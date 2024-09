Communiqué de presse



27 septembre 2024

Renault Group a cédé à Nissan 195 473 600 actions Nissan

pour 494 millions d’euros

Boulogne-Billancourt, le 27 septembre 2024

Après avoir réalisé deux cessions d’actions Nissan le 13 décembre 2023 et le 28 mars 2024, Renault Group a réalisé une troisième opération le 27 septembre 2024 et a vendu à Nissan 195 473 600 actions Nissan, représentant environ 5,0 % du capital de Nissan.

Cette vente entraîne un flux de trésorerie positif de 494 millions d’euros, ce qui renforce encore la position nette financière positive de l’Automobile et permet d'accélérer le désendettement du Groupe. Cette transaction soutient également l’objectif du Groupe de retrouver une notation financière « Investment grade ».

Cette cession a été mise en œuvre dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé par Nissan le 26 septembre 2024 et réalisé le 27 septembre 2024. Compte tenu de la décision de Nissan d’annuler toutes les actions rachetées, cette opération aura un effet relutif pour ses actionnaires (voir le tableau ci-après pour plus de détails). Cette annulation sera réalisée le 3 octobre 2024.

Les impacts comptables de cette cession de 195 473 600 actions Nissan seront les suivants :

Sur les comptes consolidés de Renault Group, une moins-value de cession d’environ 1 100 millions d’euros qui impactera le résultat net (cette moins-value, comptabilisée en « Autres produits et charges d'exploitation », n’impactera pas le résultat opérationnel du Groupe). L'impact de cette moins-value de cession n'impactera pas le dividende versé en 2025 au titre des résultats 2024 étant retraité du résultat net utilisé pour calculer le taux de distribution ;

Sur les comptes sociaux de Renault S.A, une moins-value de cession d’environ 120 millions d’euros ;

L'impact fiscal sera non significatif.





Évolution du capital de Nissan détenu par Renault Group

Situation au 8 novembre 2023 en % du capital Nombre total d'actions composant le capital de Nissan 4,220,715,112 Nombre total d'actions détenues par Renault Group 1,831,837,027 43.40% - Actions détenues en direct 633,107,309 15.00% - Actions détenues via la Fiducie 1,198,729,718 28.40% Situation au 31 décembre 2023 (après la 1ère cession) en % du capital Nombre total d'actions composant le capital de Nissan 4,009,715,112 Nombre total d'actions détenues par Renault Group 1,620,837,027 40.42% - Actions détenues en direct 633,107,309 15.79% - Actions détenues via la Fiducie 987,729,718 24.63% Situation au 30 juin 2024 (après la 2ème cession) en % du capital Nombre total d'actions composant le capital de Nissan 3,909,472,212 Nombre total d'actions détenues par Renault Group 1,521,704,927 38.92% - Actions détenues en direct 633,107,309 16.19% - Actions détenues via la Fiducie 888,597,618 22.73% Opération du 27 septembre 2024 (3ème cession) en % du capital Nombre d'actions Nissan vendus par Renault Group à Nissan 195,473,600 5.00% Situation après annulation des actions acquises en % du capital Nombre total d'actions composant le capital de Nissan 3,713,998,612 Nombre total d'actions détenues par Renault Group 1,326,231,327 35.71% - Actions détenues en direct 633,107,309 17.05% - Actions détenues via la Fiducie 693,124,018 18.66%

Conformément au Nouvel Accord de l’Alliance, Renault Group n’a pas l’obligation de céder les 2,05 % dépassant les 15% et Nissan continuera à détenir une participation dans Renault Group de 15 %. Les droits de votes de Renault Group et Nissan continueront néanmoins d’être plafonnés à 15%.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu plus de 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

