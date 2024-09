AB Akola group valdoma įmonė padidino investicijas į džiūvėsėlių fabriką ir skolinasi 5 mln. eurų

AB Akola group pavaldžioji įmonė AB „Kauno grūdai“ padidino investicijas į džiūvėsėlių fabriką, kurį planuoja statyti Kėdainiuose. Vieną džiūvėsėlių fabriką Kauno rajone turinti įmonė statys antrą, didesnį fabriką. Ji pastačius, gamybiniai pajėgumai išaugs daugiau kaip du kartus ir viršys 21 tūkst. tonų per metus.

„Investicija buvo pradėta planuoti dar 2022 metais, nuo to laiko jos suma išaugo 1,5 karto, tačiau išaugo ir planuojamas fabriko pajėgumas. Bendra investicijos suma sudarys 6,7 mln. eurų, naudosime savas ir skolintas lėšas. SEB bankas suteikė „Kauno grūdams“ 5 mln. eurų paskolą, kurios didžioji dalis bus naudojama naujam fabrikui pastatyti ir įrengti. Planuojamas fabriko atsipirkimo laikas yra 6,7 metų, džiūvėsėlių verslo EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) turėtų išaugti 1,5 mln. eurų ir siekti 3,3 mln. eurų kasmet,“ – sako AB Akola group finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Naujo fabriko statybai Kėdainiuose įsigytas sklypas su pastatu, kuris daugelį metų buvo apleistas – jis bus renovuotas ir pritaikytas įsikursiančio fabriko reikmėms. Daugiau kaip hektarą užimančiame sklype bus įkurtos gamybinės patalpos, sandėliai ir administracija, įrengta visa veiklai reikalinga infrastruktūra. Fabrikas turėtų pradėti veikti 2025 metų kovo pabaigoje - balandžio pradžioje.

Šiuo metu „Kauno grūdų“ džiūvėsių fabriko Kauno rajone, Linksmakalnyje gamybos pajėgumai siekia apie 800 tonų per mėnesį. Būsimo naujo fabriko džiūvėsėlių gamybos pajėgumas 1000 tonų per mėnesį, arba 12 tūkst. tonų per metus. Pastačius fabriką, grupės džiūvėsėlių gamybiniai pajėgumai viso sieks beveik 22 tūkst. tonų per metus. Bus sukurtos 24 darbo vietos.

„Turbūt gerą įdirbį esame padarę pardavimuose, kad esame vienas didžiausių gamintojų regione, o gamybos linija Kaune pilnai apkrauta – dirba 24 valandas per parą. Klientai prašo daugiau produkcijos, užsakymų sąrašas auga, o pasiūlyti neturime ko. Naujoje gamykloje gamyba vyks 360 dienų per metus, kad patenkintume esamų ir potencialių klientų poreikį. Džiūvėsėliai yra nišinė prekė, ir praktiškai viską, ką pagaminame, eksportuojame. Baltijos šalys yra mūsų namų rinka, pernai 87 proc. produkcijos išvežėme už jų ribų,“ – sako AB „Kauno grūdai“ generalinis direktorius Andrius Pranckevičius.

Praėjusiais metais pagrindinės „Kauno grūdų“ džiūvėsėlių pirkėjos buvo Jungtinė Karalystė, Lenkija ir Vengrija.

„Lietuvos maisto ir gėrimų sektorius yra vienas didžiausių šalies apdirbamosios gamybos sektorių ir užima itin svarbią vietą Lietuvos ekonomikoje. Šios investicijos Kėdainiuose rodo nuoseklų įmonės požiūrį į tvarią plėtrą siekiant išplėsti maisto produktų asortimentą, kuris yra patrauklus eksporto rinkoms Didžiojoje Britanijoje, Skandinavijos šalyse, Pietų ir Vakarų Europoje. Finansuodami eksportuojančią maisto pramonę, kuri naudoja vietos žaliavas, didiname ne tik įmonės, bet ir šalies pridėtinę vertę. Vertiname galimybę prisidėti prie šio sektoriaus augimo, bendrovės AB Akola group veiklos plėtros ir būsimo džiūvėsėlių fabriko gamybos pajėgumų didinimo“, – teigia Tadas Jonušauskas, SEB banko Verslo bankininkystės tarnybos vadovas.

„Kauno grūdai“ per birželio 30 d. pasibaigusius finansinius metus pagamino 9,8 tūkst. tonų džiūvėsėlių mišinių, kurie naudojami paniruotų mėsos, žuvies, daržovių bei pieno produktų gamyboje. Pardavė 8 tūkst. tonų, o likusį kiekį sunaudojo grupės paukštininkystės įmonės.





Apie AB Akola group

AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba 4,9 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams. Grupės finansiniai metai prasideda liepos mėnesį, jos pastarųjų finansinių metų neaudituotos pajamos buvo 1,5 mlrd. eurų. Greta sėklų paruošimo fabriko Latvijoje, 2025 metais grupė planuoja paleisti dvi naujas – greito paruošimo makaronų ir džiūvėsėlių – gamyklas.

