les chiffres mentionnés ci-dessus reflètent pleinement l’annonce faite hier par FORVIA HELLA.

ACCÉLÉRATION DES INITIATIVES POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE EN 2025 DANS UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE

FORVIA s’attend à ce que l’environnement reste difficile en 2025, notamment du fait d’une production automobile en Europe (représentant environ 45 % du chiffre d’affaires du Groupe) toujours sous pression, impactée par l’environnement économique global et les incertitudes liées à l’évolution du mix de motorisations. Dans cette région, la production automobile en 2025 pourrait être inférieure à celle de 2024. Malgré ce contexte, les activités européennes de FORVIA devraient améliorer leur marge opérationnelle d’ensemble en 2025, principalement grâce au programme EU-FORWARD initié en 2024 et dont les premiers bénéfices significatifs sont attendus en 2025.

A l’inverse de l’Europe, la Chine (représentant environ 20 % du chiffre d’affaires du Groupe) devrait pour sa part offrir un potentiel de croissance à FORVIA en 2025 grâce au lancement de projets clients retardés en 2024 et à la montée en puissance des ventes avec de nouveaux clients chinois, alimentant une surperformance significative. Relutive pour le Groupe, la Chine devrait maintenir une marge opérationnelle à deux chiffres dans le futur.

Pour se préparer à cet environnement instable et soutenir l’amélioration de sa performance en 2025 par rapport à 2024, FORVIA accélère ses initiatives et actions clés :

L’initiative WEST TO EAST pour renforcer les relations privilégiées avec les constructeurs chinois

Cette initiative vise à tirer parti de la forte présence de FORVIA en Asie, notamment en Chine, où FORVIA est le 5e plus grand fournisseur de premier rang et détient une forte part de marché auprès des constructeurs chinois. Cette région offre le potentiel de croissance de la production automobile le plus élevé, et FORVIA, porté par des prises de commandes élevées, entend atteindre plus de 35 % de ses ventes mondiales et maintenir une marge opérationnelle supérieure à 10 % d’ici 2028.

En Chine par exemple, FORVIA devrait bénéficier en 2025 de la montée en puissance rapide de sa joint-venture récemment créée avec Chery dans le domaine des cockpits intelligents et durables, et le Groupe devrait de renouer avec une surperformance d’au moins 300 points de base par rapport au marché de la production automobile.

FORVIA continue également de renforcer sa relation avec les clients chinois en dehors du marché asiatique, notamment avec BYD, à travers une nouvelle coopération en Hongrie, et avec Chery pour accompagner ses prochains développements en Espagne. Cette coopération permettra à FORVIA de consolider sa part de marché en Europe, indépendamment de l’évolution du mix constructeurs dans cette région.

Accélération de la mise en œuvre de EU-FORWARD

Cette initiative quinquennale, lancée en 2024, vise à renforcer la compétitivité et l’agilité des opérations du Groupe en Europe, en adaptant son dispositif industriel et de R&D européenne à un environnement régional en pleine mutation.

À fin 2024, plus de 2 800 suppressions de postes devraient être annoncées, représentant une économie sur le compte de résultat de l’ordre de 120 millions d’euros en base annualisée.

À fin 2025, plus de 5 800 suppressions de postes devraient être annoncées, représentant une économie sur le compte de résultat de l’ordre de 270 millions d’euros en base annualisée.

A cette date, environ 5 500 employés devraient avoir quitté le Groupe, dont environ 1 000 personnes au titre de l’attrition. L’impact positif au niveau du compte de résultat devrait s’élever à plus de 180 millions d’euros en 2025, avec des coûts de restructuration inchangés par rapport aux montant annoncés en février 2024.

L’initiative EU-FORWARD, prévue pour couvrir la période 2024-2028, sera accélérée et la réduction des effectifs annoncée d’ici la fin de l’année 2027 pourrait déjà atteindre plus de 90 % de la réduction totale des effectifs prévue sur cinq ans.

Objectif accru de SYNERGIES AVEC FORVIA HELLA pour atteindre des économies de coûts de 400 millions d’euros d’ici fin 2025

Le dernier objectif d’atteindre plus de 350 millions d’euros de synergies de coûts cumulées d’ici fin 2025 est revu à la hausse à 400 millions d’euros, grâce au développement de nouvelles initiatives, notamment dans le domaine des achats et des opérations.

L’OBJECTIF CLÉ DE RÉDUCTION DU LEVIER D’ENDETTEMENT DU RATIO DETTE NETTE/EBITDA AJUSTÉ < 1,5x D’ICI FIN 2025 RESTE INCHANGÉ, SOUTENU PAR LE PROGRAMME DE CESSION EN COURS

Comme indiqué en juillet, les objectifs 2025 détaillés seront communiqués le 28 février 2025, avec la publication des résultats de FORVIA pour l’exercice 2024, conformément aux pratiques habituelles du Groupe.

Ventes 2025

Faisant l’hypothèse d’une production automobile mondiale stable en 2025 par rapport à 2024, la croissance en Asie compensant la baisse des volumes en Europe, FORVIA confirme son ambition de surperformer la production automobile mondiale en 2025, tirée notamment par la surperformance en Chine.

Les prévisions de ventes de FORVIA pour l’exercice 2025, qui ont été communiquées en juillet entre 28 et 28,5 milliards d’euros, seront mises à jour en février 2025, en prenant en compte les estimations de production automobile mondiale les plus récentes.

Marge opérationnelle et Cash-flow net 2025

FORVIA confirme son ambition d’améliorer significativement la marge opérationnelle et le cash-flow net en 2025 par rapport à 2024, soutenue par :

L’accélération susmentionnée des initiatives EU FORWARD et WEST TO EAST, ainsi que le renforcement des synergies avec FORVIA HELLA ;

Des mesures fortes pour assurer la préparation au lancement, améliorer l’efficacité de l’exécution opérationnelle et atténuer les risques avec les fournisseurs et les clients ;

La poursuite de la réduction des stocks, permettant d’obtenir une contribution du besoin en fonds de roulement d’environ 300 millions d’euros en 2025 ;

Une réduction significative des capex et des frais de R&D capitalisés, tant en valeur absolue qu’en pourcentage des ventes, pour un montant total inférieur à 2 milliards d’euros en 2025.

Ratio dette nette/EBITDA ajusté au 31 décembre 2025

FORVIA confirme son objectif clé POWER25 d’atteindre un ratio dette nette/EBITDA ajusté < 1,5x au 31 décembre 2025 grâce à une amélioration continue de la génération de cash-flow net et à des cessions d’actifs ciblées.

Les échéances 2024 et 2025 ayant été quasi totalement apurées grâce aux récents refinancements, FORVIA continuera, en fonction des opportunités de marché, à gérer activement sa dette et devrait bénéficier dans les années à venir de l’assouplissement déjà engagé des politiques monétaires, notamment en Europe et aux États-Unis.

CALENDRIER FINANCIER

Aujourd’hui, une webdiffusion aura lieu à 8 h 00 (CET).

Si vous souhaitez suivre la présentation via le webcast, utilisez le lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/jwwhr6og

Une rediffusion sera disponible dès que possible.

Vous pouvez également suivre la présentation via une conférence téléphonique :

France +33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni +44 1 212 818 004

États-Unis +1 718 705 8796

Code de confirmation : 888652

21 octobre 2024 Publication des ventes du troisième trimestre (avant l’ouverture du marché)

28 février 2025 Publication des résultats de l’exercice 2024 (avant l’ouverture du marché)

À propos de FORVIA, dont la mission est : « Nous sommes des pionniers de la technologie créant des expériences de mobilité qui comptent pour les gens ».

FORVIA, 7e fournisseur mondial de technologies automobiles, regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 290 sites industriels, 76 centres de R&D et 157 000 salariés dont plus de 15 000 ingénieurs R&D répartis dans plus de 40 pays, FORVIA offre une approche unique et globale des défis de l’automobile d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,2 milliards d’euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA. FORVIA a pour ambition d’être un acteur du changement engagé dans la planification et la réalisation de la transformation de la mobilité. www.forvia.com

AVERTISSEMENT

DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de FORVIA sur un an comprend trois éléments :

Un « effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente ; Un « effet de périmètre » (acquisition/cession) ; Et la « croissance à taux de change constants ».



FORVIA définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel est le principal indicateur de performance du groupe FORVIA. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

De l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ; Des autres produits et charges opérationnels non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ; Des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ; Des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ; Des impôts.



EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + l’amortissement et la provision pour dépréciation des actifs. Afin d’être pleinement conforme à la réglementation de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), ce terme « EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à compter du 1er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (ce qui signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu’en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Cash-flow net

Le cash-flow net est défini comme l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).







1 1,09 pour €/USD, 7,84 pour l’€/CNY, 1 171 pour l’€/ARS et 41,6 pour l’€/TRY





